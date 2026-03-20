Explained: 8 व्या वेतन आयोगानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पैशांचा पाऊस, 50 हजारहून कमी पगार असलेल्यांना कसा मिळेल फायदा?

8th pay commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सध्या ८व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या आयोगामुळे त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार असल्याची चर्चा आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अलीकडील अहवालानुसार, जर २० महिन्यांचा एरियर दिला गेला तर बेसिक पगार ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ३.६ लाख ते जवळपास १५ लाख रुपयांपर्यंतचा एरियर मिळू शकतो. हे आकडे केवळ अंदाज आहेत आणि सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तरीही कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या आयोगामुळे लाखों कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक जीवन बदलू शकते. याबद्दल सोप्या भाषेत सविस्तर जाणून घेऊया.
८व्या वेतन आयोगाची सिफारिश लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होईल आणि एरियर किती मिळेल, हा सर्वात मोठा प्रश्न कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे. सध्या ७वा वेतन आयोग ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू आहे. त्यानंतर नवीन आयोग येऊ शकतो. अंदाजानुसार, पगारात २० ते ३० टक्के वाढ होऊ शकते. यामुळे लाखों केंद्रीय कर्मचारी, रेल्वे, डिफेन्स आणि इतर विभागातील कामगारांना फायदा होईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे जीवनमान सुधारेल. मात्र, हे सर्व अंदाज आहेत. सरकारची अंतिम मंजुरी झाल्यानंतरच खरे आकडे समोर येतील. कर्मचारी संघटनाही याबाबत सतत सरकारशी चर्चा करत आहेत.
जर २० महिन्यांचा एरियर मिळाला तर बेसिक पगार ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ३.६ लाख ते १५ लाख रुपयांपर्यंतचा एरियर मिळू शकतो. हे आकडे इकॉनॉमिक टाइम्सच्या रिपोर्टवर आधारित आहेत. उदाहरणार्थ, नवीन भरती झालेल्या किंवा कमी पगाराच्या कर्मचाऱ्यांना हे सर्वाधिक फायदेशीर ठरेल. एकदा आयोग लागू झाला की, मागील महिन्यांचा फरक एकदम हातात येईल. यामुळे घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि लग्नासारख्या मोठ्या खर्चांसाठी मदत होईल. पण लक्षात ठेवा, हे फक्त अंदाज आहेत. सरकारी कर्मचारी यासाठी उत्साहित आहेत, पण अधिकृत बातमी येईपर्यंत थांबावे लागेल.
एरियरची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या लेव्हलनुसार वेगळी असेल. लेव्हल १ मधील (१८,००० रुपये बेसिक) कर्मचाऱ्यांना सुमारे ३.६ लाख ते ५.६५ लाख रुपये एरियर मिळू शकतो. लेव्हल ३ मधील कर्मचाऱ्यांना ४.३४ लाख ते ६.८१ लाख, लेव्हल ५ मधील कर्मचाऱ्यांना ५.८४ लाख ते ९.१६ लाख तर लेव्हल ८ मधील (४७,६०० रुपये बेसिक) कर्मचाऱ्यांना ९.५२ लाख ते १४.९४ लाख रुपये एरियर मिळण्याचा अंदाज आहे. हे आकडे दाखवतात की कमी पगाराच्या कर्मचाऱ्यांनाही लाखों रुपये मिळतील. यामुळे सर्व स्तरांवर समान न्याय मिळेल. लेव्हल जितका उच्च असेल तितका एरियर जास्त, पण ५० हजारांखालील सर्वांनाच मोठा फायदा होईल.
हे सर्व अंदाज २० महिन्यांच्या एरियर आणि फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित आहेत. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे पगार वाढवण्याचे मुख्य सूत्र. ७व्या आयोगात तो २.५७ होता. आता ८व्या आयोगासाठी २.० ते २.५७ पर्यंत चर्चा सुरू आहे. काही कर्मचारी संघटना ३.० ते ३.२५ पर्यंत वाढ मागत आहेत. जितका फिटमेंट फॅक्टर जास्त तितका पगार आणि एरियर जास्त. उदाहरणार्थ, जर फॅक्टर २.५७ राहिला तर एरियर कमी, पण ३.० झाला तर अधिक. याशिवाय कुटुंब इकाई ३ वरून ५ करण्याची मागणी आहे, ज्यामुळे बेसिक पगार आणखी वाढेल. हे गणित सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.
८व्या वेतन आयोगाची सिफारिश लागू झाल्यानंतर एरियर १ जानेवारी २०२६ पासून मिळू शकतो, असे मानले जाते. कारण ७वा आयोग ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपतो. पण आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काही महिने लागतील. सरकार अंतिम निर्णय घेईल. त्यानंतर एरियर एकदम किंवा हप्त्यांत दिला जाईल. कर्मचारी आशा करतात की लवकरात लवकर लागू होईल. यामुळे २०२६ पासून नवीन पगार आणि जुना एरियर दोन्ही मिळतील. हे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे बोनस सारखे असेल.
केंद्रीय कर्मचारी संघटना फिटमेंट फॅक्टर ३.० किंवा त्यापेक्षा जास्त करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे पगारात चांगली वाढ होईल. शिवाय, कुटुंब इकाई ३ वरून ५ करण्याची मागणी आहे. यामुळे बेसिक सॅलरी आणखी वाढेल आणि एरियरही जास्त मिळेल. संघटना सरकारशी सतत चर्चा करत आहेत. त्यांना आशा आहे की आयोगात त्यांच्या मागण्या मान्य होतील. यामुळे लाखों कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांचा फायदा होईल. संघटना म्हणतात की महागाई लक्षात घेता ही वाढ आवश्यक आहे.
सर्व आकडे केवळ अंदाज आहेत. सरकारने अजून ८व्या वेतन आयोगाची सिफारिश मंजूर केलेली नाही किंवा फिटमेंट फॅक्टर ठरवलेला नाही. म्हणून अंतिम आकडे यापेक्षा वेगळेही असू शकतात. कर्मचाऱ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत बातमीची वाट पाहावी. तरीही ही बातमी आशेचा किरण आहे. ८वा आयोग लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल होईल. पगार वाढ, एरियर आणि सुधारित सुविधा मिळतील. सरकार लवकर निर्णय घेईल अशी आशा सर्व कर्मचाऱ्यांना आहे. ही बातमी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे.