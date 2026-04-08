8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी मिळणार वाढीव भत्ता; मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांना आता भत्ता मिळवण्यासाठी कुठेही भटकावे लागणार नाही. हे नियम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शाळेच्या खर्चासाठी निश्चित रक्कम देण्याचे आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 8, 2026, 04:51 PM IST
आठवा वेतन आयोग

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेपूर्वी केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. संचार मंत्रालयाच्या पोस्ट विभागाने मुलांच्या शिक्षण भत्ता (सीईए) संबंधित नियम स्पष्ट केले आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आता भत्ता मिळवण्यासाठी कुठेही भटकावे लागणार नाही. हे नियम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शाळेच्या खर्चासाठी निश्चित रक्कम देण्याचे आहेत. खर्च कितीही झाला तरी फिक्स्ड रक्कम मिळणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

भत्त्याची रक्कम किती मिळेल?

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता प्रत्येक मुलासाठी महिन्याला 2812.5 रुपये निश्चित शिक्षण भत्ता मिळणार आहे. हा भत्ता खर्चाच्या प्रमाणात नव्हे तर ठराविक रक्कम म्हणून देण्यात येईल. जर मुलगा किंवा मुलगी हॉस्टलमध्ये राहून शिकत असेल तर हॉस्टल सबसिडी म्हणून महिन्याला 8437.5 रुपये मिळतील. महागाई भत्ता (डीए) 50 टक्क्यांवर गेल्यास हा भत्ता आपोआप 25 टक्क्यांनी वाढेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत होणार आहे.

फक्त दोन मुलांसाठीच लाभ

हा भत्ता फक्त कर्मचाऱ्याच्या दोन मोठ्या मुलांसाठीच उपलब्ध आहे. जर पती आणि पत्नी दोघेही सरकारी नोकरीत असतील तर फक्त एकालाच हा लाभ घेता येईल. मुलाने मान्यताप्राप्त शाळेत किंवा महाविद्यालयात शिकणे आवश्यक आहे. याशिवाय इतर कोणत्याही मुलाला हा भत्ता मिळणार नाही.

नव्या शिक्षण धोरणामुळे विशेष सवलत

नवी शिक्षण नीती (एनईपी 2020) लागू झाल्यामुळे जर एखाद्या मुलाला एखादी वर्ग पुन्हा करावा लागला तर एकदा सवलत दिली जाईल. याशिवाय नर्सरी, एलकेजी आणि यूकेजी या तीन वर्गांसाठीही आता शिक्षण भत्ता मिळेल. हा नियम शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून लागू झाला आहे. यामुळे छोट्या मुलांच्या पालकांना मोठी मदत होईल.

दावा कसा करावा?

भत्त्याचा दावा वर्षातून एकदाच, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर करता येईल. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र पुरेसे आहे. त्यात मुलाने गेल्या शैक्षणिक वर्षात शाळेत शिकल्याचे नमूद असावे. हॉस्टल सबसिडीसाठी रहाण्याचे आणि जेवणाचे खर्च स्पष्टपणे लिहिलेले असणे गरजेचे आहे. कागदपत्रे सोपी ठेवली गेली आहेत.

रजा, निलंबन किंवा सेवानिवृत्तीमध्येही भत्ता सुरू

कर्मचारी रजेवर असला, निलंबित असला तरीही हा भत्ता मिळत राहील. सेवानिवृत्ती, बडतर्फी किंवा नोकरी सोडल्यास ज्या शैक्षणिक वर्षात सेवा संपली असेल त्याच्या शेवटपर्यंत भत्ता मिळेल. कोर्टाने पुन्हा नोकरी दिल्यास संबंधित अधिकारी निर्णय घेतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितता वाटेल.

आठव्या वेतन आयोगापूर्वीच दिलासा

हा निर्णय आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. नियम स्पष्ट केल्याने भत्त्याबाबत कोणतीही गोंधळ राहणार नाही. संचार मंत्रालयाने वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) प्रसिद्ध करून सर्व गोष्टी उघड केल्या आहेत. यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक फायदा होणार असून शिक्षण खर्च हलका होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे."

इतर बातम्या

9 एप्रिलला भारतातील 7 राज्यांमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर; श...

भारत