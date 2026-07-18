/8th Pay Commission: सरकारच्या एका नवीन निर्णयामुळे कर्मचारी-पेन्शनर्समध्ये खळबळ; मोठी अपडेट समोर!

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. वेतनवाढ, भत्ते आणि पेन्शनबाबत आयोगाचा अहवाल कधी येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अशातच आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा असलेल्या निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे आणखी एक महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने कर्मचारी वर्गात आयोगाच्या कामाला विलंब होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या संदर्भात केंद्र सरकार किंवा वेतन आयोगाने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.
पश्चिम बंगाल सरकारने समान नागरी संहिता (UCC) 2026 च्या मसुद्याचा अभ्यास आणि परीक्षण करण्यासाठी नऊ सदस्यांची उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या आधीपासूनच आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा असल्याने या नव्या नियुक्तीमुळे कर्मचारी वर्गात विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
न्यायमूर्ती देसाई यांच्याकडे दोन महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आल्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाचे काम अपेक्षेपेक्षा संथ होईल का, असा प्रश्न अनेक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक विचारत आहेत. आयोगाच्या शिफारशींमध्ये विलंब झाल्यास वेतनवाढ आणि सुधारित पेन्शन लागू होण्यासही उशीर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या नियुक्तीमुळे आयोगाच्या कामावर परिणाम होईल, असे सांगणारे कोणतेही अधिकृत निवेदन अद्याप जारी झालेले नाही. त्यामुळे सध्या या केवळ शक्यता आणि चर्चाच मानल्या जात आहेत.
या घडामोडीनंतर विविध कर्मचारी संघटनांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अखिल भारतीय NPS कर्मचारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल यांनी सामाजिक माध्यमांवर न्यायमूर्ती देसाई यांचे अभिनंदन करतानाच एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल पूर्वनियोजित वेळेत सादर होईल का, याबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी केली. त्यामुळे कर्मचारी वर्गातील उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची प्रतीक्षा करत आहेत. आयोगाकडून किमान वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता (HRA) आणि पेन्शनमध्ये बदल होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम अहवाल कधी सादर होणार आणि सरकार त्यावर कधी निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सध्या सामाजिक माध्यमांवर आठव्या वेतन आयोगाबाबत विविध दावे आणि अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. मात्र, आयोगाच्या कामात विलंब होणार किंवा नव्या जबाबदारीमुळे प्रक्रिया थांबणार असल्याची कोणतीही अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी केवळ सरकार किंवा वेतन आयोगाकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आठवा वेतन आयोग सध्या विविध मुद्द्यांवर विचारमंथन करत असून त्याच्या बैठका सुरू आहेत. वेतनरचना, भत्ते, सेवा अटी आणि पेन्शन यासंदर्भातील शिफारशी अंतिम केल्यानंतर आयोग आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करणार आहे. त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे कर्मचारी वर्गाने अधिकृत घडामोडींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक असून, सध्या आयोगाचे काम थांबले आहे किंवा रद्द झाले आहे, असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही.