  • 8th Pay Commission: सरकारने ऐकलं तर पोस्टमनला दरमहा 1 लाख 12 हजार पगार; मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: सरकारने ऐकलं तर पोस्टमनला दरमहा 1 लाख 12 हजार पगार; मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: टपाल कर्मचारी संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगांतर्गत किमान मूळ वेतन 1 लाख 12 हजार रुपये प्रति महिना असावे, अशी आग्रही मागणी केली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 28, 2026, 07:14 PM IST
8th Pay Commission: सरकारने ऐकलं तर पोस्टमनला दरमहा 1 लाख 12 हजार पगार; मोठी अपडेट!
8 वा वेतन आयोग

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सध्या देशात मोठे मंथन सुरू आहे. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत संपत आली असताना, 'आठव्या वेतन आयोगा'च्या स्थापनेसाठी कर्मचारी संघटनांनी कंबर कसलीय. यामध्ये'भारतीय टपाल विभाग' (Post Office) आणि ग्रामीण डाक सेवक सर्वात आघाडीवर आहेत. टपाल कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे जी मागणी केली आहे, ती वाचून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय नेमकी मागणी?

टपाल कर्मचारी संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगांतर्गत किमान मूळ वेतन 1 लाख 12 हजार रुपये प्रति महिना असावे, अशी आग्रही मागणी केली आहे. सध्या सातव्या वेतन आयोगामध्ये किमान वेतन 18 हजार रुपये आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात आणि पगारात ऐतिहासिक वाढ पाहायला मिळेल. ही मागणी केवळ आकड्यांची नसून वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित

पगारवाढीचे गणित हे प्रामुख्याने 'फिटमेंट फॅक्टर'वर अवलंबून असते. सध्या हा फॅक्टर 2.57 आहे. टपाल कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार, हा फिटमेंट फॅक्टर थेट 3.68 ते 4.0 पर्यंत वाढवण्यात यावा. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास मूळ वेतनात मोठी वाढ होते, ज्याचा परिणाम महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांवर होऊन एकूण पगार (In-hand Salary) दुप्पट किंवा तिप्पट होऊ शकतो.

ग्रामीण डाक सेवकांच्या (GDS) प्रश्नांवर भर

टपाल विभागाचा कणा समजले जाणारे 'ग्रामीण डाक सेवक' अजूनही अनेक सवलतींपासून वंचित आहेत. संघटनेने मागणी केली आहे की, ग्रामीण डाक सेवकांना पूर्णवेळ सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा. त्यांनाही आठव्या वेतन आयोगाच्या सर्व शिफारसी लागू व्हाव्यात, जेणेकरून दुर्गम भागात काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.

महागाई आणि पेन्शनचा मुद्दा

सध्याच्या काळात महागाईचा दर ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या तुलनेत मिळणारे वेतन अपुरे पडत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. केवळ पगार वाढवून चालणार नाही, तर निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सुरक्षित करण्यासाठी पुरानी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी, ही मागणी देखील या निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत पेन्शनच्या तरतुदी कशा असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कामाचे स्वरूप आणि ताण

डिजिटल युगातही टपाल विभागाची जबाबदारी कमी झालेली नाही. बँकिंग सेवा, आधार अपडेशन, विमा आणि सरकारी योजनांचे वाटप आता पोस्ट ऑफिसद्वारे केले जात आहे. कामाचा हा वाढलेला व्याप पाहता, कर्मचाऱ्यांना मिळणारा मोबदला हा त्यांच्या कष्टाच्या तुलनेत कमी आहे, असा युक्तिवाद कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. "समान काम, योग्य दाम" या न्यायाने ही पगारवाढ अपेक्षित आहे.

सरकारची भूमिका आणि आव्हाने

सरकारने अद्याप आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, कर्मचारी संघटनांच्या या टोकाच्या मागण्यांमुळे सरकारवर दबाव वाढत आहे. इतकी मोठी पगारवाढ दिल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडू शकतो. 2026 मध्ये हा आयोग लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने, सरकारला महसूल आणि कर्मचाऱ्यांचे कल्याण यामध्ये सुवर्णमध्य साधावा लागणार आहे.

भविष्यात काय परिणाम?

जर टपाल कर्मचाऱ्यांची ही मागणी अंशत: जरी मान्य झाली, तर त्याचा परिणाम केवळ पोस्ट ऑफिसवरच नाही, तर रेल्वे, संरक्षण आणि इतर सर्व केंद्रीय विभागांवर होईल. 1 लाख 12 हजार हे किमान वेतन झाल्यास कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा एकूण पगार 1.5 लाखांच्या आसपास पोहोचू शकतो. हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे वळण ठरेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

