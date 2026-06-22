/8th Pay Commission: HRA नियमांमध्ये मोठे बदल होणार? कर्मचाऱ्यांकडून महत्त्वाच्या मागण्या!

8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेला विषय म्हणजे **हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA)**. वाढती घरभाडे दर, महागाई आणि शहरी भागातील वाढलेला राहणीमान खर्च लक्षात घेऊन HRA नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. या प्रस्तावांमुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना भविष्यात मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
सध्या अनेक शहरांमध्ये घरभाडे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांना मिळणारा HRA प्रत्यक्ष भाड्याच्या तुलनेत कमी असल्याची तक्रार कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे HRA निश्चित करताना वास्तविक घरभाड्याचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गाला राहणीमानाचा वाढता खर्च पेलणे सोपे होईल.
कर्मचारी संघटनांनी शहरांचे वर्गीकरण आणि HRA दर नव्याने निश्चित करण्याची सूचना केली आहे. प्रस्तावानुसार 50 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या X श्रेणीतील शहरांसाठी मूळ वेतनाच्या 40 टक्के HRA, 5 ते 50 लाख लोकसंख्या असलेल्या Y श्रेणीतील शहरांसाठी 35 टक्के HRA आणि 5 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या Z श्रेणीतील शहरांसाठी 30 टक्के HRA देण्यात यावा.
महागाई वाढत असताना HRA मध्येही आपोआप वाढ व्हावी यासाठी HRA ला महागाई भत्त्याशी जोडण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्येक वेळी स्वतंत्र आदेशाची गरज भासणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात महागाईनुसार नियमित सुधारणा होऊ शकेल. कर्मचारी संघटनांच्या मते ही व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि व्यवहार्य ठरेल.
देशातील अनेक शहरांची लोकसंख्या आणि राहणीमानाचा खर्च झपाट्याने बदलत आहे. त्यामुळे HRA साठी वापरले जाणारे शहरांचे वर्गीकरण दर पाच वर्षांनी पुनरावलोकन करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे वाढत्या शहरीकरणाचा आणि घरभाड्याच्या बदलत्या परिस्थितीचा योग्य विचार होऊ शकेल.
कर्मचारी संघटनांनी 8 व्या वेतन आयोगाकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. त्यानुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही HRA देण्याचा विचार करण्यात यावा. अनेक पेन्शनधारकांना त्यांच्या निवृत्तीवेतनातील मोठा हिस्सा घरभाड्यासाठी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी HRA चा लाभ देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सध्या या सर्व मागण्या कर्मचारी संघटनांनी 8 व्या वेतन आयोगाकडे सादर केल्या आहेत. आयोग या प्रस्तावांचा अभ्यास करून अंतिम शिफारसी केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. त्यामुळे HRA नियमांमध्ये प्रत्यक्ष बदल होणार की नाही, याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र या प्रस्तावांमुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.