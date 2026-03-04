8th Pay Commission: 1 कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा, मेडिकल भत्ता 1000 वरुन थेट 20 हजार करणार?

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी ८व्या वेतन आयोगाअंतर्गत मोठी गुड न्यूज आली आहे. कर्मचारी संघटनांनी वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांसंबंधी अनेक मागण्या केल्या आहेत. फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) मध्ये मोठी वाढ ही यातील प्रमुख मागणी आहे. सध्या हा भत्ता दरमहा १,००० रुपये आहे, पण संघटनांनी तो २०,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) ग्रामीण किंवा दूरदराजच्या भागात, त्यांच्यासाठी खासकरुन हा प्रस्ताव आहे. हा बदल ८व्या आयोगाच्या शिफारशींमध्ये समाविष्ट करण्यात आलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या मेडिकल भत्ता फक्त १,००० रुपये असल्याने तो अपुरा ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण किंवा दूरच्या भागात राहणारे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मूलभूत उपचारांसाठीही अडचणी येतात, कारण CGHS सुविधा तेथे उपलब्ध नसतात. संघटनांचे म्हणणे आहे की, हा भत्ता वास्तविक वैद्यकीय महंगाईशी जुळत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक ताण सहन करावा लागतो.
संघटनांनी मेडिकल भत्त्यात १,००० वरून थेट २०,००० रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना वैद्यकीय खर्चासाठी मोठी मदत मिळेल. विशेषतः ज्यांना CGHS ची सुविधा नाही, त्यांना हा भत्ता बुनियादी इलाजासाठी उपयोगी पडेल. हा प्रस्ताव आयोगाच्या व्यापक मागण्यांचा भाग आहे, ज्यात कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
वैद्यकीय खर्चातील वाढ हे मुख्य कारण आहे. महंगाईमुळे दवाखाने, औषधे आणि उपचार महाग झाले आहेत. ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांना शहरातील सुविधा मिळत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा भत्ता जीवनावश्यक आहे. संघटनांनी सांगितले की, सध्याचा भत्ता पुरेसा नसल्याने कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून पैसे द्यावे लागतात.
मेडिकल भत्त्याव्यतिरिक्त, फिटमेंट फैक्टरमध्ये बदल, वार्षिक वेतन वृद्धी, निवृत्ती लाभ आणि सुट्टी व प्रवास भत्त्यात सुधार यासारख्या मागण्या आहेत. या सर्व मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या एकूण कल्याणासाठी आहेत. आयोग या मुद्द्यांची समीक्षा करेल आणि शिफारशी देईल. यामुळे सुमारे एक कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचारी आयोगाकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा करत आहेत. वेतन, पेन्शन आणि आरोग्याशी संबंधित जुन्या मागण्या पूर्ण होण्याची आशा आहे. सरकारने आयोगाला मंजुरी दिली आहे, पण अमलबजावणीची तारीख स्पष्ट नाही. सर्वांच्या नजरा आयोगाच्या अहवालावर आणि सरकारच्या प्रतिसादावर आहेत. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर कर्मचाऱ्यांना मोठी दिलासा मिळेल. सरकारने आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत दिली आहे, ज्यामुळे सुमारे ५० लाख कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल.