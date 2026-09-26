/₹45 हजार पेन्शन अन् OPS बाबत...; 8वा वेतन आयोग येताच पेन्शनमध्ये मोठा बदल?

आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या विविध मागण्यांना वेग आला आहे. वेतन, भत्ते, फिटमेंट फॅक्टर यासोबतच पेन्शनमध्येही मोठ्या बदलांची मागणी केली जात आहे. पेन्शनधारकांच्या संघटनांनी किमान मासिक पेन्शन ₹45,000 करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर 2004 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस पुन्हा लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, या मागण्या अद्याप अंतिम निर्णय झालेल्या योजना नसून आयोगासमोर मांडण्यात आलेल्या मागण्या आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
भारत पेन्शनर्स समाजाने आठव्या वेतन आयोगासमोर पेन्शनधारकांच्या हितासाठी विविध मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये किमान पेन्शन ₹45,000 प्रति महिना करण्याची प्रमुख मागणी आहे. सध्याच्या पेन्शन रचनेत वाढ करून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळावी, असा या मागणीमागील उद्देश आहे. मात्र, ₹45 हजार ही सध्या संघटनेने केलेली मागणी असून ती मंजूर झालेली रक्कम नाही.
पेन्शनधारक संघटनांनी केवळ किमान पेन्शन वाढवण्याची मागणी केलेली नाही, तर अंतिम वेतनाच्या 67 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून देण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय कुटुंब निवृत्तीवेतन म्हणजेच फॅमिली पेन्शन हे अंतिम वेतनाच्या 50 टक्के असावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांवर आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेत विचार होणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगासमोर जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणीही चर्चेत आहे. 2004 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन व्यवस्थेऐवजी निश्चित आणि हमीदार पेन्शन मिळावी, अशी कर्मचारी संघटनांची भूमिका आहे. काही संघटनांनी बाजारातील परताव्यावर आधारित विद्यमान व्यवस्थेमुळे निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ओपीएस बहालीचा मुद्दा आयोगासमोर मांडण्यात आला आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठकीत केवळ पेन्शनच नव्हे तर फिटमेंट फॅक्टर, किमान वेतन आणि पेन्शनमधील समानता यांसारख्या मुद्द्यांवरही प्रतिनिधींकडून निवेदने दिली जात आहेत. आयोग देशातील विविध भागांमध्ये कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या संघटनांशी चर्चा करत आहे. त्यामुळे आगामी अहवालामध्ये विविध मागण्यांचा विचार कसा केला जातो, याकडे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आहे.
आठव्या वेतन आयोगाकडून सध्या विविध भागधारकांच्या मागण्या आणि सूचना जाणून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार आयोग मे-जून 2027 पर्यंत केंद्र सरकारकडे आपला अहवाल सादर करू शकतो. त्यानंतर आयोगाच्या शिफारशींचा केंद्र सरकारकडून विचार करून त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे सध्या ₹45,000 किमान पेन्शन, 67 टक्के पेन्शन किंवा OPS बहाली यापैकी कोणतीही बाब अंतिम मंजूर निर्णय म्हणून पाहता येणार नाही. 2027 मध्ये येणाऱ्या अंतिम शिफारशी आणि त्यानंतरच्या सरकारी निर्णयानंतरच नेमका बदल स्पष्ट होईल.