भारतातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, 1 काम न केल्यास पगारवाढीवर परिणाम; सरकारने काय म्हटलंय?

8th Pay Commission: आता या अभ्यासक्रमांची पूर्तता ही केवळ औपचारिकता राहणार नसून ती थेट कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक APAR मध्ये दिसणार आहे. म्हणजेच जर कोर्स पूर्ण केला नाही तर कामगिरी मूल्यमापनात त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 5, 2026, 09:20 PM IST
8th Pay Commission: केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचारी आणि भारतीय सेवेतील अधिकारी यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा नियम लागू केलाय. त्यानुसार आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरवर्षी आपल्या पदानुसार किंवा स्तरानुसार योग्य असलेले ‘कौशल्य-आधारित अभ्यासक्रम’ पूर्ण करणे अनिवार्य झाले आहे. हे अभ्यासक्रम ‘आय-जीओटी’ (Integrated Government Online Training) नावाच्या विशेष ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. राज्यसभेत कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी याची माहिती दिली. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या सातत्याने कौशल्य वाढवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. काय आहे हा निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया. 

अभ्यासक्रम कसे आणि कसे पूर्ण करावे लागतील?

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या विभागाने किंवा पदानुसार ठरवलेले विशिष्ट अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन पूर्ण करावे लागणार आहे. हे कोर्स ऑनलाइन असल्याने घरी किंवा कार्यालयातून सहज करता येणार आहेत. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर परीक्षा किंवा मूल्यमापनही द्यावे लागणार आहे. सरकारी विभाग किंवा कॅडर नियंत्रक प्राधिकरण यांनी याची आखणी केली आहे. एकदा कोर्स पूर्ण झाल्यावर त्याची नोंद कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक कामगिरी मूल्यमापन अहवालात (APAR) केली जाणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे नवीन ज्ञान मिळून त्यांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. 

कामगिरी मूल्यमापनावर होणारा परिणाम

आता या अभ्यासक्रमांची पूर्तता ही केवळ औपचारिकता राहणार नसून ती थेट कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक APAR मध्ये दिसणार आहे. म्हणजेच जर कोर्स पूर्ण केला नाही तर कामगिरी मूल्यमापनात त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. उलट, नियमित कोर्स पूर्ण केल्यास बढती, प्रोत्साहन किंवा इतर फायद्यांमध्ये मदत होणार आहे. हा नियम सर्व केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना लागू आहे. यामुळे सरकारी यंत्रणा अधिक कुशल आणि आधुनिक होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. 

आठव्या वेतन आयोगाची पार्श्वभूमी

हा निर्णय आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्वाचा आहे. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर 2025 मध्ये झाली होती. आयोगाचा अहवाल 2027 च्या मध्यापर्यंत येण्याची शक्यता आहे आणि तो जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची चर्चा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृद्धीला प्रोत्साहन देणारा हा नियम वेतन आयोगाच्या शिफारशींसोबत सुसंगत आहे. यामुळे कर्मचारी नवीन तंत्रज्ञान, प्रशासनिक बदल आणि आधुनिक पद्धती शिकतील आणि भविष्यातील वेतन सुधारणांमध्ये ते अधिक तयार राहतील. 

आयोगाची देहरादून मिटींग

आठव्या वेतन आयोगाचे सदस्य 24 एप्रिल 2026 रोजी देहरादूनला भेट देतील. तेथे विविध शेअरहोल्डर्ससोबत चर्चा करतील. इच्छुक संस्था, संघटना किंवा व्यक्ती 10 एप्रिल 2026 पर्यंत आयोगाला आपल्या सूचना किंवा मागण्या पाठवू शकणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक चांगले प्रशिक्षण मिळणार आहे. सरकारी कामे अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि जनहितकारी होण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारचा हे पाऊल कर्मचाऱ्यांच्या विकासासाठी आणि देशाच्या प्रशासनाला मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

