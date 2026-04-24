डॉक्टरपासून आएएस अधिकाऱ्यांपर्यंत, आठव्या वेतन आयोगानंतर कोणाचा पगार अंदाजे किती रुपये होईल?

8th Pay Commission New Salary Chart : सातव्या वेतन आयोगाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर आता केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Apr 24, 2026, 10:29 AM IST
8th Pay Commission New Salary Chart : आठव्या वेतन आयोगाच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारनं महत्त्वाची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. किंबहुनात आता कर्मचारी संघटनांनी आयोगाकडे आपल्या मागण्या मांडल्या असून, यामध्ये मूळ वतनात वाढ करण्याची मागणी केली आहे.  तज्ज्ञांच्या मते या वेतन आयोगामुळं वेतनात एकूण 13 ते 14 टक्के वेतनवाढ होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा आता प्रत्यक्षात वेतन आयोग कधी लागू करण्यात येतो याकडे 50 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तिवेतनधारक डोळे लावून बसले आहेत. 

कर्मचारी संघटनांकडून फिटमेंट फॅक्टर 3.83 इतका ठेवण्याची मागणी केली जात आहे, ज्यामुळं मूळ वेतनाचा आकडा 69 हजारांवर दाईल असं म्हटलं जात आहे. तर, पाच व्यक्तींच्या कुटुंबाच्या गणनेनुसार हा आकडा ठरवण्यात आला असल्याचं सांगण्यात येत आहे. राहिला मुद्दा कामानुसार कोणत्या क्षेत्रात नेमका किती पगार असेल, तर त्याचे संभाव्य आकडे तर्कवितर्कांच्या धर्तीवर मांडण्यात आले आहेत. 

सोशल मीडियावरील एका व्हिडीओनुसार हे आकडे पुढीलप्रमाणे

शिक्षक - ₹85000
डॉक्टर- ₹1,30,000
न्यायाधीश- ₹1,50,000
संशोधक- ₹1,40,000
शिपाई- ₹45000
क्लर्क- ₹ 50000
पोस्टमास्तर- ₹55000
एसआय.- ₹80000
हेड कॉन्स्टेबल- ₹69000
एएसआय- ₹76000
कनिष्ठ अभियांत्रिकी- ₹92000
निरीक्षक- ₹1,20,000
विभागीय अधिकारी- ₹1,29,000
आयएएस/ आयपीएस/ आयएफएस- ₹1,55,000
आयएएस/ आयपीएस (वरिष्ठ श्रेणी)- ₹2,10,000
भारत सरकारमधील सचिवपदी कार्यरत असणारी मंडळी- ₹3,00,000

सध्याच्या घडीला कर्मचारी संघटनांकडून महागाईचा हवाला देत दैनंदिन प्रवास, दैंदिन खर्च, गणवेश भत्ता अशा तरतुदींमध्ये 3 पटींनी वाढ करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय रेल्वे, संरक्षण विभाग आणि आरोग्य क्षेत्र अशा जोखमीच्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रतिमाह 10000 रुपयांचा भत्ता देण्याचीसुद्धा मागणी केली आहे. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे कामावर तैनात असताना केल्या जाणाऱ्या हवाई प्रवासाची सुविधासुद्धा नोकरीच्या क्षेत्रातून मिळावी कारण अखेरच्या क्षणी रेल्वेमध्ये आरक्षण मिळण्यास अनेक अडचणी येतात हा मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे. 

(वरील माहिती तज्ज्ञांचा अंदाज आणि संभाव्य आकड्यांवर आधारित असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

