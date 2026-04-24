डॉक्टरपासून आएएस अधिकाऱ्यांपर्यंत, आठव्या वेतन आयोगानंतर कोणाचा पगार अंदाजे किती रुपये होईल?

8th Pay Commission New Salary Chart : आठव्या वेतन आयोगाच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारनं महत्त्वाची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. किंबहुनात आता कर्मचारी संघटनांनी आयोगाकडे आपल्या मागण्या मांडल्या असून, यामध्ये मूळ वतनात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते या वेतन आयोगामुळं वेतनात एकूण 13 ते 14 टक्के वेतनवाढ होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा आता प्रत्यक्षात वेतन आयोग कधी लागू करण्यात येतो याकडे 50 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तिवेतनधारक डोळे लावून बसले आहेत.
कर्मचारी संघटनांकडून फिटमेंट फॅक्टर 3.83 इतका ठेवण्याची मागणी केली जात आहे, ज्यामुळं मूळ वेतनाचा आकडा 69 हजारांवर दाईल असं म्हटलं जात आहे. तर, पाच व्यक्तींच्या कुटुंबाच्या गणनेनुसार हा आकडा ठरवण्यात आला असल्याचं सांगण्यात येत आहे. राहिला मुद्दा कामानुसार कोणत्या क्षेत्रात नेमका किती पगार असेल, तर त्याचे संभाव्य आकडे तर्कवितर्कांच्या धर्तीवर मांडण्यात आले आहेत.
शिक्षक - ₹85000
डॉक्टर- ₹1,30,000
न्यायाधीश- ₹1,50,000
संशोधक- ₹1,40,000
शिपाई- ₹45000
क्लर्क- ₹ 50000
पोस्टमास्तर- ₹55000
एसआय.- ₹80000
हेड कॉन्स्टेबल- ₹69000
एएसआय- ₹76000
कनिष्ठ अभियांत्रिकी- ₹92000
निरीक्षक- ₹1,20,000
विभागीय अधिकारी- ₹1,29,000
आयएएस/ आयपीएस/ आयएफएस- ₹1,55,000
आयएएस/ आयपीएस (वरिष्ठ श्रेणी)- ₹2,10,000
भारत सरकारमधील सचिवपदी कार्यरत असणारी मंडळी- ₹3,00,000
सध्याच्या घडीला कर्मचारी संघटनांकडून महागाईचा हवाला देत दैनंदिन प्रवास, दैंदिन खर्च, गणवेश भत्ता अशा तरतुदींमध्ये 3 पटींनी वाढ करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय रेल्वे, संरक्षण विभाग आणि आरोग्य क्षेत्र अशा जोखमीच्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रतिमाह 10000 रुपयांचा भत्ता देण्याचीसुद्धा मागणी केली आहे. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे कामावर तैनात असताना केल्या जाणाऱ्या हवाई प्रवासाची सुविधासुद्धा नोकरीच्या क्षेत्रातून मिळावी कारण अखेरच्या क्षणी रेल्वेमध्ये आरक्षण मिळण्यास अनेक अडचणी येतात हा मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे.
(वरील माहिती तज्ज्ञांचा अंदाज आणि संभाव्य आकड्यांवर आधारित असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)