English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात होणार तिप्पट वाढ, फिटमेंट फॅक्टरमुळे कसं बदलेलं गणित? सोप्या भाषेत समजून घ्या!

8th Pay Commission:  फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक आहे जो जुनी बेसिक नवीन बेसिकमध्ये बदलतो. सातव्या आयोगात तो 2.57 टक्के होता, तर आठव्या आयोगात तो सुमारे 1.92 इतका असेल असा अंदाज आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 5, 2026, 07:48 PM IST
आठवा वेतन आयोग

8th Pay Commission:  केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग येत असून, त्यामुळे पगाराच्या संपूर्ण रचनेत मोठा बदल होणार आहे.  सध्या सातव्या आयोगानुसार चालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 18 हजार रुपये असेल तर नवीन आयोगात ती 34 हजार 560 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. याचा अर्थ बेसिकमध्ये एकट्याच 16 हजार 560 रुपयांची वाढ होईल. फक्त बेसिक वाढवून थांबणार नाही, तर भविष्यात एचआरए, टीए आणि डीए यांचाही फायदा नवीन बेसिकवर मिळणार असल्याने ग्रॉस पगारात दीर्घकाळात मोठी वाढ होईल. हा आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे एरियरचे पैसेही मिळू शकतील.

Add Zee News as a Preferred Source

फिटमेंट फॅक्टर कसे मोजतात? 

फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक आहे जो जुनी बेसिक नवीन बेसिकमध्ये बदलतो. सातव्या आयोगात तो 2.57 टक्के होता, तर आठव्या आयोगात तो सुमारे 1.92 इतका असेल असा अंदाज आहे. सोप्या भाषेत, जुनी बेसिक × 1.92 = नवीन बेसिक. उदाहरणार्थ, 18000 × 1.92 = 34560 रुपये. यामुळे बेसिक पगारात एकदम मोठी झेप पडेल. या बदलामुळे संपूर्ण पगाराच्या गणनेला आधार मिळून भविष्यातील वाढीचे दरही याच नवीन बेसिकवर लागू होतील.

एचआरए आणि टीए मधील बदल 

एचआरए हा बेसिकचा टक्केवारीनुसार मिळतो. एक्स शहरात (मेट्रो) तो 27 टक्के असेल, म्हणजे ₹34560 च्या 27% = ₹9331. सध्या तो फक्त ₹4860 आहे, त्यामुळे यातच ₹4471 ची अतिरिक्त वाढ होईल. टीए (ट्रान्सपोर्ट भत्ता) मात्र जास्त बदलणार नाही; मेट्रो शहरांसाठी तो ₹1350 एवढाच राहील. तरीही नवीन बेसिकमुळे एकूण पगारात सकारात्मक प्रभाव पडेल. हे दोन्ही भत्ते ग्रॉस सॅलरीची मजबूत जोड देतील.

ग्रॉस सॅलरीची गणना आणि तुलना

सध्या ₹18000 बेसिकसाठी ग्रॉस सॅलरी सुमारे ₹34650 आहे (जे डीए ₹10440, एचआरए ₹4860 आणि टीए ₹1350 मिळून होते). नवीन आयोगात डीए सुरुवातीला शून्य टक्के मानला जातो, त्यामुळे ग्रॉस सॅलरी ₹45201 पर्यंत पोहोचेल. यात बेसिक ₹34560 + एचआरए ₹9331 + टीए ₹1350. म्हणजे सुरुवातीला सुमारे ₹10591 ची वाढ होईल. ही वाढ लगेच दिसेल, पण खरा फायदा पुढे येईल.

भविष्यातील डीए वाढ 

नवीन आयोगात डीए सुरुवातीला शून्य असतो, पण प्रत्येक सहा महिन्यांनी तो वाढत जातो आणि तो नवीन बेसिकवर लागू होतो. 20 टक्के डीए झाला तर ग्रॉस ₹52000 पेक्षा जास्त होईल आणि 50 टक्के झाला तर ₹60000 पेक्षा अधिक. यामुळे 2-3 वर्षांत पगार तीनपट प्रभावी वाढ दिसू शकतो. याचा फायदा केवळ सॅलरीपुरता मर्यादित नाही; पीएफ, पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीही वाढतील. एकूणच हा आयोग कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत दीर्घकाळ टिकणारा सकारात्मक बदल घडवेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
8th Pay Commission8th Pay Commission gross salary8th CPC salary calculationfitment factor 1.92 salaryHRA TA calculation 8th pay commission

भारत