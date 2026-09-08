8th Pay Commission News: पंतप्रधान मोदींना पत्र, विद्यमान पेन्शनधारकांना 'फिटमेंट फॅक्टर'चा लाभ मिळणार की नाही? दूर करा संभ्रम

8th Pay Commission Pensioners Concern: देशभरातील पेन्शनधारक केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांइतक्याच उत्सुकतेने ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहत आहेत. ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना होऊन १० महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे आणि या काळात आयोगाने महत्त्वपूर्ण तयारीचे काम पूर्ण केले आहे. सध्या देशभरातील विविध शहरांमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर, 'रिटायर्ड एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन'ने (निवृत्त कर्मचारी कल्याण संघटना) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून ८ व्या वेतन आयोगाच्या 'कार्यकक्षे'तील (Terms of Reference - ToR) एका विशिष्ट मुद्द्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
निवृत्त कर्मचारी कल्याण संघटनेने मंगळवार, ७ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींना हे पत्र पाठवले. संघटनेला अशी भीती वाटते की, जुन्या पेन्शन योजने (OPS) अंतर्गत येणाऱ्या विद्यमान पेन्शनधारकांना 'फिटमेंट फॅक्टर'चा लाभ मिळणार नाही. संघटनेने ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेच्या मते, सुमारे ६९ लाख पेन्शनधारक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारक (family pensioners) पेन्शन पुनरावलोकनाचा (revision) लाभ मिळेल की नाही, याबद्दल अनिश्चिततेत आहेत.
संघटनेचा आक्षेप ८ व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेतील मुद्दा क्रमांक २(e) मधील शब्दरचनेबाबत आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या कार्यकक्षेत (ToR) पेन्शन, NPS आणि UPS यांचा उल्लेख असला तरी, विद्यमान पेन्शनधारक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारकांच्या पेन्शन पुनरावलोकनाचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
संघटनेने नमूद केले आहे की, ७ व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत 'निवृत्तीपूर्व पेन्शनचे पुनरावलोकन' (revision of pre-retirement pension) याचा स्पष्ट समावेश होता. तसेच, ६ व्या आणि ५ व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेतही पेन्शनधारक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारकांचा स्पष्ट उल्लेख होता, असा दावाही संघटनेने केला आहे.
संघाने असे नमूद केले आहे की, त्यांनी यापूर्वीच अर्थमंत्री आणि अर्थसचिवांना पत्रे पाठवली आहेत. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करण्यात आलेले नाही. संघाने अशी मागणी केली आहे की, 'कार्यकक्षे'मध्ये (ToR) स्पष्टपणे नमूद केले जावे की, १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या सर्वांच्या निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातील सुधारणेबाबतही ८ वा वेतन आयोग शिफारसी करेल. औपचारिक सुधारणा होईपर्यंत सरकारने एखादे प्रसिद्धीपत्रक किंवा अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करावे, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. संघटनेने हे पत्र पंतप्रधान, तसेच अर्थमंत्री, अर्थसचिव आणि निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे (DoPPW) सचिव यांना पाठवले आहे.