ज्याची अपेक्षा होती तेच... 8th Pay Commissionसंदर्भातील मोठी बातमी; नोकरदार वर्गाच्या खात्यात कधीपासून जमा होणार वाढीव रक्कम?

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील सर्वात मोठी बातमी. खात्यावर कधी जमा होणार वाढीव रकमेचे पैसे, कधीपासून लागू होणार आयोग? 

सायली पाटील | Updated: Oct 27, 2025, 01:28 PM IST
8th Pay Commission: (Government Jobs) केंद्र सरकरी कर्मचाऱ्यांच्या वाट्याला येणार पगार आणि त्या पगारात (Salary) मिळणारे वाढीव भत्ते पाहता या कर्मचाऱ्यांची कायमच दिवाळी असते, असंच अनेकांचं म्हणणं असतं. याच कर्मचाऱ्यांच्या पगारासंदर्भातील एक महत्त्वाची अपडेट नुकतीच समोर आली आहे. केंद्र शासनानं घोषणा केल्यानंतर साधारण 10 वर्षे लोटल्यानंतरही अद्याप आठवा वेतन आयोग विषयक समिती स्थापन झाली नाही. ज्यामुळं आता केंद्र शासनाच्या अख्तयारित येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून सातत्यानं यासंदर्भातील अधिसूचना (Notidication) सरकारनं जारी करावी अशी मागणी सातत्यानं करण्यात येत आहे. 

कर्मचाऱ्यांची मागणी पाहता आता केंद्राकडूनही त्याच अनुषंगानं पावलं उचलली जात असून, नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन लाभार्थींनाही या नव्या आयोगाची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच 7th Pay Commission अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के DA आणि DR वाढवून देण्यात आला. ज्यानंतर DA 55 टक्क्यांवरून थेट 58 टक्क्यांवर पोहोचला. ज्यामुळं पुढील महिन्यात आता आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास किंवा तशी अधिसूचना आल्यासही कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बदल होणार आहेत. 

अधिसूचनेनंतर प्रत्यक्ष वेतन आयोग कधी लागू होणार? 

वेतन आयोग लागू होणं ही मोठी प्रक्रिया असून, सातव्या वेतन आयोगाचच उदाहरण घेतल्यास, 2014 मध्ये हा वेतन आयोग स्थापित झाला आणि 2015 मध्ये त्यासंदर्भातील अहवाल सोपवण्यात आला. थोडक्यात या किंवा पुढील महिन्यात आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील अधिसूचना जारी झाली तरीही त्याचा अहवाल 2027 आधी येणं कठीण असल्यानं वेतन आयोग 2026 च्या अखेरीस किंवा थेट 2027 मध्येच लागू होणार असल्याची शक्यता एका वरिष्ठ युनियन नेत्यानं वर्तवली आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची मुदत संपत असल्या कारणानं आता या वेतन आयोगासाठी नेमकी किती प्रतीक्षा करावी लागणार हा प्रश्न राहिलाच. 

नियम काय सांगतो? 

सरकारी नियमानुसार नवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणं अपेक्षित आहे. मात्र आयोगाच्या निर्णयांची सुनावणी जुलै 2027 पर्यंत केली जाते तर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2026 ते जुलै 2027 पर्यंतच्या काळासाठीची थकबाकी अर्थात एरियर रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. थेट 18 महिन्यांचा एरियर मिळाल्यानं लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना यामुळं फायदा मिळणार आहे. यामध्ये विविध केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांचाही समावेश आहे. तेव्हा आता पुढील महिन्यात खरंच या वेतन आयोगासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली जाते का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

FAQ

8व्या वेतन आयोगाची अधिसूचना कधी येईल?
नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अपेक्षित आहे, पण अद्याप जारी झालेली नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये मंजुरी झाली असली तरी समिती स्थापन झालेली नाही.

7व्या वेतन आयोगाची मुदत कधी संपते?
31 डिसेंबर 2025 रोजी. त्यानंतर 8वा आयोग लागू होण्याची अपेक्षा.

वेतन आयोग कधी लागू होईल?
1 जानेवारी 2026 पासून, पण अहवाल 2026-27मध्ये येईल. एरियर 18 महिने मिळू शकतो.

