8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांपेक्षा पेन्शनर्सना दुप्पट फायदा; कशी दुप्पट होणार पेन्शन? समजून घ्या सोप्या भाषेत!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. ऑक्टोबर 2025 मध्ये याच्या संदर्भ अटींना (ToR) मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. आयोग अहवाल 18 महिन्यांत सादर करेल, ज्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून शक्यता आहे. पेन्शनधारकांची संख्या 30 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 68.72 लाख असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या 50 लाखांपेक्षा जास्त फायदा पेन्शनर्सना होणार आहे. कसा? ते सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
फिटमेंट फॅक्टर हा गुणक पेन्शन वाढवण्याचा मुख्य आधार आहे. सातव्या आयोगात तो 2.57 होता, ज्यामुळे जुना बेसिक पेन्शन नवीनमध्ये रूपांतरित होतो. उदाहरणार्थ, ₹10 हजारच्या जुन्या पेन्शनवर 2.57 गुणकाने ₹25700 होते. आठव्या आयोगात हा 1.83 ते 2.86 पर्यंत असू शकतो, ज्याने 30-34% वाढ अपेक्षित आहे. जर 2.0 असला तर ₹20 हजार पेन्शन दुप्पट होऊन ₹40 हजार होईल. कॅबिनेट मंजुरीनंतरच तो निश्चित होईल, पण अपेक्षित 2.0+ गुणकाने पेन्शन दुप्पट शक्य असल्याचे दिसतंय.
मूळ पेन्शनबरोबरच ग्रॅच्युइटी, कुटुंब पेन्शन, रूपांतरित पेन्शनची पुनर्रचना होईल. दर पाच वर्षांनी पेन्शन वाढ, 1 जानेवारी 2004 नंतरच्या भरतींसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्स्थापना, CGHS वैद्यकीय सुविधा (कॅशलेस उपचार) आणि DA/DR एकत्रीकरण यांचा समावेश आहे. फक्त मूळ पेन्शन वाढवणे पुरेसे नाही; संपूर्ण पॅकेजमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहेत. ज्याने पेन्शनधारकांना आरोग्य आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळू शकणार आहे.
जास्त फिटमेंट फॅक्टरमुळे वाढ मोठी होईल. कम्युटेशन कालावधी 15 वर्षांवरून 12 वर्षांवर आणून 40% कपाती कमी करावी. CGHS रुग्णालये प्रत्येक जिल्ह्यात हवीत; वैद्यकीय भत्ता ₹3000 वरून ₹20000 करावा, अशी मागणी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी केलीय. उदाहरण जुना मूळ पगार ₹40000, पेन्शन 50% = ₹20000. 2.0 गुणकाने नवीन ₹400000. DR 20% असल्यास जुनी ₹4000, नवीन ₹8000 अशी एकूण पेन्शन दुप्पट होईल.
DR ही मूळ पेन्शनची टक्केवारी असते, जी AICPI इंडेक्सवर आधारित असते. ऑक्टोबर 2025 मध्ये DA 55% वरून 58% झाला. मूळ पेन्शन वाढल्याने DR आपोआप दुप्पट होणार आहे. उदाहरण: ₹20000 पेन्शनवर 20% DR = ₹4000; नवीन ₹30000 वर = ₹6000. HRA व TA दुप्पट होऊ शकतात, विशेषतः मोठ्या शहरांत. हा आयोग 1 कोटी+ लाभार्थ्यांसाठी क्रांती घडवणारा ठरणार आहे.
