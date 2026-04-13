English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
8th Pay Commission: दरमहा ₹180000 पगाराची नोकरी, 8 व्या वेतन आयोगाने मागवले अर्ज; 'येथे' पाठवा अर्ज!

8th Pay Commission Recruitment: आठव्या वेतन आयोगाने सरकारी मेमोरँडममधून कन्सल्टंट पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. ही नियुक्ती कॉंट्रॅक्ट बेसवर असून यामुळे आयोगाला तज्ज्ञांची मदत मिळणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 13, 2026, 05:44 PM IST
आठवा वेतन आयोग

8th Pay Commission Jobs: आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगात मोठ्या हालचाली सुरु आहेत. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार, पेन्शन आणि इतर भत्त्यामध्ये भरघोस वाढ होणार आहे. ही प्रक्रिया सुरु असताना आयोगाकडून कन्स्टल्टंटच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत. कन्स्टल्टंटना कोणते काम करावे लागणार? कशी असेल अर्ज प्रक्रिया? किती मिळेल पगार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

आयोगाचे मुख्य उद्दीष्ट 

आठवा वेतन आयोग मे 2026 पर्यंत शिफारशी सरकारला सुपूर्द करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंन्शधारकांना एरियर स्वरूपात मोठी रक्कम मिळण्याची आशा निर्माण झालीय. वेगवेगळ्या श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शन रचनेचा सखोल आढावा घेणे हे आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी विविध मंत्रालये, कर्मचारी संघटना आणि पेंशनधारकांकडून सूचना गोळा केल्या जात आहेत. 

कन्सल्टंट्सची भूमिका किती महत्त्वाची?

आठव्या वेतन आयोगाच्या कामात कन्सल्टंट्सची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. ते वेतन रचना, भत्ते, पेन्शन आणि इतर आर्थिक फायद्यांचा अभ्यास करतील. डेटा गोळा करणे, मंत्रालयांशी समन्वय साधणे, अहवाल तयार करणे आणि आर्थिक परिणामांचा अंदाज घेणे हे त्यांचे मुख्य काम असेल. 10 एप्रिल 2026 रोजी जारी झालेल्या सरकारी मेमोरँडममधून या पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. ही नियुक्ती कॉंट्रॅक्ट बेसवर असून यामुळे आयोगाला तज्ज्ञांची मदत मिळणार आहे.

तीन श्रेणीतील पदे 

आयोगाने सीनियर कन्सल्टंट, कन्सल्टंट आणि यंग प्रोफेशनल ही तीन पदे जाहीर केली आहेत. सीनियर कन्सल्टंटसाठी किमान 10 वर्षांचा अनुभव आणि 45 वर्षांखालील वय असावे लागेल. कन्सल्टंट पदासाठी 6 वर्षांचा अनुभव आणि 40 वर्षे वय मर्यादा आहे. तर यंग प्रोफेशनलसाठी 4 वर्षांचा अनुभव आणि 32 वर्षांखालील उमेदवार पात्र असतील. 

पात्रता काय?

उमेदवाराकडे फायनान्स, एचआर किंवा इंडस्ट्रियल रिलेशन्समधील मास्टर्स किंवा एमबीए पदवी असणे गरजेचे आहे. एलएलबी पदवी असलेले आणि कायद्याचा अनुभव असलेले उमेदवारही अर्ज करू शकतात. एक्सेल, स्प्रेडशीट आणि प्रेझेंटेशन कौशल्ये आवश्यक आहेत. 

अनुभव

कन्सल्टंट या पदांसाठी अनुभव हा सर्वात मोठा निकष आहे. ज्यांनी आधी वेतन रचनेचा अभ्यास केला असेल त्यांना प्राधान्य मिळेल. वयाची मर्यादा ठेवण्यामागे तरुण आणि अनुभवी दोन्ही प्रकारच्या तज्ज्ञांना संधी देण्याचा उद्देश आहे. 

रिक्त जागांचा तपशील 

एकूण 20 जागा भरल्या जाणार असून त्यामध्ये 5 सीनियर कन्सल्टंट, 5 कन्सल्टंट आणि 10 यंग प्रोफेशनल ही पदे असतील. ही पदे पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ स्वरूपात उपलब्ध असतील. उमेदवारांना 8cpc.gov.in वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज करता येईल. जागा भरल्या की प्रक्रिया बंद होईल, याची उमेदवारांनी नोंद घ्या. 

पगार आणि इतर सुविधा

वेतनाची रक्कम आकर्षक आहे. पूर्णवेळ सीनियर कन्सल्टंटला दरमहा 1 लाख 80 हजार रुपये, कन्सल्टंटला 1 लाख  20 हजार रुपये आणि यंग प्रोफेशनलला 90 हजार रुपये मिळतील. अर्धवेळ (12 दिवस) आणि (6 दिवस) साठी अनुक्रमे अर्धी आणि एक चतुर्थांश रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र डीए, निवास, वाहन, वैद्यकीय सुविधा किंवा इतर सरकारी फायदे मिळणार नाहीत. ही रक्कम फक्त करारातील निश्चित वेतन आहे. तरीही तज्ज्ञांसाठी ही चांगली संधी आहे.

अर्ज कसा करावा? 

इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करावा लागणार आहे. उमेदवारांनी सर्वप्रथम वेबसाइटवर नोंदणी करून सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. निवड झाल्यावर उमेदवारांना वेतन-भत्ते, पेन्शन यांच्या डेटा विश्लेषणाचे काम मिळणार आहे. मंत्रालयांशी संपर्क साधणे, कायद्याचा अभ्यास करणे आणि शिफारशींसाठी अहवाल तयार करणे ही मुख्य जबाबदारी असेल. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान ठेवण्यासाठी आयोगाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

आयोगाची रचना कशी?

आठव्या वेतन आयोगाची अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे आहे. प्रोफेसर पुलक घोष (वित्त तज्ज्ञ) आणि पंकज जैन (माजी आयएएस) हे सदस्य आणि सदस्य-सचिव आहेत. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनधारकांच्या आर्थिक स्थितीत मोठा सकारात्मक बदल होणार आहे. सध्या प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याने लवकरच स्पष्ट चित्र समोर येईल. इच्छुक उमेदवारांनी तातडीने अर्ज करावा आणि ही संधी गमावू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
8th Pay Commission8th Pay Commission latest8th pay commission JobsalaryPension

इतर बातम्या

महाराष्ट्र बातम्या