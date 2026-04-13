8th Pay Commission: दरमहा ₹180000 पगाराची नोकरी, 8 व्या वेतन आयोगाने मागवले अर्ज; 'येथे' पाठवा अर्ज!

8th Pay Commission Jobs: आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगात मोठ्या हालचाली सुरु आहेत. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार, पेन्शन आणि इतर भत्त्यामध्ये भरघोस वाढ होणार आहे. ही प्रक्रिया सुरु असताना आयोगाकडून कन्स्टल्टंटच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत. कन्स्टल्टंटना कोणते काम करावे लागणार? कशी असेल अर्ज प्रक्रिया? किती मिळेल पगार? सविस्तर जाणून घेऊया.
आठवा वेतन आयोग मे 2026 पर्यंत शिफारशी सरकारला सुपूर्द करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंन्शधारकांना एरियर स्वरूपात मोठी रक्कम मिळण्याची आशा निर्माण झालीय. वेगवेगळ्या श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शन रचनेचा सखोल आढावा घेणे हे आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी विविध मंत्रालये, कर्मचारी संघटना आणि पेंशनधारकांकडून सूचना गोळा केल्या जात आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाच्या कामात कन्सल्टंट्सची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. ते वेतन रचना, भत्ते, पेन्शन आणि इतर आर्थिक फायद्यांचा अभ्यास करतील. डेटा गोळा करणे, मंत्रालयांशी समन्वय साधणे, अहवाल तयार करणे आणि आर्थिक परिणामांचा अंदाज घेणे हे त्यांचे मुख्य काम असेल. 10 एप्रिल 2026 रोजी जारी झालेल्या सरकारी मेमोरँडममधून या पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. ही नियुक्ती कॉंट्रॅक्ट बेसवर असून यामुळे आयोगाला तज्ज्ञांची मदत मिळणार आहे.
आयोगाने सीनियर कन्सल्टंट, कन्सल्टंट आणि यंग प्रोफेशनल ही तीन पदे जाहीर केली आहेत. सीनियर कन्सल्टंटसाठी किमान 10 वर्षांचा अनुभव आणि 45 वर्षांखालील वय असावे लागेल. कन्सल्टंट पदासाठी 6 वर्षांचा अनुभव आणि 40 वर्षे वय मर्यादा आहे. तर यंग प्रोफेशनलसाठी 4 वर्षांचा अनुभव आणि 32 वर्षांखालील उमेदवार पात्र असतील.
उमेदवाराकडे फायनान्स, एचआर किंवा इंडस्ट्रियल रिलेशन्समधील मास्टर्स किंवा एमबीए पदवी असणे गरजेचे आहे. एलएलबी पदवी असलेले आणि कायद्याचा अनुभव असलेले उमेदवारही अर्ज करू शकतात. एक्सेल, स्प्रेडशीट आणि प्रेझेंटेशन कौशल्ये आवश्यक आहेत.
कन्सल्टंट या पदांसाठी अनुभव हा सर्वात मोठा निकष आहे. ज्यांनी आधी वेतन रचनेचा अभ्यास केला असेल त्यांना प्राधान्य मिळेल. वयाची मर्यादा ठेवण्यामागे तरुण आणि अनुभवी दोन्ही प्रकारच्या तज्ज्ञांना संधी देण्याचा उद्देश आहे.
एकूण 20 जागा भरल्या जाणार असून त्यामध्ये 5 सीनियर कन्सल्टंट, 5 कन्सल्टंट आणि 10 यंग प्रोफेशनल ही पदे असतील. ही पदे पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ स्वरूपात उपलब्ध असतील. उमेदवारांना 8cpc.gov.in वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज करता येईल. जागा भरल्या की प्रक्रिया बंद होईल, याची उमेदवारांनी नोंद घ्या.
वेतनाची रक्कम आकर्षक आहे. पूर्णवेळ सीनियर कन्सल्टंटला दरमहा 1 लाख 80 हजार रुपये, कन्सल्टंटला 1 लाख 20 हजार रुपये आणि यंग प्रोफेशनलला 90 हजार रुपये मिळतील. अर्धवेळ (12 दिवस) आणि (6 दिवस) साठी अनुक्रमे अर्धी आणि एक चतुर्थांश रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र डीए, निवास, वाहन, वैद्यकीय सुविधा किंवा इतर सरकारी फायदे मिळणार नाहीत. ही रक्कम फक्त करारातील निश्चित वेतन आहे. तरीही तज्ज्ञांसाठी ही चांगली संधी आहे.
इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करावा लागणार आहे. उमेदवारांनी सर्वप्रथम वेबसाइटवर नोंदणी करून सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. निवड झाल्यावर उमेदवारांना वेतन-भत्ते, पेन्शन यांच्या डेटा विश्लेषणाचे काम मिळणार आहे. मंत्रालयांशी संपर्क साधणे, कायद्याचा अभ्यास करणे आणि शिफारशींसाठी अहवाल तयार करणे ही मुख्य जबाबदारी असेल. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान ठेवण्यासाठी आयोगाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाची अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे आहे. प्रोफेसर पुलक घोष (वित्त तज्ज्ञ) आणि पंकज जैन (माजी आयएएस) हे सदस्य आणि सदस्य-सचिव आहेत. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनधारकांच्या आर्थिक स्थितीत मोठा सकारात्मक बदल होणार आहे. सध्या प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याने लवकरच स्पष्ट चित्र समोर येईल. इच्छुक उमेदवारांनी तातडीने अर्ज करावा आणि ही संधी गमावू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.