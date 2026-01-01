English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  प्रायव्हेट कंपनीच्या IT इंजिनीयर इतका पगार सरकारी शिपायाला मिळणार, अधिकाऱ्यांचा पगार विचारुच नका, आठव्या वेतन आयोगात 2 लाखापर्यंत पगारवाढ

सरकारी नोकरी प्रायव्हेट जॉब पेक्षा  अधिक सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. प्रायव्हेट कंपनीत काम करणाऱ्या IT इंजिनीयरला जेवढा पगार मिळतो तेवढा पगार सरकारी शिपायाला मिळणार, अधिकाऱ्यांचे पगार पाहून तर डोळे गरगरतील. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 1, 2026, 09:29 PM IST
8th Pay Commission:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आता पगारवाढ, पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टर यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. प्रायव्हेट कंपनीत काम करणाऱ्या IT इंजिनीयरला जेवढा पगार मिळतो तेवढा पगार सरकारी शिपायाला मिळणार आहे. अधिकाऱ्यांचे पगार पाहून तर डोळे गरगरतील. आठव्या वेतन आयोग लागू झाल्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2 लाखापर्यंत पगारवाढ मिळणार आहे. 

सरकारने अद्याप आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत वाढीची टक्केवारी जाहीर केलेली नसली तरी, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून, केंद्रीय कर्मचाऱ्याचा मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.  अंदाजे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी (संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह) आणि अंदाजे 64 लाख निवृत्त पेन्शनधारक (संरक्षण निवृत्त कर्मचाऱ्यांसह) या आयोगाच्या अंतर्गत येतील. सरकार दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनचे मूल्यांकन आणि सुधारणा करण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करते. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर, सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.आठव्या वेतन आयोगाच्या वेतनवाढीमध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या

आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कोणाच्या पगारात सर्वाधिक वाढ होईल?

1 जानेवारी 2026 पासून, सरकारी पगारात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे सर्व विभागांमधील कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगाराच्या रकमेत लक्षणीय वाढ होणार आहे. अंदाजानुसार, शिपाई, लिपिक, पोस्टमन आणि कॉन्स्टेबल यांसारख्या सुरुवातीच्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांनाही दरमहा  45,000 ते 58,000 रुपये (मूळ वेतन) मिळू शकते.
एएसआय, कनिष्ठ अभियंता, निरीक्षक आणि विभाग अधिकारी यांसारख्या मध्यम-स्तरीय पदांवरील कर्मचाऱ्यांचा पगार 75,000 ते 1.29 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, तर आयएएस/आयपीएस आणि भारत सरकारचे सचिव यांसारख्या उच्च प्रशासकीय पदांवरील अधिकाऱ्यांचा मूळ पगार 3 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.
हे आकडे केवळ मूळ वेतनाबद्दल आहेत. महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता, गणवेश भत्ता आणि जोखीम भत्ता यांसारख्या भत्त्यांमुळे पगार 25 ते 50 टक्क्यांपर्यत  आणखी वाढू शकतो.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

8th Pay Commission Salary Hikegovernment peon will get the same salary as an IT engineerprivate company jobsalary hike will be up to 2 lakhsआठवा वेतन आयोग

