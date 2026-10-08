/8वा वेतन आयोग आला तरी लगेच पगार वाढणार नाही! कर्मचाऱ्यांना अजून किती महिने वाट पाहावी लागणार? जाणून घ्या

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8वा वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र आयोगाचा अहवाल सादर झाला म्हणजे लगेच पगार वाढेल, असे नाही. अहवालानंतर सरकारची समीक्षा, मंत्रिगटाचा विचार, मंजुरी आणि अंतिम अधिसूचना अशा अनेक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील. त्यामुळे प्रत्यक्ष वेतनवाढीसाठी आणखी काही महिने लागू शकतात.
8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. ऑक्टोबर 2026 पर्यंत या कालावधीतील सुमारे 11 महिने पूर्ण झाले आहेत. आयोगाने कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या संघटनांशी विविध शहरांमध्ये चर्चा केली आहे. 7-8 ऑक्टोबरला बंगळुरू आणि 22-23 ऑक्टोबरला मुंबईत बैठकांचे नियोजन आहे.
8व्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची अधिकृत तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. मात्र चर्चेचा टप्पा नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण झाल्यास फेब्रुवारी किंवा मार्च 2027 मध्ये अहवाल येऊ शकतो, असा काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. दुसऱ्या अंदाजानुसार आयोग मे 2027 पर्यंत अहवाल सादर करू शकतो. आयोगाची अधिकृत मुदत 18 महिन्यांची आहे.
नाही. आयोगाने शिफारसी सादर केल्यानंतर त्या सरकारकडून तपासल्या जातील. सरकारकडून नियुक्त मंत्रिगट शिफारसींचा आढावा घेऊ शकतो. गरज पडल्यास स्पष्टीकरण किंवा बदलही मागितले जाऊ शकतात. त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेऊन वेतन सुधारणा लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी करेल. त्यामुळे अहवाल आणि प्रत्यक्ष पगारवाढ यामध्ये काही महिन्यांचे अंतर असू शकते.
अहवाल मे 2027 पर्यंत आला तर त्यानंतर सरकारच्या समीक्षा आणि मंजुरी प्रक्रियेला आणखी 3 ते 6 महिने किंवा त्याहून अधिक वेळ लागू शकतो, असे विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे अंदाज आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष वेतनवाढीचा परिणाम 2027 च्या उत्तरार्धात किंवा वर्षअखेरीस दिसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र ही निश्चित तारीख नसून प्रक्रिया सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नंतर झाली आणि सरकारने ही प्रभावी तारीख कायम ठेवली, तर त्या कालावधीतील फरकाची थकबाकी (Arrears) कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मिळू शकते. मात्र थकबाकीची नेमकी गणना, कालावधी आणि भुगतान याबाबत अंतिम निर्णय सरकारी अधिसूचनेनंतरच स्पष्ट होईल