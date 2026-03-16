8th Pay Commission : 35 टक्क्याने वाढणार पगार? मार्केट एक्सपर्टने सांगितली कारणं

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
8th Pay Commission : केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरु केली आहे. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि पेंशनर्सला पगार, पेंशन आणि भत्त्यामध्ये बदल होणार आहेत. तज्ज्ञांच्या मते 20 ते 35 टक्के यामध्ये वाढ होणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 16, 2026, 07:33 PM IST
8th Pay Commission:  भारत सरकारने नोव्हेंबर 2025 मध्ये अधिकृतपणे आठवा वेतन आयोग स्थापन केला. 2016 पासून लागू असलेल्या 7 व्या वेतन आयोगाच्या जागी आता आठवा वेतन आयोग लागू होईल. भारत सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये बदल होतील. त्यामुळे आता पगारात नेमकी किती वाढ होणार आहे, हे एक्सपर्टने सांगितलं आहे.

पगार किती वाढू शकतो?

तज्ज्ञांच्या मते, 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत वेतन 20 ते 35 टक्क्यांनी वाढू शकते. फिटमेंट फॅक्टर 2.4 ते 3.0 दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. कर्मा मॅनेजमेंट ग्लोबलचे प्रतीक वैद्य यांच्या मते, 8 व्या सीपीसीचे अंतिम आकडे महागाईचा ट्रेंड, सरकारची आर्थिक परिस्थिती आणि 16 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असतील. त्यांनी नमूद केले की सहाव्या वेतन आयोगादरम्यान सरासरी पगार वाढ सुमारे 40 टक्के होती. 7 व्या वेतन आयोगाचा पगार आणि भत्त्यांवर एकूण परिणाम 23 ते 25 टक्के असण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये 2.57 चा एकसमान फिटमेंट घटक लागू केला जाईल. त्यांनी सांगितले की अंतिम निर्णय महागाई, 16 व्या वित्त आयोगानंतरची आर्थिक परिस्थिती, कर संकलन आणि पुढील 12 ते 18 महिन्यांतील सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत अर्थ मंत्रालयाकडे सूचना सादर करता येतील.

अर्थ मंत्रालय सध्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे कर्मचारी, पेन्शनधारक, कर्मचारी संघटना आणि इतर भागधारकांकडून सूचना मागवत आहे. सबमिशनसाठी हा कालावधी 30 एप्रिल 2026 पर्यंत खुला राहील. नोव्हेंबर 2025 मध्ये अधिकृत अधिसूचनेनंतर आयोगाला त्याच्या शिफारसी अंतिम करण्यासाठी 18 महिने देण्यात आले आहेत.

7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत किमान वेतन 18000

भारतात पगार सुधारणांचा मोठा इतिहास आहे. 2016 मध्ये 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. जरी उच्च फिटमेंट फॅक्टरसह किमान वेतन वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू असली तरी, अंतिम आर्थिक बदल सरकारच्या अंतिम अहवालाला मान्यता दिल्यानंतरच लागू केले जातील. 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मूळ वेतन ₹18000 निश्चित करण्यात आले होते, तर कमाल मूळ वेतन ₹2.5 लाख प्रति महिना निश्चित करण्यात आले होते.

कर्मचाऱ्यांना थकबाकी कधी मिळेल?

8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीदरम्यान, सरकारने अंतिम शिफारसी मंजूर करण्यासाठी वेळ काढला तरीही, 1 जानेवारी 2026  पासून थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. GenZCFO चे संस्थापक सीए मनीष मिश्रा यांच्या मते, थकबाकी 1 जानेवारी 2026 पासून मोजता येते. ही तारीख 7 व्या वेतन आयोगाच्या कट-ऑफ तारखेसारखीच आहे, जरी देयके नंतर दिली गेली असली तरीही.

 किती वाढेल पगार?

सध्याचा किमान मूळ पगार 18000 रुपये आहे. 8 व्या वेतन आयोगानुसार तो 30000 ते 51000 रुपयांच्या दरम्यान जाण्याची शक्यता आहे. 7 व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता. 8 व्या वेतन आयोगासाठी तो 2.28 ते 3.0 च्या दरम्यान निश्चित केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे पगारात मोठी झेप मिळेल. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही सरासरी 20% ते 30% वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केला जाऊ शकतो. जरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला वेळ लागला, तरी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2026 पासूनची थकबाकी (Arrears) मिळण्याची शक्यता आहे. महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांमध्येही सध्याच्या राहणीमान खर्चाच्या आधारे सुधारणा केली जाईल. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
8th Pay CommissionCentral Government Employees SalaryPay Commission Salary Hikefitment factorgovernment employees salary

