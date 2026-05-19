/8th Pay Commission Salary Hike: कर्मचाऱ्यांना 2027 मध्ये मिळणार पगारवाढ? काय घडलंय नेमकं?

8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी उत्सुकता असताना आता एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना अपेक्षित असलेली पगारवाढ 2026 ऐवजी थेट 2027 पर्यंत लांबू शकते, अशी चर्चा वेगाने सुरू झाली आहे. आयोगाच्या स्थापनेपासून शिफारसी लागू होईपर्यंतची प्रक्रिया, आर्थिक ताण आणि प्रशासकीय विलंब यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांवर काही प्रमाणात पाणी फिरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
सामान्यतः प्रत्येक वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होण्यासाठी आयोग स्थापन झाल्यानंतर किमान 18 ते 24 महिने लागतात. आयोग आधी कर्मचारी संघटना, मंत्रालये आणि आर्थिक विभागांकडून माहिती घेतो. त्यानंतर शिफारसी तयार होतात आणि शेवटी केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेते. या संपूर्ण प्रक्रियेला मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून सुधारित वेतन लागू होण्याची अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2027 मध्ये जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महागाई, वाढलेला खर्च आणि घरभाडे यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या वेतनवाढीची अपेक्षा आहे. कर्मचारी संघटनांकडून फिटमेंट फॅक्टर मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची मागणी होत आहे. काही संघटनांनी किमान मूळ वेतन ६५ हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. मात्र केंद्र सरकार आर्थिक शिस्त आणि खर्च नियंत्रणाच्या भूमिकेत असल्याने मोठा निर्णय तातडीने घेण्याबाबत सावध असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
आठव्या वेतन आयोगातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे “फिटमेंट फॅक्टर”. याच आधारे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात वाढ केली जाते. ७व्या वेतन आयोगात 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. आता काही कर्मचारी संघटना 3.5 ते 3.8 पर्यंत फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करत आहेत. जर मोठा फिटमेंट फॅक्टर मंजूर झाला तर पगारात मोठी वाढ होऊ शकते. मात्र कमी फॅक्टर लागू झाल्यास अपेक्षेपेक्षा कमी फायदा मिळू शकतो.
फक्त कर्मचारीच नाही तर लाखो पेन्शनधारकांनाही ८व्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अलीकडे NC-JCM बैठकीत पेन्शनशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. दर पाच वर्षांनी पेन्शन पुनरावलोकन, महागाईशी जोडलेले लाभ आणि निवृत्तीवेतनातील विसंगती दूर करण्याच्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाचा निर्णय लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवरही थेट परिणाम करणार आहे.
सरकार 2026 मध्ये आयोगाची औपचारिक प्रक्रिया सुरू करू शकते, मात्र त्याचा अर्थ लगेच नवीन पगार लागू होतील असे नाही. यापूर्वीच्या वेतन आयोगांमध्येही शिफारसी तयार होऊन अंतिम मंजुरी मिळण्यास बराच वेळ लागला होता. काही तज्ज्ञांच्या मते, सुधारित वेतन उशिरा लागू झाले तरी कर्मचाऱ्यांना थकबाकी म्हणजेच एरिअर्स मिळू शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष वेतनवाढ उशिरा मिळाली तरी आर्थिक फायदा पूर्णपणे कमी होणार नाही.
देशभरातील विविध कर्मचारी संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगाबाबत दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा, बढतीतील विलंब, करार पद्धतीवरील भरती आणि सेवा अटी यांसारखे प्रश्नही चर्चेत आहेत. कर्मचारी संघटनांच्या बैठकीत सरकारने वेतन आयोग लवकर लागू करावा आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत पुढील काही महिने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. आयोगाची अधिकृत रचना, सदस्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ आणि शिफारसींची दिशा यावरून कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा ठरणार आहेत. आर्थिक परिस्थिती, केंद्र सरकारची महसूल स्थिती आणि आगामी राजकीय घडामोडी यांचाही निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आता केंद्र सरकारच्या पुढील घोषणांकडे लागले आहे.