/8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! 8वे वेतन आयोग चर्चेत, सरकार घेऊ शकते मोठा निर्णय; काय आहे अपडेट?

आठव्या वेतन आयोगाच्या फेरीमध्ये केंद्र सरकार आता डीएवर ही दुसरी वेळ असणार आहे जेव्हा सरकार निर्णय घेईल. आता 6 महिने वर्षाचे संपणार आहेत, त्यानंतर दुसऱ्या सहामाहीमध्ये महागाईची भत्याची वाट सध्या कर्मचारी पाहत आहेत.
मागील काही वर्षामध्ये सातत्याने महागाईचा फटका भारतामध्ये सर्वसामान्यांना बसत आहे. आठव्या वेतन आयोगावर सर्वांची नजर असणार आहे. सरकारी कर्मचारी मागील काही वेळापासून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वाट पाहत आहेत. पण नागरिंकाची नजर महागाईवर देखील आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजेच 18 एप्रिल 2026 रोजी केंद्र सरकारने पहिल्या सहा महिन्यासाठी महागाईचे ओझे हे कर्मचाऱ्यांच्या भत्यामध्ये वाढ केली आहे. केंद्र सरकारने महागाईमध्ये 2% वाढ झाल्यामुळे एकूण डीए आता 60% झाला आहे. आता 6 महिने वर्षाचे संपणार आहेत, त्यानंतर दुसऱ्या सहामाहीमध्ये महागाईची भत्याची वाट सध्या कर्मचारी पाहत आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाची प्रतिक्षा कधी संपणार याकडे कर्मचाऱ्यांची नजर आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या फेरीमध्ये केंद्र सरकार आता डीएवर ही दुसरी वेळ असणार आहे जेव्हा सरकार निर्णय घेईल. वर्षांच्या दुसऱ्या सहामाहीमध्ये केंद्रिय कर्मचाऱ्यांचा डीए किती वाढण्याची शक्यता आहे याबद्दल जाणून घ्या.
आतापर्यंतच्या पॅटर्नवर नजर टाकली तर महागाई भत्यामध्ये सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये वाढ होऊ शकते असा अंदाज लावला जात आहे. जुलै ते डिसेंबर या महिन्यांच्या भक्त्यावर सरकार नवरात्रीच्या सहामाही निर्णय घेणार आहेत. या वर्षी नवरोत्रोत्सव हा ऑक्टोबर महिन्यात आहे, त्यामुळे आता असा अंदाज लावला जात आहे की सरकार ऑक्टोबर महिन्याच्या मध्यात किंवा महिना झाल्यानंतर घोषणा केली जाऊ शकते.
महागाईने सध्या सगळेच त्रस्त आहेत, जुलै 2026 पर्यंत महागाईचा कल हा असाच असणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यामध्ये 2 ते 3% टक्के वाढ केली जाऊ शकते. औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर याचा अंदाज लावला जात आहे. 12 महिन्यांच्या सरासरीच्या आधारे औद्योगिक कामगारांसाठी डीए निश्चित केला जातो. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी मनीकंट्रोलला माहिती दिली आहे की, जून 2025 ते जून 2026 पर्यंतचा AICPI-W डेटा मिळाल्यानंतर महागाई किती वाढली आहे किती कमी झाली आहे हे समजल्यानंतर ती रक्कम ठरवली जाणार आहे.
आठवा वेतन आयोगाच्या फेरीमध्ये ही दुसरी वेळ असणार आहे जेव्हा सरकार डीए जाहीर करणार आहे. मागील वर्षी सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. 18 महिन्यांमध्ये वेतन आयोगाने शिफारशी सरकारला सादर केल्या आहेत. असे सांगितले जात आहे की आठव्या वेतन शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहेत असे मानले जात आहेत.