8th pay Commission Update : सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ, नवे नियम जाहीर; किती मिळेल पैसा?

8th pay Commission New Update: सरकारने नव्या नियमांनुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आपल्या मुलाच्या शिक्षणासाठी दरमहा 2812.50 रुपये निश्चित रक्कम देण्याचे ठरवले आहे. ही रक्कम खर्च कितीही झाला तरी पूर्ण मिळेल.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 9, 2026, 06:55 PM IST
आठवा वेतन आयोग

8th pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. संचार मंत्रालयाच्या पोस्ट विभागाने बाल शिक्षा भत्ता म्हणजेच सीईएच्या नियमांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन जारी केले आहे. आता कर्मचाऱ्यांना भत्ता मिळवण्यासाठी कोणतीही गोंधळ किंवा अडचण येणार नाही. हे नियम अगदी सोपे आणि स्पष्ट केले आहेत. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना कसा फायदा होणार? सविस्तर समजून घेऊया. 

भत्त्याची रक्कम कशी मिळेल?

सरकारने नव्या नियमांनुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आपल्या मुलाच्या शिक्षणासाठी दरमहा 2812.50 रुपये निश्चित रक्कम देण्याचे ठरवले आहे. ही रक्कम खर्च कितीही झाला तरी पूर्ण मिळेल, कमी-जास्त पाहिली जाणार नाही. जर मूल हॉस्टलमध्ये राहून शिकत असेल तर दरमहा 8737.50 रुपये हॉस्टल सब्सिडी मिळेल. महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढला की हा भत्ता आपोआप 25 टक्क्यांनी वाढेल. म्हणजे भविष्यातही ही रक्कम स्वतःच वाढत राहील. 

कोणत्या अटी लागू?

हा भत्ता फक्त कर्मचाऱ्याच्या दोन मोठ्या मुलांसाठीच मिळेल. जर पती-पत्नी दोघेही सरकारी नोकरीत असतील तर फक्त एकालाच याचा दावा करता येणार आहे. मूल कोणत्याही मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयात शिकत असणे गरजेचे आहे. भत्ता वर्षातून एकदाच, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दावा करता येईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वार्षिक एकच अर्ज करावा लागेल आणि काम सोपे होणार आहे.  

नव्या शिक्षण धोरणामुळे विशेष सवलत

नवी शिक्षण नीती (एनईपी 2020) लागू झाल्यामुळे एखाद्या मुलाला एखादी वर्ग पुन्हा करावा लागला तरी सरकार एकदा विशेष सूट देईल. याशिवाय नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या तीन वर्गांसाठीही आता सीईए भत्ता मिळेल. हा नियम 2023-24 शैक्षणिक वर्षापासून लागू झाला आहे. यापूर्वी फक्त पहिल्या वर्गापासून भत्ता मिळत होता, आता लहान मुलांच्या शिक्षणालाही मदत मिळणार आहे. 

दावा करण्यासाठी कोणती कागदपत्र?

भत्त्याचा दावा करण्यासाठी फक्त शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र पुरेसे आहे. त्यात मुलाने गेल्या शैक्षणिक वर्षात शाळेत शिकल्याचे स्पष्ट नमूद असावे. हॉस्टल सब्सिडीसाठी राहणे आणि जेवणाचा खर्चही प्रमाणपत्रात दाखवावा लागेल. कर्मचारी रजेवर असला, निलंबित असला तरीही भत्ता मिळत राहील. निवृत्ती, नोकरी सोडणे किंवा काढून टाकणे या वेळी शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत भत्ता चालू राहील.

कर्मचाऱ्यांना एकूण फायदा काय?

हे नवे नियम कर्मचाऱ्यांच्या खिशात थेट पैसा टाकणारे आहेत. आता शिक्षण खर्चाची चिंता कमी होईल. दावा करणे सोपे झाले आहे आणि भविष्यातील वाढीची हमीही मिळाली आहे. आठव्या वेतन आयोगापूर्वीच ही गुड न्यूज मिळाल्याने कर्मचारी संघटनांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे दिसते. यामुळे केंद्रातील लाखो कर्मचारी आणि त्यांच्या मुलांचे भवितव्य उज्ज्वल होणार आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

