8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, एक भत्ता अन् पगारात जोरदार उसळी!

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा जोरात आहे. महागाई भत्ता (डीए) आणि फिटमेंट फॅक्टर यावर खूप बोललं जातय पण एका महत्त्वाच्या भत्त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात खऱ्या अर्थाने मोठी वाढ होणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत. कोणता आहे हा भत्ता? कशी होईल यात वाढ? सविस्तर समजून घेऊया.
देशभरातील केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची आतुरता आहे. 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता असलेल्या या आयोगामुळे बेसिक पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये मोठे बदल होतील. सध्याच्या सातव्या आयोगानंतर ही नवी व्यवस्था येणार आहे. कर्मचारी संघटना सतत मागणी करत आहेत आणि सरकारही यावर काम करत आहे. यामुळे लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल होईल.
डीए आणि फिटमेंट फॅक्टरवर जास्त चर्चा होत असली तरी ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स हा भत्ता सैलरीत खरी उडी घेईल. हा भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास खर्चासाठी दिला जातो. आठव्या आयोगात याच्या स्लॅबमध्ये 25 ते 35 टक्के वाढ होण्याची चर्चा आहे. यामुळे शहरातील वाहतुकीच्या खर्चात वाढ झालेल्या काळात कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा मिळेल. हा एकच भत्ता एकूण पगारात मोठा फरक पाडणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
ट्रान्सपोर्ट भत्त्याच्या मर्यादांमध्ये 25 ते 35 टक्के सुधारणा होऊ शकते. सध्याच्या रकमेच्या तुलनेत ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या रकमेत दिसेल. याशिवाय, फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ते 3.68 पर्यंत जाऊ शकतो, असेही काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. यामुळे केवळ बेसिक पगारच नाही तर इतर भत्त्यांवरही सकारात्मक प्रभाव पडेल, असे एक्सपर्ट्स सांगतात.
समजा सध्याचा बेसिक पगार 18 हजार रुपये आहे. फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ते 3.68 झाल्यास तो 46 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. ही गणना सरकारी नियम आणि आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक कमाईत हजारो रुपयांची वाढ होईल आणि भविष्यातील पेन्शनही मजबूत होईल, असे तज्ञ सांगतात.
बेसिक पगार वाढल्यास डीए, एचआरए, ट्रान्सपोर्ट भत्ता यांसारखे इतर भत्तेही आपोआप वाढतात. उदाहरणार्थ, महागाई भत्ता बेसिकवर आधारित असतो. त्यामुळे एकूण सैलरी (ग्रॉस पे) मध्ये 20-30 टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ होऊ शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशात थेट फरक पडेल आणि कुटुंबीयांचे अर्थकारण सुधारेल.
ही वाढ फक्त पगारापुरती मर्यादित नाही. लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होईल. सैलरी वाढल्याने खर्च करण्याची क्षमता वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. तसेच, एरियर (मागील थकबाकी) देखील मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटना यासाठी सतत पाठपुरावा करताना दिसत आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 2026 पासून अपेक्षित आहे. सरकार लवकरात लवकर शिफारशी जाहीर करेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विभागाच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवून आर्थिक नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.