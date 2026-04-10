8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, एक भत्ता अन् पगारात जोरदार उसळी!

8th Pay Commission Update: देशभरातील केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची आतुरता आहे. 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता असलेल्या या आयोगामुळे बेसिक पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये मोठे बदल होतील.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 10, 2026, 08:59 PM IST
आठवा वेतन आयोग

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा जोरात आहे. महागाई भत्ता (डीए) आणि फिटमेंट फॅक्टर यावर खूप बोललं जातय पण एका महत्त्वाच्या भत्त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात खऱ्या अर्थाने मोठी वाढ होणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत. कोणता आहे हा भत्ता? कशी होईल यात वाढ? सविस्तर समजून घेऊया. 

कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा

देशभरातील केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची आतुरता आहे. 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता असलेल्या या आयोगामुळे बेसिक पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये मोठे बदल होतील. सध्याच्या सातव्या आयोगानंतर ही नवी व्यवस्था येणार आहे. कर्मचारी संघटना सतत मागणी करत आहेत आणि सरकारही यावर काम करत आहे. यामुळे लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल होईल.

ट्रान्सपोर्ट भत्ता का महत्त्वाचा?

डीए आणि फिटमेंट फॅक्टरवर जास्त चर्चा होत असली तरी ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स हा भत्ता सैलरीत खरी उडी घेईल. हा भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास खर्चासाठी दिला जातो. आठव्या आयोगात याच्या स्लॅबमध्ये 25 ते 35 टक्के वाढ होण्याची चर्चा आहे. यामुळे शहरातील वाहतुकीच्या खर्चात वाढ झालेल्या काळात कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा मिळेल. हा एकच भत्ता एकूण पगारात मोठा फरक पाडणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

तज्ज्ञ काय सांगतायत?

ट्रान्सपोर्ट भत्त्याच्या मर्यादांमध्ये 25 ते 35 टक्के सुधारणा होऊ शकते. सध्याच्या रकमेच्या तुलनेत ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या रकमेत दिसेल. याशिवाय, फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ते 3.68 पर्यंत जाऊ शकतो, असेही काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. यामुळे केवळ बेसिक पगारच नाही तर इतर भत्त्यांवरही सकारात्मक प्रभाव पडेल, असे एक्सपर्ट्स सांगतात.

POSH New Act: दुसऱ्या ऑफिसमधील महिला तुमच्यावर 'पॉश' टाकू शकते का? नियमात झालाय मोठा बदल!

बेसिक पगारात वाढ कशी?

समजा सध्याचा बेसिक पगार 18 हजार रुपये आहे. फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ते 3.68 झाल्यास तो 46 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. ही गणना सरकारी नियम आणि आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक कमाईत हजारो रुपयांची वाढ होईल आणि भविष्यातील पेन्शनही मजबूत होईल, असे तज्ञ सांगतात. 

इतर भत्त्यांवर कसा परिणाम?

बेसिक पगार वाढल्यास डीए, एचआरए, ट्रान्सपोर्ट भत्ता यांसारखे इतर भत्तेही आपोआप वाढतात. उदाहरणार्थ, महागाई भत्ता बेसिकवर आधारित असतो. त्यामुळे एकूण सैलरी (ग्रॉस पे) मध्ये 20-30 टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ होऊ शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशात थेट फरक पडेल आणि कुटुंबीयांचे अर्थकारण सुधारेल.

जगाची खरी SUPER POWER कोणत्या देशाकडे? तेल, सोने, लिथियम दुर्मिळ खनिजांचे सर्वाधिक साठे असलेले देश!

कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचं काय?

ही वाढ फक्त पगारापुरती मर्यादित नाही. लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होईल. सैलरी वाढल्याने खर्च करण्याची क्षमता वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. तसेच, एरियर (मागील थकबाकी) देखील मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटना यासाठी सतत पाठपुरावा करताना दिसत आहेत.

भविष्यात काय?

आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 2026 पासून अपेक्षित आहे. सरकार लवकरात लवकर शिफारशी जाहीर करेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विभागाच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवून आर्थिक नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

Iran War Impact: तुमची नोकरी खाणार युद्ध? 2008 च्या मंदीसार...

