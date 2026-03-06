8th Pay Commission: 1 कोटी कर्माचाऱ्यांच्या पगार किंवा पेन्शन वाढीसाठी काय करायला हवं? सरकारने मागवल्या सूचना!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी आठवा केंद्रीय वेतन आयोग गठित केला आहे. हा आयोग दर दहा वर्षांनी तयार होतो आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि सेवा शर्तींची समीक्षा करतो. आयोगाला शिफारशी तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यावेळी आयोगाने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या वेतनवाढ आणि भत्त्यांबाबत सूचना मागितल्या आहेत. या सूचना महागाई आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार केले जातील. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या शिफारशी एक कोटीपेक्षा जास्त केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर याचा परिणाम होईल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
आयोगाने वेतनवाढ, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन वाढवण्याबाबत सूचना मागितल्या आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होऊ शकते आणि निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा मिळेल. आयोग हे सुझाव गोळा करून त्यांचा अभ्यास करेल आणि आवश्यक असल्यास अंतरिम अहवाल सादर करेल. या प्रक्रियेतून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समस्या मांडण्याची संधी दिली जाते. उदाहरणार्थ महागाई भत्ता, फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर लाभांबाबत सूचना दिल्या जाऊ शकतात. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक असावी, असा आयोगाचा उद्देश आहे.
सूचना सादर करण्याची प्रक्रिया 5 मार्च 2026 पासून सुरू झाली आहे आणि 30 एप्रिल 2026 पर्यंत चालेल. या कालावधीत इच्छुक व्यक्ती आपले मेमोरँडम सादर करू शकतात. केवळ या मुदतीत आलेले सूचना विचारात घेतल्या जातील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर सादर करण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे.
केंद्रीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, कर्मचारी संघटना, संस्था आणि इतर इच्छुक व्यक्ती सूचना सादर करू शकतात.
सूचना केवळ ऑनलाइन स्वीकारले जातील. यासाठी https://8cpc.gov.in आणि https://innovateindia.mygov.in या पोर्टलचा वापर करावा. निर्धारित फॉर्मेटमध्ये मेमोरँडम तयार करून अपलोड करावे. ऑफलाइन सादर करण्याची सुविधा नाही. लाखो सूचनांचा अभ्यास आव्हानात्मक आहे, त्यामुळे ऑफलाइन बैठकांची शिफारस केली आहे. तरीही, आयोगाने ऑनलाइन प्रक्रियेवर भर दिल्याची माहिती ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉयी फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल यांनी दिली.
आयोगाच्या शिफारशींमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होईल आणि निवृत्तीवेतनधारकांना अधिक लाभ मिळेल. यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. महागाई आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हे बदल केले जाणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्वाची आहे. उदाहरणार्थ, वेतनवाढीमुळे कुटुंबाच्या खर्चात मदत होईल. निवृत्तीवेतनात वाढ झाल्यास वृद्धापकाळात सुरक्षितता मिळणार आहे.
लाखो सूचना गोळा करण्याची ही प्रक्रिया आव्हानात्मक आहे. कारण त्यांचा अभ्यास करणे कठीण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. पटेल यांनी ऑफलाइन चर्चेची मागणी केली आहे, जेणेकरून संघटनांना थेट बोलता येईल. तरीही आयोगाने ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू ठेवलीय. आयोगाच्या शिफारशी 18 महिन्यांत तयार होतील आणि आवश्यकता असल्यास अंतरिम अहवाल दिला जाईल.