8th Pay Commission: वाढलेला पगार, पेन्शन अन् इतर फायदे 'या' कर्मचाऱ्यांना नाही मिळणार; जाणून घ्या कारण!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. असे असले तरी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या सूचना देण्यासाठी 18 मुद्द्यांची प्रश्नावली तयार करण्यात आली होती. त्यासाठीची मुदत 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे सर्वांना आपले मत नीट विचार करून सादर करण्याची संधी मिळाली आहे. दरम्यान आठव्या वेतन आयोगात मिळणार पगार, पेन्शन अन् इतर फायदे कोणाला नाही मिळणार? याबद्दल जाणून घेऊया.
आठवा वेतन आयोग मुख्यतः केंद्र सरकारच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. यात संरक्षण दल, रेल्वे आणि इतर केंद्र सरकारी विभागातील कर्मचारी तसेच पात्र निवृत्तीवेतनधारकांचा समावेश आहे. त्यांना पगार वाढ, नवीन पेन्शन नियम आणि विविध भत्त्यांचा फायदा होईल. यामुळे लाखो लोकांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
1 जानेवारी 2004 नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू आहे. जुनी हमखास पेन्शन योजनेप्रमाणे यात वाढीची गॅरंटी नाही. पेन्शन बाजारातील गुंतवणुकीच्या परताव्यावर अवलंबून राहते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना आयोगाच्या पेन्शन वाढीचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही.
करारावर नेमलेले किंवा तात्पुरते कर्मचारी यांना मात्र या आयोगाचा कोणताही फायदा मिळणार नाही. कारण हा आयोग फक्त स्थायी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होतो. करारबद्ध कामगारांना वेतन वाढ किंवा इतर सवलती मिळणार नाहीत. त्यांची स्थिती पूर्ववत राहील.
आऊटसोर्सिंगद्वारे काम करणारे कर्मचारीही यापासून वंचित राहतील. सरकारी विभागात बाहेरून नेमलेले किंवा अप्रत्यक्ष कर्मचारी यांना स्थायी कर्मचाऱ्यांसारखे फायदे मिळत नाहीत.
तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही थेट फायदा मिळणार नाही. ८वा आयोग फक्त केंद्र सरकारसाठी आहे. काही राज्ये स्वेच्छेने केंद्राचे नियम स्वीकारू शकतात, पण त्यासाठी कोणतीही निश्चित वेळापत्रक नाही आणि फायदे वेगळे असू शकतात.
ज्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई चालू आहे, ज्यांना निलंबित करण्यात आले आहे किंवा ज्यांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले आहे, त्यांना देखील या फायद्यापासून वंचित ठेवले जाईल.
या आयोगामुळे कोट्यवधी लोकांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होणार आहे. अधिकृत वेबसाइट https://8cpc.gov.in/8th-central-pay-commission/ वर अधिक माहिती मिळणार आहे.