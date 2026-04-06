  • 8th Pay Commission: महागाई भत्त्याची घोषणा का रखडली? केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनर्ससाठी मोठी अपडेट!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 6, 2026, 06:35 PM IST
आठवा वेतन आयोग

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांची महागाई भत्त्याच्या (डीए) आणि महागाई निवारणाच्या (डीआर) वाढीची घोषणा यंदा बराच वेळ लांबणीवर पडलीय. दरवर्षी मार्च महिन्यात, होळी सणापूर्वी ही बातमी जाहीर केली जाते, पण यावेळी अद्याप काहीच जाहीर झालेले नाही. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे आणि विलंब झाल्याने थकबाकीही मिळणार आहे. सुमारे एक कोटीहून अधिक लोकांना याचा थेट फायदा होणार आहे. हा विलंब फक्त साधा प्रशासकीय नसून काही मोठ्या बदलांची तयारी चालू असू शकते, असे तज्ञ सांगतायत.

नव्या आठवा वेतन आयोगात पूर्ण बदल 

आता आठवा वेतन आयोग लागू झालेला आहे. त्यामुळे जुनी वेतन रचना सोडून नव्या पगाराच्या संरचनेनुसार महागाई भत्ता पूर्णपणे जुळवून घ्यावा लागतो. यासाठी अतिरिक्त तपासणी, व्हेरिफिकेशन करणे सखोल विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रक्रिया जास्त वेळ घेते आणि घाईघाईने घोषणा करणे शक्य होत नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. 

मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी 

फक्त 2 टक्के वाढ जरी असली तरी ती जाहीर करण्यापूर्वी वित्त मंत्रालयाकडून सविस्तर पाहणी होते. नंतर मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी घ्यावी लागते. अनेक स्तरांवर चर्चा आणि मंजुरी घेणे हे प्रक्रियेचे भाग आहेत, ज्यामुळे वेळ लागतो.

महागाई निर्देशांक आकडा 

महागाई भत्ता काढण्यासाठी औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा (सीपीआय-आयडब्ल्यू) 12 महिन्यांचा सरासरी आकडा वापरला जातो. हा आकडा पूर्णपणे निश्चित आणि चुकीविरहित असावा म्हणून शेवटची तपासणी केली जाते. यामुळे भविष्यात कोणतीही दुरुस्ती करावी लागू नये, असा प्रयत्न आहे.

पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांचे व्यवस्थित वितरण

थकबाकी द्यावी लागणार असल्याने पगार, निवृत्तीवेतन आणि इतर भत्ते यांचा एकत्रित कालक्रम योग्य रीतीने ठरवावा लागतो. सर्व गोष्टी एकाच वेळी सुरळीतपणे मिळाव्यात म्हणून प्रशासन वेळेचे नियोजन करत आहे.

50 टक्क्यांवर महागाई भत्ता 

पूर्वी जेव्हा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला तेव्हा त्याला मूळ पगारात सामील करण्यात आले. आता देखील अशा मोठ्या बदलाची तयारी चालू असू शकते. यासाठी सावधगिरीने निर्णय घेतला जातोय. ज्यामुळे घोषणा थोडी उशिरा होतेय. ही घोषणा एप्रिल महिन्यात लवकरात लवकर होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांना आर्थिक नुकसान होणार नाही कारण थकबाकी पूर्णपणे मिळेल, असे तज्ज्ञ सांगतात, पण सरकार मोठ्या पगार रचनेच्या बदलाची तयारी करत असू शकते, असे काही जाणकार सांगतात.

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

