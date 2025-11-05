English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
6900000 पेन्शनर्सना 8th Pay Commission च्या कक्षेतून वगळणार; कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण? जाणून घ्या!

8th Pay Commission: एआयटीयूसीने मोदी सरकारच्या 'कर्मचारी आणि पेन्शनधारकविरोधी' भूमिकेचा तीव्र शब्दात निषेध केलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 5, 2025, 03:17 PM IST
8 वा वेतन आयोग

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी राजपत्राद्वारे 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (सीपीसी) संदर्भ अटी (टीओआर) जाहीर केल्या. यात विद्यमान 69 लाख पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना आयोगाच्या व्याप्तीच्या बाहेर ठेवण्यात आलंय. ज्यामुळे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (एआयटीयूसी) ने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एआयटीयूसी सरचिटणीस अमरजीत कौर यांनी यावर टीका केलीय. वित्त विधेयक 2025 मधील बदलांद्वारे सरकारने पेन्शन सुधारणांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार घेतला असून, 1 जानेवारी 2026 पूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही, असा आरोप केलाय. यामुळे लाखो ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

कशामुळे येतोय वेतनवाढीला अडसर?

एआयटीयूसीने टीओआरला अतिप्रतिबंधक म्हटलंय. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य वेतन, भत्ते आणि सुविधा सुधारण्यास अडथळा येईल असंही म्हटलंय. आयोगाला राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक शिस्त आणि विकासासाठी निधीच्या दृष्टीने शिफारशी करण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. यातून वाजवी वाढीऐवजी खर्च नियंत्रणावर भर आहे. आजच्या महागाईत किमान पगार 5 सदस्यांच्या कुटुंबासाठी (अन्न, शिक्षण, आरोग्य, निवारा, वाहतूक यांचा समावेश करून) ठरवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र टीओआरमध्ये ही आवश्यकता नसल्याने कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक जीवन जगणे कठीण होईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

कमी मनुष्यबळ आणि कामाचा अतिरेक

सरकारी विभागांत 10 लाखांहून अधिक पदे रिकामी आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक कर्मचारी दोन-तीन व्यक्तींचे काम करत करतो. रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रात महिलांसहित लोको पायलटांना 12 तासांहून जास्त ड्युटी आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव सहन करावा लागतो. सरकार रिक्त पदे भरण्याऐवजी ठराविक कालावधीची नोकरी किंवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पुनर्नियुक्ती करत असल्याने, कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. 

जुनी पेन्शन योजना पुनरस्थापनेची मागणी

टीओआरमध्ये अंशदानी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) ऐवजी गैर-अंशदानी जुनी पेन्शन योजनेच्या पुनर्स्थापनेचा उल्लेख नाहीय. यामुळे 26 लाख एनपीएस कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. संसदीय समितीच्या शिफारशीप्रमाणे पेन्शनचे रूपांतरित मूल्य 11 वर्षांतून एकदा आणि दर पाच वर्षांनी 5% वाढ करावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने विद्यमान पेन्शनधारकांना वगळल्याने हा 'विश्वासघात' असल्याचे एआयटीयूसीने म्हटलंय. यामुळे निवृत्तीनंतरची आर्थिक स्थिरता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

एआयटीयूसीकडून निषेध 

एआयटीयूसीने मोदी सरकारच्या 'कर्मचारी आणि पेन्शनधारकविरोधी' भूमिकेचा तीव्र शब्दात निषेध केलाय. यासोबतच त्यांनी केंद्र सरकारी कर्मचारी संघटनांना आंदोलनासाठी तात्काळ एकत्र येण्याचे आवाहन केले. दर 10 वर्षांनी होणाऱ्या सुधारणेत न्याय मिळवण्यासाठी स्वतंत्र कृती कार्यक्रम राबवा, असे सांगितले. हे केवळ आर्थिक नाही तर देशसेवेच्या बदल्यात ज्येष्ठ नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचे प्रतीक आहे. एआयटीयूसी सर्व आंदोलनांना पाठिंबा देईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

FAQ 

१. ८ व्या वेतन आयोगातून ६९ लाख पेन्शनधारकांना वगळले का?

होय. केंद्र सरकारच्या ३ नोव्हेंबरच्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, विद्यमान ६९ लाख पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना ८ व्या सीपीसीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले आहे. वित्त विधेयक २०२५ मधील बदलांमुळे १ जानेवारी २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्यांना पेन्शन सुधारणेचा लाभ मिळणार नाही, असा एआयटीयूसीचा आरोप आहे.

२. जुनी पेन्शन योजना परत येणार का?

नाही. संदर्भ अटींमध्ये (टीओआर) अंशदानी एनपीएस आणि यूपीएस ऐवजी गैर-अंशदानी जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करण्याचा कोणताही उल्लेख नाही. २६ लाखांहून अधिक एनपीएस कर्मचाऱ्यांची ही मागणी पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिली आहे, ज्यामुळे निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.

३. टीओआरमुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल का घसरेल?

टीओआर अतिप्रतिबंधक असल्याने वेतन-भत्त्यांमध्ये वाजवी वाढ शक्य नाही. १० लाखांहून अधिक रिक्त पदे, अतिरिक्त कामाचे तास, मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि ठराविक मुदतीच्या नोकऱ्या यामुळे कर्मचारी आधीच त्रस्त आहेत. पेन्शनधारकांना वगळणे हा विश्वासघात असल्याने मनोबल पूर्णपणे खचण्याची शक्यता आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

