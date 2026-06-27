/8th Pay Commission: महागाई भत्ता पुन्हा वाढणार? 8व्या वेतन आयोगाआधीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा!

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी पुन्हा एकदा आनंदाची बातमी समोर येत आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास अद्याप काही काळ असला तरी, त्याआधीच महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महागाई निर्देशांकातील वाढ लक्षात घेता जुलै 2026 पासून DA मध्ये आणखी 2 ते 3 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच जाहीर होणार आहे. काय घडलंय नेमकं? याचा कर्मचाऱ्यांवर कसा होईल परिणाम? सविस्तर समजून घेऊया.
केंद्र सरकार वर्षातून दोन वेळा म्हणजे जानेवारी आणि जुलैपासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याचा आढावा घेते. यासाठी ऑल इंडिया कन्झ्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीयल वर्कर या महागाई निर्देशांकाचा आधार घेतला जातो. सध्याच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार महागाईचा कल वाढता असल्याने जुलै 2026 पासून DA मध्ये 2 ते 3 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या DR मध्ये वाढ होऊ शकते.
या संभाव्य निर्णयाचा लाभ सुमारे 50 ते 55 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 65 ते 69 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मिळू शकतो. DA वाढ लागू झाल्यास मूळ वेतनानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारात वेगवेगळी वाढ होईल. निर्णय जुलैपासून प्रभावी झाल्यास अधिकृत घोषणा नंतर झाली तरी संबंधित कालावधीचा थकबाकी (Arrears) देखील मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या 8वा वेतन आयोग विविध कर्मचारी संघटना आणि संबंधित पक्षांशी चर्चा करत आहे. पगार, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि इतर सेवा अटींमध्ये व्यापक बदल करण्यासाठी आयोग काम करत असला तरी, तो लागू होईपर्यंत कर्मचारी 7व्या वेतन आयोगानुसारच वेतन आणि महागाई भत्ता मिळवत राहतील. त्यामुळे DA वाढ हा 8व्या वेतन आयोगापूर्वी मिळणारा महत्त्वाचा आर्थिक दिलासा मानला जात आहे.
महागाई भत्त्याचा अंतिम दर निश्चित करण्यासाठी मे आणि जून 2026 मधील महागाई निर्देशांकाचे आकडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर वाढीव DA जुलै 2026 पासून लागू करून कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह रक्कम दिली जाऊ शकते. मात्र, सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
महागाई वाढत असल्याने कर्मचारी संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगाकडे अधिक चांगला फिटमेंट फॅक्टर, सुधारित वेतनश्रेणी आणि विविध भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे. अनेक संघटनांनी किमान वेतन वाढविण्याबरोबरच DA चे मूलभूत वेतनात विलीनीकरण करण्याचाही प्रस्ताव मांडला आहे. अशा परिस्थितीत आगामी DA वाढ आणि 8वा वेतन आयोग या दोन्ही घडामोडींवर लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागले आहे.