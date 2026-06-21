/8th Pay Commission: आता वर्षातून दोन वेळा निवृत्त होणार कर्मचारी? कोणाला किती होणार फायदा? A टू Z माहिती!

केंद्र सरकारच्या 8 व्या वेतन आयोगाच्या चर्चेदरम्यान आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव समोर आलाय. सरकारी कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती सध्या प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस होते. मात्र भविष्यात वर्षातून केवळ दोन निश्चित तारखांना निवृत्ती देण्याचा विचार मांडला गेला आहे. या प्रस्तावामुळे प्रशासन, कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतन व्यवस्थापनात मोठे बदल होऊ शकतात. हा प्रस्ताव अद्याप चर्चेच्या टप्प्यात असला तरी त्यावर कर्मचारी संघटनांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
सध्या केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांच्या जन्मतारखेनुसार किंवा सेवानिवृत्तीच्या नियमानुसार दर महिन्याला निवृत्त होतात. नव्या प्रस्तावानुसार वर्षातील दोन ठरावीक कालावधीतच कर्मचाऱ्यांना निवृत्त केले जाऊ शकते. त्यामुळे निवृत्ती प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी निवृत्त झाल्यास प्रशासनाला मनुष्यबळ नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
या प्रस्तावाचा सर्वात मोठा फायदा काही कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त सेवाकालाच्या स्वरूपात मिळू शकतो. निवृत्तीची तारीख पुढील निश्चित कालावधीत गेल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला काही महिने अधिक सेवा करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे त्याचे वेतन वाढेल, निवृत्तीपूर्व लाभांमध्ये वाढ होईल आणि अंतिम पगार जास्त असल्याने पेन्शनवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. काही तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत होऊ शकते.
दर महिन्याला होणाऱ्या निवृत्तींमुळे रिक्त पदे, पदोन्नती, बदली आणि भरती प्रक्रियेचे नियोजन अनेकदा गुंतागुंतीचे होते. वर्षातून दोन वेळा निवृत्तीची व्यवस्था लागू झाल्यास कर्मचारी व्यवस्थापन सुलभ होईल. मंत्रालये आणि विभागांना मनुष्यबळाचा अंदाज आधीच मिळेल. त्याचबरोबर निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर आर्थिक देयकांचे नियोजन अधिक परिणामकारकपणे करता येईल.
8 व्या वेतन आयोगासंदर्भात कर्मचारी संघटनांनी अनेक मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. यामध्ये पेन्शन सुधारणा, निवृत्ती लाभांचे पुनरावलोकन, जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे, वैद्यकीय सुविधांमध्ये सुधारणा आणि अंतरिम आर्थिक दिलासा यांचा समावेश आहे. काही संघटनांनी निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य सुविधा वाढवण्याची आणि पेन्शनमध्ये समानता आणण्याचीही मागणी केली आहे.
वर्षातून दोनदा निवृत्तीचा प्रस्ताव अद्याप अंतिम झालेला नाही. 8 वा वेतन आयोग आपल्या शिफारशी सरकारकडे सादर केल्यानंतरच या प्रस्तावाचे भवितव्य ठरणार आहे. मात्र या चर्चेमुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी, निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले अधिकारी आणि पेन्शनधारक यांचे लक्ष या विषयाकडे लागले आहे. जर हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या सेवा आणि निवृत्ती व्यवस्थेत मोठा बदल घडू शकतो.