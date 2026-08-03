/8th Pay Commission: बेसिक पगार थेट ₹69,000 होणार? कर्मचाऱ्यांना फिटमेंट फॅक्टरवर संदर्भात मोठी अपडेट!

देशातील लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या ८व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. या आयोगामध्ये सर्वाधिक चर्चा होत असलेला मुद्दा म्हणजे 'फिटमेंट फॅक्टर'. याच फॅक्टरच्या आधारे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Pay), निवृत्तीवेतन (Pension) आणि इतर भत्त्यांमध्ये किती वाढ होईल, हे निश्चित होणार आहे. कर्मचारी संघटनांनी यावेळी अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली असून, त्यामुळे किमान मूलभूत वेतन ₹69,000 पर्यंत नेण्याची मागणी जोर धरत आहे.
सध्या ७व्या वेतन आयोगानुसार किमान मूलभूत वेतन ₹18,000 आहे. कर्मचारी संघटनांनी ८व्या वेतन आयोगासमोर 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास किमान बेसिक पगार सुमारे ₹69,000 पर्यंत जाऊ शकतो, असा दावा केला जात आहे. मात्र, हा अंतिम निर्णय नसून कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केलेला प्रस्ताव आहे. सरकार किंवा वेतन आयोगाने अद्याप याला मंजुरी दिलेली नाही.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे विद्यमान मूलभूत वेतनावर लागू केला जाणारा गुणांक. ६व्या वेतन आयोगात तो 1.86 होता, तर ७व्या वेतन आयोगात 2.57 करण्यात आला. त्यामुळे त्यावेळी किमान बेसिक पगार ₹7,000 वरून ₹18,000 झाला होता. यावेळी फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त असेल, तितकी वेतन आणि पेन्शनमध्ये अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे.
₹69,000 किमान वेतनाबाबत सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू असली, तरी हा आकडा अधिकृतपणे निश्चित झालेला नाही. वेतन आयोग अद्याप कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि विविध भागधारकांकडून सूचना व मागण्या स्वीकारत आहे. आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर केंद्र सरकार त्यावर निर्णय घेईल. त्यामुळे सध्या ₹69,000 वेतन निश्चित झाल्याचे समजणे चुकीचे ठरेल.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ झाल्यास केवळ मूलभूत वेतनच नव्हे, तर महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), वाहतूक भत्ता (TA) आणि निवृत्तीवेतनावरही त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना एकूण आर्थिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याच कारणामुळे कर्मचारी संघटना जास्तीत जास्त फिटमेंट फॅक्टरसाठी आग्रही आहेत.
८व्या वेतन आयोगाबाबत अनेक दावे आणि अंदाज समोर येत असले तरी कर्मचाऱ्यांनी केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा. आयोगाचा अंतिम अहवाल, सरकारची मंजुरी आणि अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच नवीन वेतन संरचना लागू होईल. त्यामुळे ₹69,000 किमान बेसिक पगार हा सध्या एक प्रस्तावित मागणी आहे, अंतिम निर्णय नाही.