8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, पुन्हा लागू होणार जुनी पेन्शन योजना? मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. यात जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुन्हा लागू करण्याची मागणी जोरदारपणे करण्यात आली आहे. कर्मचारी संघटनांनी सरकार आणि आयोगाला पत्र पाठवून याबाबत आपल्या अपेक्षा स्पष्ट केल्या आहेत. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना भविष्यात चांगली पेन्शन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 1 एप्रिल 2026 रोजी पाठवलेल्या या पत्रात केवळ पेन्शनच नाही तर वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधांबाबतही अनेक सूचना देण्यात आल्या आहेत. काय आहे ही योजना? लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना कसा होणार फायदा? सविस्तर जाणून घेऊया.
कर्मचारी संघटनांच्या स्टाफ साइडने 1 एप्रिल 2026 रोजी सरकारला आणि आठव्या वेतन आयोगाला एक विस्तृत पत्र दिले. सध्या ज्या पद्धतीने सूचना मागवल्या जातात ती मर्यादित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ 500 शब्दांत आपली मत मांडणे पुरेसे नाही, म्हणून प्रक्रिया अधिक लवचिक आणि सोपी करावी, अशी मागणी केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या समस्या आणि सूचना पूर्णपणे मांडता येतील आणि आयोगाला खऱ्या अर्थाने उपयुक्त माहिती मिळेल.
सध्याच्या फॉर्ममध्ये एका विषयावर फक्त 500 शब्दांची मर्यादा आहे. कर्मचाऱ्यांनी ती वाढवून 1000 शब्द करावी, अशी विनंती केली आहे. याशिवाय प्रत्येक प्रश्नासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट जागा हवी, जेणेकरून उत्तर देणे सोपे होईल. सध्या एकाच फॉर्ममध्ये सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतात, ज्यामुळे गोंधळ होतो. ही पद्धत बदलल्यास कर्मचारी आपल्या मतांचा पूर्ण फायदा घेऊ शकणार आहेत.
सर्वांत मोठी आणि महत्त्वाची मागणी म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करणे. सध्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) आणि एकीकृत पेन्शन योजना (यूपीएस) लागू आहेत, ज्यात कर्मचाऱ्यांना योगदानावर आधारित पेन्शन मिळते. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सरकारी नोकरीत अशी अनिश्चित पद्धत नको. जुनी योजना लागू झाली तर निवृत्तीनंतर निश्चित आणि चांगली पेन्शन मिळेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे.
पेन्शन घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या दूर करण्यासाठी आयोगाने स्वतंत्र विभाग तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पेन्शनमध्ये सुधारणा, समानता आणि इतर सुविधा याबाबत वेगळ्या चर्चा व्हाव्यात. यामुळे पेन्शनधारकांना आपल्या अडचणी सहज सांगता येतील आणि त्यावर लवकर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी, प्रसूती सुट्टीसाठी, मासिक पाळीची सुट्टी आणि बालसंगोपन सुट्टीसाठी विशेष तरतुदी हव्यात, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. तसेच प्रत्येक विभागाची स्वतंत्र समस्या असते म्हणून विभाग-विशेष सूचना देण्याची सोयही करावी. यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी योग्य वातावरण मिळेल.
सूचना पाठवण्याची अंतिम तारीख 31 मे 2026 पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय फाइल अपलोड करण्याची मर्यादा 2 एमबी वरून 10 एमबी करावी आणि केवळ ऑनलाइन नव्हे तर ईमेल किंवा ऑफलाइन पद्धतीनेही सूचना पाठवता याव्यात, अशी मागणी करण्यात आलीय. यामुळे सर्व संघटनांना पुरेसा वेळ मिळून पूर्ण तयारीने आपले मत मांडता येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांमुळे आठव्या वेतन आयोगात जुनी पेन्शन योजना परत येईल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर ही मागणी मान्य झाली तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना भविष्यात मोठा दिलासा मिळेल.