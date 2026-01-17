English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्वस्त कर्ज, 2 कोटींपर्यंतचा मोफत विमा... बोनस नाही तर आणखी काय? सरकारी कर्मचाऱ्यांसह कुटुंबीयसुद्धा आनंदी

स्वस्त कर्ज, 2 कोटींपर्यंतचा मोफत विमा... बोनस नाही तर आणखी काय? सरकारी कर्मचाऱ्यांसह कुटुंबीयसुद्धा आनंदी

Salary News : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) नं सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह एक नवी योजना आणली असून, याचा फायदा अनेकांनाच मिळणार आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 17, 2026, 10:53 AM IST
Salary News : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारकडून कायमच काही अशा योजना आखण्यात येतात, ज्या योजनांचा कर्मचाऱ्याना थेट आर्थिक लाभ घेता येतो. अशीच आणखी एक योजना केंद्रानं नुकतीच लाँच केली असून, त्यामुळं कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) नं सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह ही योजना तयार करत 'कम्पोझिट सॅलरी अकाऊंट पॅकेज' लाँच केलं आहे. 

वरील योजनेअंतर्गत एकाच अकाऊंटच्या माध्यमातून इंन्शुरन्स आणि कार्डसंदर्भातील सर्व सुविधा दिल्या जातील. कर्मचाऱ्यांना विविध मार्गांनी जाण्यापेक्षा त्यांच्या आर्थिक गरजा आर्थिक सुरक्षिततेसह एकाच माध्यमातून पूर्ण केल्या जातील. उपलब्ध माहितीनुसार सरकारकडून हे पॅकेज अ, ब आणि क श्रेणीतील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलं आहे. DFS सचिव, एम नागाराजू यांनी नुकतीच ही योजना लाँच केली. 

काय आहे या अनोख्या खात्याचा अर्थ आणि योजनेचा फायदा?

ही योजना म्हणजे एक झिरो बॅलेन्स अकाऊंट असेल. नावावरूनच लक्षात येतं की हे एक असं खातं असेल ज्यामध्ये किमान रक्कम ठेवण्याची मर्यादा नाही. शिवाय त्यामाध्यमातू इतरही अनेक सुविधा खातेधारकांना दिल्या जातील. त्या कोणत्या? पाहा... 

  • RTGS, NEFT, UPI, चेक बुकचे सर्व व्यवहार मोफत 
  •  हाउसिंग, एजुकेशन, व्हीकल, पर्सनल लोन अर्थात विविध प्रकारची कर्ज कमी व्याजदरात 
  • लोन प्रोसेसिंग चार्ज कमी, लॉकर रेंटलवर सवलती 
  • फॅमिली बँकिंग बेनिफिट्स अर्थात कुटुंबीयांनाही फायदे 
  • खात्यावर 1.50 कोटी रुपयांपर्यंतचा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्युरन्स
  • 2 कोटी रुपयांपर्यंत एयर एक्सीडेंट इंन्शुरन्स अर्थात हवाई मार्गानं प्रवास करतानाचा विमा 
  • दीड कोटींची पर्मनंट टोटल/ पार्शिअल डिसएबिलिटी कवर 
  • 20 लाखांपर्यंतचा टर्म लाईफ इन्शुरन्स, स्वस्त प्रिमियमवर टॉप अप 
  • स्वत: आणि कुटुंबांसाठी बेस प्लान कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंन्शुरन्स आणि टॉप अपची सुविधा 
  • खात्यावर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड प्‍वाइंट, कॅशबॅक ऑफर आणि अनलिमिटेड सुविधा 

काय आहे या योजनेचा हेतू?

केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार या सुविधेमुळं कर्मचाऱ्यांना आर्थिक तरतुदी सहज उपलब्ध होणार असून, याशिवाय आर्थिक सुरक्षितता, मानसिक शांततासुद्धा मिळणार आहे. 2047 च्या विकसित भारताच्या ध्येय्याला केंद्रस्थानी ठेवत ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये सध्याचं चालू सॅलरी अकाऊंट कर्मचारी त्याच्या सहमतीनं नव्या पॅकेजमध्ये ट्रान्सफरही करु शकतात. 

