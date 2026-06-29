/8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात थेट 388 टक्क्यांची वाढ; 8 व्या वेतन आयोगात काय आहे गुड न्यूज?

8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कधी होणार, वेतनात किती वाढ होईल, फिटमेंट फॅक्टर किती असू शकतो आणि थकबाकी (Arrears) किती मिळू शकते, याबाबत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये स्थापन झालेल्या आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सध्या सुमारे 1.2 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आयोगाच्या अंतिम शिफारशींची प्रतीक्षा करत आहेत. मात्र वेतनवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि थकबाकीबाबत अद्याप कोणताही अंतिम सरकारी निर्णय जाहीर झालेला नाही.
8व्या वेतन आयोगातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर याच गुणकाच्या आधारे विद्यमान मूळ वेतन (Basic Pay) सुधारित केले जाते. सध्या विविध स्तरांवरील फिटमेंट फॅक्टरबाबत चर्चा सुरू असून, तो किती असेल यावर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील प्रत्यक्ष वाढ अवलंबून राहणार आहे. मात्र अंतिम आकडा आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होईल.
जर 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास विलंब झाला आणि त्यांची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी (Retrospective) प्रभावाने करण्यात आली, तर कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात थकबाकी मिळू शकते. विविध माध्यमांतील अंदाजानुसार, फिटमेंट फॅक्टर आणि वेतनस्तरानुसार काही कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपयांची थकबाकी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र ही आकडेवारी केवळ संभाव्य गणनांवर आधारित असून अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केवळ मूळ वेतनच नव्हे, तर महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) तसेच पेन्शनमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. तथापि, सध्याचा DA थेट मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय सरकारने जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावरील अपुष्ट दाव्यांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत घोषणांची प्रतीक्षा करावी.
आयोगाने विविध भागधारकांशी चर्चा सुरू ठेवली असून अनेक बैठका पार पडल्या आहेत. कर्मचारी संघटना, मंत्रालये आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. आयोगाचा अंतिम अहवाल तयार झाल्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर सरकार शिफारशी स्वीकारायच्या की त्यात बदल करायचे, याबाबत निर्णय घेईल.
सध्या फिटमेंट फॅक्टर, वेतनवाढीची टक्केवारी, थकबाकी आणि नवीन वेतनश्रेणी याबाबत अनेक अंदाज आणि चर्चा सुरू आहेत. मात्र या सर्व बाबींवर अंतिम निर्णय आयोगाच्या अहवालानंतरच होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी अधिकृत अधिसूचना येईपर्यंत कोणत्याही अप्रमाणित माहितीकडे दुर्लक्ष करणे आवश्यक आहे. सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच नवीन वेतन, भत्ते आणि पेन्शनची अंमलबजावणी निश्चित होईल.