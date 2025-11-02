English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Viral Video : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल होतो आहे. ज्यात एक 9 वर्षांची मुलगी एका इमारतीच्या बाल्कनीतून उडी मारताना दिसतेय. काय नेमकं काय व्हिडीओमागील सत्य?

नेहा चौधरी | Updated: Nov 2, 2025, 11:39 PM IST
...अन् 9 वर्षांच्या मुलीने शाळेच्या चौथ्या मजल्यावरून मारली उडी; धक्कादायक Video Viral

Viral Video : सोशल मीडियावर एका धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल झाला असून ज्यात चौथीत शिकणारी 9 वर्षांची मुलगी इमारतीच्या बाल्कनीत येते आणि अचानक खाली उडी मारते. मिळालेल्या माहितीनुसार हा धक्कादायक व्हिडीओ जयपूरमधील मानसरोवर परिसरातील नीरजा मोदी शाळेतील आहे. अमायरा असं मुलीचं नाव असून ती 9 वर्षांची होती. या घटनेमध्ये त्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे. धक्कादायक म्हणजे शाळेने या घटनेचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. 

अमायरा चौथी वर्गा शिकते आणि तिचा वर्ग ग्राऊंड फ्लोरवर होता. शाळेच्या  सीसीटीव्ही कॅमेरे ती पायऱ्या चढून चौथ्या मजल्यावर जाताना दिसून येत आहे. चौथ्या मजल्यावर पोहोचल्यानंतर अमायरा काही वेळ रेलिंगवर बसते आणि नंतर काही सेकंदात खाली उडी मारते असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

एवढ्या कमी वयात मुलीने आत्महत्येसारखी गोष्ट का केली, असं काय घडलं की तिने चौथ्या मजल्यावरून उडी मारली, याबद्दल पोलीस तपास करत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार मुलगी अचानक बाल्कनीत आली आणि तिने उडी मारली. तिने उडी मारल्यानंतर ओरडण्याचा आवाज आला त्यामुळे शाळेतील कर्मचारी आणि विद्यार्थी घटनास्थळाकडे धावत गेले. मुलीला तातडीने मेट्रो मास हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं. त्यानंतर शाळेने त्या मुलीच्या पालकांना या घटनेची माहिती दिली. 

या घटनेनंतर शाळा प्रशासनाने घटनास्थळावरील रक्ताची साफसफाई केली आणि पुरावे नष्ट केलं त्यामुळे हे प्रकरण आणखीन चिघळले आहेत. पोलीस आता या प्रकरणात सखोल चौकशी करत आहेत.

तर अमायरा हा पालकांची एकुलती एक मुलगी होती. त्यामुळे आईवडिलांना मोठा धक्का बसला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार तिचे वडील विजय सिंह एलआयसी अधिकारी तर आई शिबानी बँक ऑफ बडोदाच्या मालवीय नगर शाकेची चीफ मॅनेजर आहे. पालकांनी नीरजा मोदी शाळेविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. पालकांनी पोलिसांकडे तक्रार केली आहे की, त्यांची मुलगी शाळेत आनंदाने गेली होती. शाळेच्या निष्काळजीपणामुळे तिचा मृत्यू झाला आहे. 

