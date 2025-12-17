English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
9 वर्षाच्या मुलाने शाळेतच संपवलं जीवन, ID कार्डनेच घेतला गळफास, कारण प्रत्येक पालकाला विचार करायला लावणारं

तुमचा मुलगा देखील शाळेत जायला नाही म्हणतो. अचानक बोलता बोलता शांत किंवा चिडचिड करत असेल तर याकडे दुर्लक्ष करु नका. मस्करीत केली जाणार बुलिंग एखाद्याचा जीव घेऊ शकतो. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 17, 2025, 06:17 PM IST
चंदा नगर येथून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. जिथे चौथी इयत्तेत शिकणाऱ्या 9 वर्षीय प्रशांतने त्याच्या वर्गमित्रांकडून होणाऱ्या छळामुळे आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे शाळांमध्ये वाढत्या छळ आणि मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

तपासात असे दिसून आले की, प्रशांत शाळेत त्याच्या वर्गमित्रांच्या वागण्याने खूप व्यथित झाला होता. त्याचे वर्गमित्र अनेकदा शाळेचा गणवेश नीट न घातल्याबद्दल त्याला चिडवत असत. या त्रासाला कंटाळून प्रशांतने आत्महत्या केल्याचं तपासात आढळून आले आहे. घरी परतल्यानंतर त्याने ओळखपत्राचा वापर करून फासावर लटकवले.

मंगळवारी संध्याकाळी प्रशांत शाळेतून परतला तेव्हा त्याने कपडे बदलले नाहीत किंवा बॅग काढली नाही. तो थेट वॉशरूममध्ये गेला आणि शाळेच्या ओळखपत्राच्या दोरीने गळफास घेतला नाही. बराच वेळ बाहेर न आल्यानंतर दार उघडले असता निष्पाप प्रशांत लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

त्यानंतर स्थानिक पोलिसांना माहिती देण्यात आली आणि मृतदेह शवविच्छेदन तपासणीसाठी पाठवण्यात आला. कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर, मुलाचा मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी त्याच्या मूळ गावी नेण्यात आला.

'अँटी बुलिंग' कायदा काय आहे?

शाळांमध्ये बुलिंगविरुद्ध कडक कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात असल्याचे पोलिस आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, "बुलिंगमध्ये दोषी आढळलेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ निलंबित केले जाऊ शकते किंवा सक्तीने दुसऱ्या संस्थेत स्थानांतरित केले जाऊ शकते. शिवाय, दोषी आढळलेल्यांना वयानुसार अनिवार्य मानसिक समुपदेशन आणि कायदेशीर शिक्षेची तरतूद देखील आहे."

छळ करणाऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी चंदा नगर पोलिस आता शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे जबाब नोंदवत आहेत. 2022 मध्येही असाच एक प्रकार घडला. हैदराबादमध्ये ही घटना पहिलीच अशी दुर्घटना नाही. 2022 मध्ये गृहपाठाच्या दबावामुळे एका मुलाने आत्महत्या केली. बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी आता शाळांमध्ये मजबूत मानसिक आरोग्य समर्थन प्रणालीची मागणी तीव्र केली आहे.

निष्पाप मुलाचा मृत्यू 

प्रशांत एका खाजगी शाळेत शिकला. त्याचे वडील शंकर म्हणाले की तो खूप सक्रिय मुलगा होता, त्याला कधीही कोणाशीही वाद झाला नाही. घरी परतल्यावर तो न बोलता बाथरूममध्ये गेला. त्याने ओळखपत्राची दोरी बांधणीच्या तारेला बांधून हे दुःखद पाऊल उचलले. कुटुंबाला दुःख होत आहे. सकाळी शाळेत जाणारा एक आनंदी मुलगा संध्याकाळी कायमचा निघून जातो. त्याचे निष्पाप डोळे आता बंद झाले आहेत आणि घर शांततेने भरले आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

