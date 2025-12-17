9 वर्षाच्या मुलाने शाळेतच संपवलं जीवन, ID कार्डनेच घेतला गळफास, कारण प्रत्येक पालकाला विचार करायला लावणारं

चंदा नगर येथून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. जिथे चौथी इयत्तेत शिकणाऱ्या 9 वर्षीय प्रशांतने त्याच्या वर्गमित्रांकडून होणाऱ्या छळामुळे आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे शाळांमध्ये वाढत्या छळ आणि मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
तपासात असे दिसून आले की, प्रशांत शाळेत त्याच्या वर्गमित्रांच्या वागण्याने खूप व्यथित झाला होता. त्याचे वर्गमित्र अनेकदा शाळेचा गणवेश नीट न घातल्याबद्दल त्याला चिडवत असत. या त्रासाला कंटाळून प्रशांतने आत्महत्या केल्याचं तपासात आढळून आले आहे. घरी परतल्यानंतर त्याने ओळखपत्राचा वापर करून फासावर लटकवले.
मंगळवारी संध्याकाळी प्रशांत शाळेतून परतला तेव्हा त्याने कपडे बदलले नाहीत किंवा बॅग काढली नाही. तो थेट वॉशरूममध्ये गेला आणि शाळेच्या ओळखपत्राच्या दोरीने गळफास घेतला नाही. बराच वेळ बाहेर न आल्यानंतर दार उघडले असता निष्पाप प्रशांत लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
त्यानंतर स्थानिक पोलिसांना माहिती देण्यात आली आणि मृतदेह शवविच्छेदन तपासणीसाठी पाठवण्यात आला. कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर, मुलाचा मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी त्याच्या मूळ गावी नेण्यात आला.
शाळांमध्ये बुलिंगविरुद्ध कडक कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात असल्याचे पोलिस आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, "बुलिंगमध्ये दोषी आढळलेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ निलंबित केले जाऊ शकते किंवा सक्तीने दुसऱ्या संस्थेत स्थानांतरित केले जाऊ शकते. शिवाय, दोषी आढळलेल्यांना वयानुसार अनिवार्य मानसिक समुपदेशन आणि कायदेशीर शिक्षेची तरतूद देखील आहे."
छळ करणाऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी चंदा नगर पोलिस आता शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे जबाब नोंदवत आहेत. 2022 मध्येही असाच एक प्रकार घडला. हैदराबादमध्ये ही घटना पहिलीच अशी दुर्घटना नाही. 2022 मध्ये गृहपाठाच्या दबावामुळे एका मुलाने आत्महत्या केली. बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी आता शाळांमध्ये मजबूत मानसिक आरोग्य समर्थन प्रणालीची मागणी तीव्र केली आहे.
प्रशांत एका खाजगी शाळेत शिकला. त्याचे वडील शंकर म्हणाले की तो खूप सक्रिय मुलगा होता, त्याला कधीही कोणाशीही वाद झाला नाही. घरी परतल्यावर तो न बोलता बाथरूममध्ये गेला. त्याने ओळखपत्राची दोरी बांधणीच्या तारेला बांधून हे दुःखद पाऊल उचलले. कुटुंबाला दुःख होत आहे. सकाळी शाळेत जाणारा एक आनंदी मुलगा संध्याकाळी कायमचा निघून जातो. त्याचे निष्पाप डोळे आता बंद झाले आहेत आणि घर शांततेने भरले आहे.