Amayra Death Case : अमायरा आत्महत्या प्रकरणी नवीन अपडेट, कोणतं रहस्य शाळा लपवतेय?

Jaipur News : जयपूरच्या मानसरोवरच्या चौथ्या इयत्तेत शिकणाऱ्या अमायराने शाळेत आत्महत्या केली. या प्रकरणात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 11, 2025, 03:57 PM IST
Amayra Death Case : अमायरा आत्महत्या प्रकरणी नवीन अपडेट, कोणतं रहस्य शाळा लपवतेय?

जयपूरमधील नीरजा मोदी शाळेत चौथीच्या विद्यार्थिनीच्या मृत्यूला आज नऊ दिवस झाले. नऊ दिवसांपासून शाळा प्रशासनाने अमायराच्या मृत्यूवर मौन बाळगले आहे. त्यांनी अमायराच्या मृत्यूवर अद्याप एकही संदेश पाठवलेला नाही. एका लहान मुलीने इतके टोकाचे पाऊल का उचलले? तिला काय त्रास देत होते? आणि या सगळ्यावर शाळा का गप्प आहे? हा प्रश्न दररोज अधिकच गंभीर होत जातो.

पालकांना न्यायाची प्रतिक्षा 

अमायराचे पालक त्यांच्या मुलीसाठी न्यायाची प्रतिक्षा करत आहेत. त्यात असे दिसून आले की, घटनेच्या दिवशी घटनास्थळावरील रक्ताचे डाग शाळा प्रशासनाच्या सांगण्यावरून काढले गेले असावेत. शाळेच्या सफाई कामगाराने सांगितले की रक्ताचे डाग पर्यवेक्षकाच्या सांगण्यावरून काढले गेले असावेत. , मुलीचे पालकही शाळेच्या उदासीन वृत्तीमुळे नाराज आहेत. ते म्हणाले, "कोणतेही विधान अद्याप आलेले नाही. या घटनेपासून शाळेकडून शोक संदेशही आलेला नाही."

मुलीच्या कुटुंबाने सांगितले की वारंवार तक्रारी करूनही शाळा प्रशासनाने मुलीच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी तिची शाळा बदलण्याचा प्रयत्नही केला. या वर्षी मार्चमध्ये, त्यांनी सेंट झेवियर्स शाळेत तिच्या प्रवेशासाठी अर्ज केला, परंतु प्रवेश मिळू शकला नाही म्हणून ते तसे करू शकले नाहीत. या दरम्यान अमायराने टोकाचे पाऊल उचलले आहे. 

व्हिडीओ होतोय व्हायरल 

हा ऑडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, जयपूरमधील मानसरोवर पोलिस ठाण्याने कुटुंबाची चौकशी केली. तपासात हा ऑडिओ अंदाजे एक वर्ष जुना असल्याचे समोर आले. कुटुंबाने सांगितले की त्यांनी शाळेत लेखी तक्रार दाखल केली नव्हती, परंतु मुलीला दुसऱ्या विभागात बदली करण्याची तोंडी विनंती केली होती.

आतापर्यंत काय घडलं? 

नऊ वर्षांची अमायरा जयपूरच्या नीरजा मोदी शाळेत चौथी इयत्तेत शिकत होती. 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी अमायरा हिने शाळेच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. या दुःखद घटनेने राज्यभरातील पालकांना धक्का बसला. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे, ज्यामध्ये अमायरा चौथ्या मजल्यावरून उडी मारताना दिसत आहे. कुटुंबाने शाळा प्रशासनावर पुरावे नष्ट करणे, सहकार्य करण्यात अयशस्वी होणे आणि मुलीला मानसिक त्रास दिल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून ते शाळा व्यवस्थापनाकडे तक्रार करत होते, परंतु कोणीही ऐकले नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे

