इराण इस्त्रायल युद्धात अडकले भारताचे 90,00,000 कामगार; देशात 40 टक्के पैसा यांच्यामार्फतच भारतात येतो

इराण इस्त्रायल युद्धात भारताचे 90,00,000 कामगार विविध देशात अडकले आहेत. 40 टक्के पैसा यांच्यामार्फतच भारतात येतो. यामुळे या कामगारांची सुरक्षा आणि त्यांना पुन्हा भारतात आणण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 4, 2026, 08:27 PM IST
Iran Israel War :  इराण इस्रायल युद्धामुळे  90 लाख कामागार विविध देशांमध्ये अडकले आहेत. या कामगारांना सुरक्षित भारतात आणण्याचे मोटे आव्हान सरकारसमोर आहे.   इराण इस्त्रायल युद्धाचा मोठा फटका भरातीय अर्थव्यस्थेला बसू शकतो. मोठ्या संख्येने भारतीय कामगार परदेशात नोकरी करतात. हे कामगारांचे भारतीय अर्थव्यस्थेत मोठे योगदान आहे.  40 टक्के पैसा यांच्यामार्फतच भारतात येतो. नेमकं हे गणित कसं आहे जाणून घेऊया. 

इराण आणि इस्रायलमध्ये भारताचे एक कोटी नागरिक 

इस्त्रायले केलेल्या हल्लयांनतर प्रत्युत्तर म्हणून  इराणने संयुक्त अरब अमिरातीमधील अमेर्केच्या लष्करी तळांवर हल्ले केले आहेत. यामुळे मध्य पूर्वीतील 8 देशांमध्ये इराणने हल्ले केले आहेत. यामुळे लाखो कामगार अडकले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युएईच्या नेत्यांशी आणि इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशीही चर्चा केली आहे. भारतीय वंशाच्या लोकांची मोठी लोकसंख्या इराण आणि इस्रायलसह पश्चिम आशियातील अनेक देशांमध्ये स्थायिक आहेत. या देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय स्थायिक आहेत.

भारतासाठी संकटाचा काळ

मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धाचे अमेरिका, इस्रायल आणि इराणसाठी वेगवेगळी कारणे आहेत. अमेरिकेसाठी, हा मध्य पूर्वेतील लष्करी ताकद आणि आपले वर्चस्व टिकवून ठवण्याचा प्रयत्न आहे. तर, इराणसाठी ही अस्तित्व आणि प्रादेशिक प्रतिकाराची लढाई आहे. तथापि, भारतासाठी, हा संकटाचा काळ आहे, कारण भारताची अर्थव्यवस्था आणि लाखो कुटुंबांचे जीवन धोक्यात आहे. सध्या 90 लाख ते 1 कोटी  भारतीय प्रवासी आखाती देशांमध्ये राहतात (GCC: UAE, सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, ओमान आणि बहरीन). हे आकडे भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आणि अलीकडील अहवालांवर आधारित आहेत. यापैकी बहुतेक लोक कामगार वर्गाचे आहेत. ते आखाती देशांमध्ये बांधकाम, स्वच्छता, वाहन चालवणे आणि रुग्णालय सहाय्यक यासारख्या  नोकऱ्यांमध्ये काम करतात.

सर्व पैसा खर्च करुन परदेशात नोकरी मिळवली

यापैकी अनेक कामगारांनी आखाती देशांमध्ये रोजगार शोधण्यासाठी त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची बचत गुंतवली आहे. काहींनी त्यांची शेती विकली आहे, तर काहींनी आखाती देशात पोहोचण्यासाठी त्यांच्या पत्नी आणि आईचे दागिने गहाण ठेवले आहेत. या लोकांनी विनाकारण हजारो किलोमीटर प्रवास केलेला नाही. प्रत्येकाचे एकसारखे स्वप्न आहे: काही जण आपल्या मुलांना शिक्षण देण्याचे स्वप्न घेऊन येथे आले आहेत, तर काही जण आपल्या कुटुंबासाठी घर बांधण्याचे स्वप्न घेऊन. पण आता क्षेपणास्त्रांचा आवाज, हवाई क्षेत्र बंद होणे, उड्डाणे रद्द होणे आणि युद्धाचा धोका त्यांच्या स्वप्नांवर काळे ढग पसरवत आहे. 

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत परदेशात काम करणाऱ्या कामगरांचे योगदान अमूल्य

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत या स्थलांतरित कामगारांचे योगदान अमूल्य आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या 2025 च्या रेमिटन्स सर्वेक्षणानुसार, GCC देश अजूनही एकूण रेमिटन्समध्ये अंदाजे 38 ते 40 टक्के वाटा देतात. अमेरिका आता सर्वात मोठा स्रोत (27.7 टक्के) बनला आहे, तर एकूण रेमिटन्स 2023-24 मध्ये 118.7 अब्ज डॉलर्सवरून आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 135 के 136 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये एकट्या युएईचा वाटा 19.2 टक्के आहे, तर सौदी अरेबियाचा वाटा 6.7 टक्के आहे. हे रेमिटन्स भारताच्या व्यापार तूटचा एक महत्त्वाचा भाग भरून काढतात, परकीय चलन साठा मजबूत करतात आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देतात. 

आखाती देशातील कामगार त्यांच्या कमाईच्या 70ते 90 टक्के रक्कम भारतात पाठवतात

आखाती देशातील कामगार त्यांच्या कमाईच्या 70 ते 90  टक्के पैसा भारतात पाठवतात. ही टक्केवारी अमेरिका, युरोप किंवा ऑस्ट्रेलियामध्ये राहणाऱ्या उच्च कुशल भारतीयांपेक्षा खूपच जास्त आहे. तेथील व्यावसायिक (आयटी व्यावसायिक, डॉक्टर, अभियंते) चांगले पगार मिळवतात, परंतु ते घर, कार आणि सुट्ट्यांवर जास्त खर्च करतात. ते एकतर घरी काहीही पाठवत नाहीत किंवा जर पाठवत असतील तर त्यांच्या कमाईचा फक्त एक छोटासा भाग पाठवतात. दुसरीकडे, आखाती कामगार कमीत कमी आधारावर जगतात, कारण त्यांचे ध्येय त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करणे आहे. म्हणून, संख्येने कमी असूनही (एकूण डायस्पोराच्या सुमारे एक चतुर्थांश), ते एकूण रेमिटन्सच्या सुमारे 40 टक्के परत पाठवतात. 

दुबईत करणाऱ्या भारतीयांना नोकऱ्या जाण्याची भिती

कामगारांचे योगदान केवळ संख्येचा प्रश्न नाही तर उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे. म्हणूनच, दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धामुळे भारतातील लाखो कुटुंबांवर संकट निर्माण होऊ शकते. पहिले म्हणजे, सुरक्षेचा प्रश्न आहे. इराणच्या प्रत्युत्तर हल्ल्यांमुळे अलीकडील घडामोडींचा परिणाम युएई आणि इतर जीसीसी देशांमध्ये झाला आहे. हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे, उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे आणि विमानतळ बंद झाल्यामुळे हजारो भारतीय अडकले आहेत. अनेक कामगार निवारा शोधत आहेत, कामावर जाण्यास घाबरत आहेत. जर संघर्ष वाढला तर बांधकाम स्थळे बंद होऊ शकतात आणि नोकऱ्या जाऊ शकतात. यामुळे रेमिटन्समध्ये घट होईल, जो भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का असेल. दुखापतींवर अपमान करण्यासाठी, तेलाच्या किमती वाढतील (होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होण्याची शक्यता), भारताचे आयात बिल वाढेल आणि महागाई शिगेला पोहोचेल. अशा प्रकारे, भारताला दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागतो.

90 लाख भारतीयांना परत आणण्याची योजना

भारताने या 90 लाख लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित केली पाहिजे. दूतावास सक्रिय आहेत, हेल्पलाइन सुरू करण्यात आल्या आहेत. आपत्कालीन निर्वासन योजना सुरू आहेत. सरकारने यापूर्वी (कोविड दरम्यान) परदेशातून लाखो भारतीयांना परत आणले आहे. भारत पुन्हा एकदा अशी योजना तयार करू शकतो. दुसरीकडे, भारताला कोणतीही बाजू घ्यायची नाही. त्याचे धोरण आतापर्यंत संतुलित राहिले आहे. आतापर्यंत, भारताचे इस्रायलशी संरक्षण भागीदारी, इराणशी ऊर्जा आणि चाबहार बंदर संबंध आणि जीसीसीशी व्यापार आणि रेमिटन्स संबंध आहेत. भारताला युद्ध लवकर संपवायचे आहे, कारण दीर्घ संघर्षामुळे या स्थलांतरितांना विनाश आणि अर्थव्यवस्थेला संकट येईल. हे संकट आपल्याला आठवण करून देते की भारताची खरी ताकद त्याच्या लोकांमध्ये आहे, मग ते सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये असोत किंवा दुबईमधील बांधकाम साइटवर असोत  .

कामगारांनी पाठवलेला प्रत्येक रुपया देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत करतो

आखाती कामगार "व्हाईट कॉलर" अनिवासी भारतीयांपेक्षा कमी प्रसिद्ध आहेत, परंतु त्यांनी पाठवलेला प्रत्येक रुपया देशाचा कणा मजबूत करतो. सरकारने त्यांचे संरक्षण, चांगले वेतन, कामगार हक्क आणि सुरक्षित परतावा सुनिश्चित करण्यासाठी मजबूत धोरणे तयार केली पाहिजेत, केवळ आपत्कालीन परिस्थितीतच नव्हे तर दीर्घकालीन देखील. कारण त्यांची सुरक्षा ही भारताची आर्थिक सुरक्षा आहे. युद्ध कधीही संपू शकते, परंतु या कुटुंबांची चिंता आणि योगदान कायमचे आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

