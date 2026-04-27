भारतातील 147 कोटी लोकांची झोप उडवणारी बातमी! जगातील 100 सर्वात उष्ण शहरांपैकी 95 शहरं भारतात, परिस्थिती आणखी डेंजर होणार?

Heat wave Alert: भारतातील 147 कोटी लोकांची झोप उडवणारी बातमी समोर आली आहे. भारतात उष्णतेची भायनक लाट आली असून याने सर्व रेकॉर्ड मोडले आहे. जगातील 100 सर्वात उष्ण शहरांपैकी 95 शहरं भारतात आहेत. भारतात भयानक स्थिती निर्माण झाली असून याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात अशा इशारा देण्यात आला आहे.
एप्रिल महिन्यातच देशाच्या अनेक भागांमध्ये तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या वर गेले आहे. अनेक शहर तापली आहेत. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) वायव्य आणि मध्य भारतात पुढील तीन दिवस उष्णतेची लाट कायम राहील असा इशारा दिला आहे. हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ प्रदेश, बिहार आणि गुजरातमध्येही अशीच परिस्थिती अपेक्षित आहे.
AQI.in नुसार, झाशी, ओरछा आणि बलांगीर ही भारतातील सर्वात उष्ण शहरांपैकी आहेत. Windy.com नुसार, सोमवार दुपारपर्यंत नवी दिल्ली, अहमदाबाद आणि गुना येथे तापमान 40 अंश सेल्सिअसवर पोहोचले होते. महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये तापमान 42 अंश सेल्सिअसवर पोहोचले. धनबाद आणि प्रयागराजमध्ये तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या जवळ असून, पारा 39 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहचला.
भारतातील सध्याच्या उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम उत्तर, मध्य आणि पूर्व भागातील मोठ्या प्रदेशांवर होत आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये तापमान सामान्यपेक्षा खूप जास्त वाढले आहे. या राज्यांमधील अनेक जिल्हे भट्टीसारखे तापले आहेत. मैदानी प्रदेशात तापमान 40 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त झाल्यावर उष्णतेची लाट येते. नागरीकांनी खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) येत्या काही दिवसात वातावरणात भयानक बदल होण्याचे संकेत दिले आहेत. येत्या काही दिवसांत वायव्य, मध्य आणि पूर्व भारतात उष्णतेची लाट कायम राहील. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा येथेही तापमानात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. देशाच्या काही भागांमध्ये रात्रीचे तापमानही खूप जास्त आहे. यामुळे फक्त दिवसाच नाही तर रात्री देखील उष्णेतेमुळे लोक त्रस्त झाले आहेत.
जगातील 100 सर्वात उष्ण शहरांपैकी 95 शहरे भारतात आहेत . मध्य भारत आणि गंगा खोऱ्यातील अनेक शहरांमध्ये तापमान 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले असून, काही भागांमध्ये ते 45 अंश सेल्सिअसपर्यंतही पोहोचले आहे. भारताचा 55 टक्के भाग उच्च उष्णतेच्या धोक्याच्या क्षेत्रात आल्या असल्याची धक्कादायक माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे. भारताव्यतिरिक्त, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल, कुवेत आणि इराक यांसारख्या आखाती देशांचा जगातील सर्वात उष्ण देशांच्या यादीत अनेकदा समावेश केला जातो. परंतु सध्या भारताला सर्वाधिक फटका बसला आहे. जागतिक परिस्थिती पाहिल्यास, गेल्या दीड दशकात जगाचे सामान्य तापमान एक अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त नोंदवले गेले आहे. 2026 सालाकडे पाहिल्यास, जगातील तापमान सामान्य तापमानापेक्षा 1.44 अंशांनी वाढले आहे. पुढील वर्षी म्हणजेच 2027 मध्ये उष्णता अधिक तीव्र होणार असून उष्णतेचे सर्व विक्रम मोडणार असल्याचा इशारा वैज्ञानिकांनी दिला आहे.
'हीट डोम', कमकुवत पश्चिमी विक्षोभ आणि हवामान बदल ही भारतात भयानक उष्णता निर्माण होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. 'हीट डोम' जमिनीजवळ गरम हवा अडवून ठेवत आहेत. यामुळे वातावरणातील उच्च दाबामुळे एक 'अदृश्य झाकण' तयार झाले आहे, जे जमिनीजवळच्या गरम हवेला वर जाण्यापासून रोखत आहे, ज्यामुळे तापमानात प्रचंड वाढ होत आहे. पृथ्वीचे तापमान वाढत असल्यामुळे उष्णतेच्या लाटांची वारंवारता आणि तीव्रता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
उष्णतेच्या लाटेासाठी हवामान बदल सर्वात मोठे कारण ठरले आहे. शहरांमधील काँक्रीटच्या इमारती, रस्ते दिवसा उष्णता शोषून घेतात आणि रात्री ती बाहेर टाकतात, ज्यामुळे रात्री आणखी उष्ण होतात. झाडांची कमतरता आणि भूजल पातळी कमी झाल्यामुळे आर्द्रता कमी झाली आहे, ज्यामुळे कोरडी उष्णता अधिकच वाढली आहे. हवामान बदल हा देखील एक प्रमुख घटक आहे, ज्यामध्ये एल निनोचे परिणाम आणि शहरांमध्ये काँक्रीटचा वाढता वापर (शहरी उष्णता बेटे) तापमान वाढवत आहेत. एल निनो आणि ला निनो, हवामान संकटासह, आता हवामानाचे स्वरूप बदलत असा इशारा जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) दिला आहे. NOAA आणि ECMWF ने म्हटले आहे की जून-ऑगस्ट 2026 मध्ये अल निनोची परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर उष्णता 80 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
भयानक उष्णतेच्या लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, दिवसा उष्णता असल्यास रात्री शरीर थंड होऊन पूर्ववत होते. परंतु आता रात्रीच्या वेळेसही उष्णतेची तीव्रता जाणवत असल्याने याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. डिहायड्रेशन, झोपेत व्यत्यय, उच्च रक्तदाब, थकवा, चिडचिडेपणा आणि उष्माघाताचा धोका वाढत आहे. 1998 ते 2017 दरम्यान, जगभरात उष्णतेच्या लाटेमुळे 1,66,00 लोकांचा मृत्यू झाला होता. भारतात, 2023 मध्ये उष्माघाताची 48,000 प्रकरणे समोर आली होती. यात 159 लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली.