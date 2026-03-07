English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
हातोड्याने वार, मांस खाल्लं अन् रक्त प्यायला; मध्यप्रदेशात मन, मेंदू सुन्न करणारी घटना

MP Crime: मध्यप्रदेशमधील दमोह जिल्ह्यातून हृदयाचा थरकाप उडवणारी घटना समोर आली आहे. एका मनोरुग्णाने रागाच्या भरात अज्ञात तरुण दुचाकीस्वारावर हल्ला करत कृरपणाचा कळस केला आहे. एवढेच नाही तर हल्ला केल्यानंतर त्याने जखमी तरुणाचा मांस खाल्ला आणि रक्तही प्यायला. कशी घडली ही संपूर्ण घटना जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 7, 2026, 04:50 PM IST
Photo Source: Freepik

MP Damoh Psycho Killer Kileld A Innocent Biker: मध्य प्रदेशमधून एक भयानक बातमी समोर आली आहे. एका सायको कीलरने दुचाकीस्वारावर मोठ्या हतोडीने हल्ला करत त्याचं मांस खाल्ल्याचा आणि रक्त प्यायल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हृदयाचा थरकाप उडवणारी ही घटना दमोह जिल्ह्यातील आहे. या भयाण घटनेनंतर संबंधित आरोपीला पोलीसांनी अटक केले आहे मात्र, नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. 

कशी घडली संपूर्ण घटना? 

या घटनेची क्रूरता दाखवणारा एक व्हिडिओ नुकताच समोर आला आहे. ज्यामध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की, एका अज्ञात व्यक्तिने रस्त्यावरून जात असलेल्या एका दुचाकीस्वाराला अडवले, त्याच्या डोक्यात मोठ्या, जड हातोड्याने हल्ला केला. हल्ला करताच दुचाकीवरील तरुण जमीनीवर कोसळला. यानंतर आरोपीने तरुणावर अतिशय क्रूरतेनं वार केल्यामुळे जखमी तरुणाच्या डोक्याला इतका मार लागला की, अक्षरशः मेंदूला जबर दुखापत झाली. यानंतर आरोपी एवढ्यावरच थांबला नाही तर, त्याने जखमी झालेल्या तरुणाचा मांस खाल्ला आणि रक्त प्यायला सुरूवात केली. 

 

आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

ही सर्व घटना घडत असताना तिथे उपस्थित काही रहिवाशांनी व्हिडिओ काढला आणि लगेचच पोलीस तक्रार केली. दरम्यान, अर्थखेडा गावात राहणारा हा तरुण भरत विश्वकर्मा दमोह जिल्ह्यातील समन्ना गावात दुचाकीवरून त्याच्या बहिणीकडे जात होता. तो बहिणीच्या घरी पोहचणार इतक्यातच आरोपीने त्याच्यावर हल्ला केला. जेव्हा पोलीस घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा आरोपी तिथेच होता, पण त्याच्या जवळ जाण्याची कोणाची हिंमत होत नव्हती. कारण, तो आरोपी पोलीस आणि उपस्थित गावकऱ्यांवरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत होता. यावेळी गावकऱ्यांनी त्याला चारही बाजूंनी घेरले आणि कसेबसे पोलिसांच्या ताब्यात दिले. 

 

घटनेबाबतचा अधिक तपास सुरू

यानंतर जेव्हा भरतला दमोहमधील इस्पितळात नेले तेव्हा तिथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. आरोपी आणि मृत व्यक्तिमध्ये कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा ओळख नव्हती. पण मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी मानसिकरित्या आजारी असल्याने त्याने रागाच्या भरात हा भयानक गुन्हा केला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केले आहे आणि अधिक तपास सुरू आहे. मात्र, या घटनेनंतर गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
#MPCrimeNews #DamohDistrict #PyschoKiller

