  • पोलिसांकडून महिला भाजपा कार्यकर्त्याला बेदम मारहाण, ताब्यात घेत असताना कपडे फाटेपर्यंत मारलं

BJP Worker Assaulted by Police: भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्याला पोलिसांनी बेदम मारहाण केल्याचं समोर आलं आहे. पोलिसांनी भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्याला ताब्यात घेत असताना तिला कपडे फाटेपर्यंच मारहाण केली. हे सर्व व्हिडीओत कैद झालं असून, सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 7, 2026, 02:30 PM IST
BJP Worker Assaulted by Police: भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्याला पोलिसांनी बेदम मारहाण केल्याचं समोर आलं आहे. पोलिसांनी भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्याला ताब्यात घेत असताना तिला कपडे फाटेपर्यंच मारहाण केली. हे सर्व व्हिडीओत कैद झालं असून, सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. काँग्रेसच्या नगरसेविकेने केलेल्या तक्रारीनंतर महिला कार्यकर्त्याला ताब्यात घेतलं जात होतं. 

कर्नाटकातील हुबळी येथे हा प्रकार घडला आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेताना भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्याला मारहाण केली. यादरमम्यान तिचे कपडे फाडण्यात आले. बसमध्ये पोलिसांनी महिला कार्यकर्त्याला घेरल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. ताब्यात घेत असताना महिलेने आक्षेप घेत प्रतिकार केला. त्यानंतर पोलिसांनी तिला मारहाण केली आणि कपडे फाडले.

प्राथमिक माहितीनुसार, काँग्रेस नगरसेविका सुवर्णा कल्लाकुंटला यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर महिलेला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. केशवपूर राणा येथे मतदार यादी पुनर्रचना प्रक्रियेदरम्यान काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या वादाशी ही तक्रार जोडली गेली आहे. ही महिला काँग्रेसची माजी कार्यकर्ता असल्याचे सांगितले जाते जी अलीकडेच भाजपमध्ये सामील झाली होती.

काही मतदारांची नावे वगळण्यात अधिकाऱ्यांना मदत केल्याच्या आरोपावरून हा वाद निर्माण झाला होता, हा आरोप तिने नाकारला, ज्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनी अद्याप कथित कोठडीतील गैरवर्तनाबद्दल औपचारिक निवेदन जारी केलेले नाही.

