Jabalpur Cruise Incident: जबलपूर येथील बरगी धरणात 31 जणांना घेऊन जाणारी बोट उलटली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत 4 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 30, 2026, 08:26 PM IST
मोठी दुर्घटना! 31 जणांनी भरलेली बोट उलटली; 4 मृतदेह सापडले, इतरांचा शोध सुरु
क्रूझ धरणात उलटली

Jabalpur Cruise Incident: मध्य प्रदेशातील जबलपूरमध्ये एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. 31 जण स्वार असलेले क्रूझ उलटली आहे. जबलपूर येथील बरगी धरणातही दुर्घटना घडली आहे. वादळ आल्याने ही बोट उलटल्याचं सांगितलं जात आहे. या दुर्घटनेत चौघांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. त्यांचे मृतदेह हाती लागले आहेत. 15 जणांना वाचवण्यात आलं आहे. तसंच इतर 12 जणांचा शोध सुरु आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे. 

ही घटना शहरालगतच्या नदीपात्रात घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, बोटीत क्षमतेपेक्षा जास्त लोक होते, त्यामुळे ती बुडाली असं सांगितलं जात आहे. बोटीत अनेक अनेक लोक स्वार होते. या दुर्घटनेनंतर स्थानिक रहिवाशी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. सध्या बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असून, पोलीस आणि आपत्ती प्रतिसाद दलाची पथके बेपत्ता प्रवाशांचा शोध घेत आहेत. 

आतापर्यंत किमान 15 जणांना सुखरूप वाचवण्यात आले असून, अनेक जण अद्याप बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ज्यांना वाचवण्यात आलं आहे, त्यांच्यावर डॉक्टरांकडून बारकराईने लक्ष ठेवलं जात आहे. तसंच अद्याप बेपत्ता आहेत त्यांचा शोध घेतला जात आहे.

वादळामुळे दुर्घटना

घटनास्थळी वादळ आल्याने ही दुर्घटना घडल्याचंही बोललं जात आहे. संध्याकाळी अचानक वेगाने वारे वाहू लागल्याने, ज्यामुळे क्रूझ उलटली. ही क्रूझ मध्य प्रदेश पर्यटन विभागाकडून चालवली जाते. 

घटना फार दु:खद - दिग्विजय सिंह

माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी ही घटना फार दु:खद असल्याचं म्हटलं आहे. जबलपूर येथील बरगी धरणात क्रूझ बोट बुडण्याची घटना अत्यंत दुःखद असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. या दुर्घटनेत जीवितहानी झाल्याचे वृत्त आहे. ईश्वर दिवंगत आत्म्यांना शांती देवो.

तसंच, त्यांनी प्रशासनाला बचावकार्यास गती देण्याचं आणि बेपत्ता व्यक्तींना लवकरात लवकर सुखरूप शोधून काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केलं आहे. या घटनेची दंडाधिकारी स्तरावर चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत आणि क्रूझ कंत्राटदारावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

वर्ल्ड कप 2027 साठी BCCI चा प्लॅन झाला लीक, टीम इंडियातून...

स्पोर्ट्स