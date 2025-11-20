'आई माफ कर, हे शेवटचं तुझं मन दुखावतोय,' सुसाईड नोट लिहून मुलाने मेट्रो स्थानकावरुन मारली उडी; 'मी काय करु, शाळेत शिक्षक...'

दिल्लीतील एका हाय प्रोफाइल शाळेतील दहावीच्या विद्यार्थ्याने मेट्रो स्टेशनवरून उडी मारून आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. मुलाने टोकाचं पाऊल उचलण्यापूर्वी सुसाईड नोट लिहिली होती. यामध्ये त्याने यासाठी त्याच्या शिक्षकांना जबाबदार धरलं आहे. 16 वर्षीय मुलाच्या वडिलांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत त्यांनी तीन शिक्षक आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर मुलाला इतका मानसिक त्रास दिला की, त्याला आत्महत्या करावी लागली असा आरोप केला आहे.
मुलाने सुसाईड नोटमध्ये शाळेतील शिक्षकांचा उल्लेख केला आहे. 'शाळेतील शिक्षकच असे आहेत, मी काय करु,' अशी हतबलता त्याने सुसाईड नोटमध्ये मांडली आहे. तसंच आईची माफीही मागितली आहे. त्याने लिहिलं आहे की, "माफ कर मम्मी, इतक्या वेळा तुझं मन दुखावलं आहे. आता अखेचं मन दुखावत आहे. शाळेतील शिक्षक असेच आहेत, काय बोलू".
शौर्य प्रदीप पाटील,असे पीडित विद्यार्थ्याचे नाव असून तो मूळचा सांगली जिल्ह्यातला खानापूर तालुक्यातील ढवळेश्वरचा रहिवासी आहे. वडील प्रदीप पाटील हे सोने-चांदी गलाई व्यवसाय निमित्त गेल्या अनेक वर्षापासून दिल्ली येथे स्थायिक आहेत. त्यामुळे शौर्य हा त्यांच्या कुटुंबीयांसह दिल्लीतील राजीवनगर भागात वास्तव्यास होता.तो दिल्लीतील विद्यालयात इयत्ता दहावीच्या वर्गात शिक्षण घेत होता.मंगळवार १८ नोव्हेंबर रोजी राजेंद्रनगर मेट्रो स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ वरून त्याने खाली रस्त्यावर उडी मारून आत्महत्या केली.
बुधवारी दाखल करण्यात आलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालात, मुलाच्या वडिलांनी सांगितलं की, त्यांचा मुलगा मंगळवारी सकाळी 7.15 वाजता नेहमीच्या वेळी शाळेत गेला होता. दुपारी 2.45 वाजता वडिलांना फोन आला की, त्यांचा 16 वर्षांचा मुलगा मध्य दिल्लीतील राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशनजवळ जखमी अवस्थेत पडला आहे. वडिलांनी फोन करणाऱ्याला त्यांच्या मुलाला बीएल कपूर रुग्णालयात घेऊन जाण्यास सांगितलं. कुटुंब तिथे पोहोचल्यावर त्यांना मुलाचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं.
मुलाने एलिव्हेटेड मेट्रो स्टेशनवरील प्लॅटफॉर्मवरून उडी मारल्याचं सांगताना वडिलांनी तीन शिक्षक आणि शाळेचे मुख्याध्यापक त्याचा छळ करत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितलं की, मुलाच्या मित्रांनी त्यांना सांगितलं होतं की चार दिवसांपासून एक शिक्षक त्याला शाळेतून काढून टाकलं जाईल आणि ट्रान्सफर सर्टिफिकेट दिलं जाईल अशी धमकी देत होता.
वडिलांनी आरोप केला की दुसऱ्या एका शिक्षकाने त्यांच्या मुलाला ढकललं होतं. मंगळवारी नाट्यशास्त्राच्या वर्गादरम्यान त्यांचा मुलगा पडला असता एका शिक्षकाने उगाच अतिशयोक्ती करत आहे म्हणते त्याची खिल्ली उडवली आणि अपमान केला. त्याला इतकं फटकारलं की तो रडू लागला. त्यानंतर शिक्षकाने हवं तितकं रड मला फरक पडत नाही असं म्हटलं होतं असा वडिलांचा आरोप आहे.
वडिलांनी सांगितले की हे सर्व घडत असताना मुख्याध्यापक देखील उपस्थित होते, परंतु त्यांनी ते थांबवण्यासाठी काहीही केले नाही.
मुलाने आम्हाला शिक्षकांकडून होणाऱ्या मानसिक छळाबद्दल सांगितलं होतं. आम्ही यासंदर्भात शाळेत तक्रारी केल्या होत्या, परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. वडिलांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की दहावीच्या परीक्षा लवकरच होणार असल्याने त्यांनी कठोर कारवाई करण्याचं टाळलं.
"त्याच्या परीक्षा एक किंवा दोन महिन्यांत होणार होत्या. शाळेतून वीस गुण येतात. मला काहीही त्रास द्यायचा नव्हता," असं ते म्हणाले. परीक्षा संपल्यानंतर त्याला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश दिला जाईल असं आश्वासन कुटुंबाने दिलं होतं.
मुलाने आपल्या शाळेच्या बॅगेत सुसाईड नोट ठेवली होती. त्याने त्यावर फोन नंबर लिहिला होता आणि ज्याला हे पत्र मिळेल त्याने त्याच्यावर फोन करावा अशी विनंती केली होती. तसंच आपण जे करत आहोत त्यासाठी माफी मागितली होती. शाळेत जे काही घडलं आहे त्यामुळे माझ्याकडे पर्याय नाही असं त्याने म्हटलं. तसंच जर आपले अवयव योग्य स्थितीत असतील तर दान करावेत अशी इच्छाही व्यक्त केली
"जर माझ्या शरीरातील काही भाग सक्रीय असतील किंवा काम करण्याच्या स्थितीत असेल तर कृपया ते अशा एखाद्या व्यक्तीला दान करा ज्यांना त्याची खरोखर गरज आहे," असं त्याने लिहिलं आहे.
त्याने मुख्याध्यापक आणि दोन शिक्षकांची नावं घेतली असून त्यांच्यावर कारवाई करावी जेणेकरून इतर कोणत्याही मुलाला त्याला हे करायला भाग पाडले जाऊ नये अशी आपली अंतिम इच्छा असल्याचं म्हटलं आहे.
त्याने आपल्या 20 वर्षीय मोठ्या भावाची त्याच्याशी वाईट वागल्याबद्दल माफी मागितली आहे. तसंच त्याच्या वडिलांची, त्यांच्यासारखा चांगला माणूस होऊ न शकल्याबद्दल माफी मागितली. नेहमीच पाठिंबा दिल्याबद्दल त्याच्या आईचे आभार मानताना, त्याने तिला त्याच्या वडिलांसाठी आणि भावासाठी असेच करत राहण्यास सांगितले. मला माफ करा, पण शिक्षकांनी माझ्याशी वाईट वागले आहे असं त्याने अखेरीस लिहिलं आहे.