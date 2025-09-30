English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लग्नाच्या रात्री पतीसोबत एकाच बेडवर झोपण्यास नववधूचा नकार, सत्य समोर आल्यानंतर सासरचे हादरले; गाठलं पोलीस स्टेशन

Rajasthan Crime: लग्नानंतर पहिल्या रात्री नववधूने पतीसह एकाच बेडवर झोपण्यास नकार दिला. यानंतर कुटुंबीयांनीही हा परंपरेचा भाग वाटला. पण नंतर जे झालं त्यानंतर सगळेच हादरले.     

शिवराज यादव | Updated: Sep 30, 2025, 12:28 PM IST
लग्नाच्या रात्री पतीसोबत एकाच बेडवर झोपण्यास नववधूचा नकार, सत्य समोर आल्यानंतर सासरचे हादरले; गाठलं पोलीस स्टेशन

Rajasthan Crime: राजस्थानच्या अजमेर येथील किशनगडमधील एक लग्न सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. लग्नाच्या दिवशी धुमधडाक्यात, नटून धटून नववधूने मंडपात प्रवेश केला होता. पण लग्नानंतर घरी पोहोताच नववधूने पतीसोबत एकाच बेडवर झोपण्यास नकार दिला. ही आमच्या कुटुंबातील परंपरा असल्याचं तिने सांगितलं. इतकंच नाही तर सासूला आपल्याला सर्व दागिने घालण्यास सांगितलं. पण नंतर जे काही घडलं त्यामुळे सासरच्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. 

Add Zee News as a Preferred Source

सप्तपदी आणि नव्या आशा

राकेश नावाच्या तरुणाने जयपूरमध्ये अत्यंत थाटामाटात लग्न केलं होतं. पारंपारिक पद्धतीने झालेल्या या लग्नात त्याने सर्व प्रथांचं पालन करत नवरीमुलीसह सप्तपदी घेतल्या होत्या. किशनगडमध्ये हा विवाहसोहळा पार पडला. लग्नानंतर नवऱ्यामुलाच्या आईने घरात नव्या सूनेचं स्वागत केलं. तिला सोने आणि दागिन्यांनी नटवण्यात आलं. संपूर्ण कुटुंबात आनंदाचं वातावरण होतं. आता नव्या घरात उत्साह निर्माण होईल असं वाटू लागलं होतं.

लग्नाच्या पहिल्या रात्री दिलं कारण

लग्नानंतर पहिल्या रात्री रुममध्ये पोहोचला असता, त्याला आता आपल्या नव्या नात्याची सुरुवात होईल असं वाटत होतं. पण नवरीमुलीने अचानक नवऱ्यामुलाला आपण एकत्र झोपू शकत नाही असं सांगितलं. आमच्यात अशी परंपरा नाही असं कारण तिने दिलं. कुटुंबालाही ही त्यांच्यातील एखादी प्रथा असू शकते असा विचार केला आणि जास्त दबाव आणला नाही. पण नवरीमुलीचा हा बहाणा पुढील एका मोठ्या कटाचा भाग होता.

रात्रीच्या अंधारात झाली गायब

रात्री तीन वाजता नवरदेव पाणी पिण्यासाठी उठला तेव्हा त्याला काहीतरी विचित्र दिसलं. रुमचा दरवाजा अर्धा उघडा होता आणि कपाट अस्ताव्यस्त होते. त्याने जवळून पाहिलं तेव्हा त्याला नवरी गायब असल्याचं लक्षात आले. केवळ तीच नाही तर कपाटातील सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कमही गायब होती. यानंतर संपूर्ण घरात गोंधळ उडाला. गोंधळ ऐकून नातेवाईक आणि शेजारी जमले होते. 

२ लाखांचा सौदा आणि दलालाचा खेळ

पीडित कुटुंबाचा आरोप आहे की जितेंद्र नावाच्या दलालाने हे लग्न ठरवलं होतं. त्याने आग्रा येथील या तरुणीसाठी 2 लाख रुपये घेतले होते. कुटुंबाला खात्री देण्यात आली होती की मुलगी एका चांगल्या कुटुंबातील आहे आणि नातं चांगलं जुळत आहे. लग्न जयपूरमध्ये पारंपारिक पद्धतीने झाले आणि सर्व काही सामान्य वाटत होते. कोणीही कल्पना केली नव्हती की हे लग्न एका फसवणुकीचा भाग आहे. 

तक्रार आणि पोलिस तपास

घटनेनंतर, पीडित राकेश आणि त्याचे कुटुंब मदनगंज पोलीस ठाण्यात पोहोचले आणि त्यांनी संपूर्ण कहाणी सांगितली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे आणि फरार दलाल जितेंद्र आणि नवरीमुलीचा शोध सुरू केला आहे. पोलिसांच्या मते, हे टोळीशी संबंधित कटाचा भाग असू शकतो, जिथे लग्नाच्या नावाखाली फसवणूक करणारे सक्रिय असतात.

लग्न सर्वत्र चर्चेचा विषय

किशनगढ आणि आसपासच्या परिसरात हे प्रकरण आता चर्चेचा विषय ठरत आहे. गुन्हेगारांनी लग्नासारख्या पवित्र नात्याचा वापर फसवणुकीसाठी कसा केला हे पाहून लोक हैराण झाले आहेत. स्थानिकांचं म्हणणं आहे की पीडितेचे कुटुंब साधे आहे आणि त्यांनी दलालावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवला, जी त्यांची सर्वात मोठी चूक ठरली.

वाढत्या घटना आणि फसवणुकीचे प्रकार

राजस्थानमध्ये घडलेली ही पहिलीच घटना नाही. गेल्या काही वर्षांत लग्नाच्या फसवणुकीच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. यात एक संघटित टोळी सामील आहे. एक दलाल लग्न जुळवतो, मुलगी वधू म्हणून उभी राहते आणि नंतर पहिल्या रात्री किंवा काही दिवसांत दागिने आणि रोख रक्कम घेऊन पळून जाते. काही दिवसांनी, तीच मुलगी पुन्हा दुसऱ्या शहरात किंवा परिसरात नवीन ओळख निर्माण करून तीच युक्ती वापरत नवं टार्गेट शोधते. 

कुटुंबाचे दुःख

या घटनेनंतर राकेश आणि त्याच्या कुटुंबाला धक्का बसला आहे. सुनेला सोन्याच्या दागिन्यांनी मढवणराी आई आता प्रत्येक क्षणी तिला दोष देत आहे. हे प्रकरण नातेवाईकांमध्ये चर्चेचा विषय आहे आणि प्रत्येकजण कुटुंबाचे सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, संपूर्ण कुटुंब आतून उद्ध्वस्त झाले आहे.

पोलिसांसमोर आव्हान

याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे, पण पोलिसांसमोर अनेक आव्हानं आहेत. वधू आणि दलाल दोघेही फरार आहेत आणि अशा टोळ्या त्यांची ओळख बदलण्यात पटाईत असतात. तथापि, पोलिसांचा दावा आहे की त्यांच्याकडे काही ठोस पुरावे आहेत आणि लवकरच ते आरोपींना अटक करतील.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
crimerajasthanBridegroom

इतर बातम्या

कुठंय हे भयावह बेट? इथं जळीतकांडात गेलेला 1.60 लाख जणांचा ज...

विश्व