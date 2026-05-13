/दुरुस्तीसाठी आलेला पंखा Made in Pakistan निघाला; बिंग फुटल्यानंतर सगळे हादरले, मौलवींनी सांगितलं सगळं सत्य

छताच्या पंख्यावर लिहिण्यात आलेल्या मजकुरामुळे पोलिसांनी चौकशीला सुरुवात केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील खुशीनगर जिल्ह्यात एक पंखा दुरुस्तीसाठी आला होता. छतावरील पंखा दुरुस्तीसाठी आल्याने त्यात तसं काही नवं नव्हतं. मात्र त्या पंख्यावर जे लिहिलं होतं ते पाहून दुरुस्ती करणारा मेकॅनिक हादरला आणि त्याने पोलिसांना याची माहिती दिली. या पंख्यावर 'Made in Pakistan' चं स्टिकर होतं. यानंतर पोलिसांनीही दखल घेत तपास सुरु केला आहे. काही वेळातच हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, स्थानिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
विशुनपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जंगल विशुनपुरा गावात असलेल्या 'मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम' येथे ही घटना घडली. हा पंखा याच मदरशात लावण्यात आला होता. हा पंखा सीमा पार करुन मदरशात कसा पोहोचला याची माहिती आता पोलीस घेत आहेत. यादरम्यान पोलिसांनी मदरशाशी संबंधित दोन व्यक्तींना काही काळासाठी ताब्यात घेतलं होतं.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, पंखा दुरुस्त करणाऱ्या एका इलेक्ट्रिशिअनचं लक्ष गेल्यानंतर, कदाचित तो कथित फोटो शेअर करण्यात आला असावा. कुशीनगरचे सर्कल ऑफिसर (CO) जयंत यादव यांनी सांगितलं की, पोलिसांनी मदरशाचे व्यवस्थापक युनूस अन्सारी यांची चौकशी केली. त्यावेळी त्यांनी हा सीलिंग फॅन एका स्थानिक रहिवाशाने संस्थेला देणगी म्हणून दिला असल्याचे सांगितले.
पोलिसांनी सांगितलं आहे की, संबंधित रहिवाशाशी संपर्क साधण्यात आला. त्या रहिवाशाने सांगितलं की, त्याला हा पंखा सौदी अरेबियामध्ये स्थायिक असलेल्या आपल्या मुलाकडून मिळाला होता आणि त्यानंतर 2023 मध्ये तो एका मदरशाला दान करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी त्या मुलाशी संपर्क साधला. त्याने सांगितले की, त्याने हा पंखा 2020 मध्ये सौदी अरेबियामध्ये खरेदी केला होता आणि आपल्या वडिलांकडे पाठवला होता.
"त्याने या पंख्याच्या खरेदी पावतीची प्रतही आमच्याकडे सादर केली आहे. आम्ही सध्या या कागदपत्रांची तपासणी करत आहोत आणि आवश्यक ते सीमा शुल्क भरले गेले होते की नाही, याची खात्री करत आहोत," असं पोलिसांनी सांगितलं. याप्रकरणी कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.
पोलिसांनी असं म्हटलं आहे की, ही बाब केवळ एक योगायोग आहे की यामध्ये इतर काही आहे हे निश्चित करत आहोत. मदरशातील शिक्षक मेराजुद्दीन अन्सारी यांनी सांगितलं की, पंखा नीट काम करत नव्हता आणि त्यामुळे तो दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात आला होता.
पोलिसांनी नंतर सांगितले की, चौकशीदरम्यान कोणतीही बेकायदेशीर कृती किंवा संशयास्पद संबंध आढळून आला नाही.