TATA ट्रस्टमध्ये खळबळ! रतन टाटांचे जवळचे सहकारी मेहली मिस्त्री मोठा झटका; कंपनीतून काढण्याच्या निर्णय

Mehli Mistry Faces Potential Ouster : देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक समूह टाटा ग्रुपची होल्डिंग कंपनी टाटा सन्समध्ये बहुसंख्य हिस्सा असलेल्या टाटा ट्रस्टमध्ये मोठा बदल झाला आहे. दिवंगत रतन टाटा यांचे जवळचे मानले जाणारे मेहली मिस्त्री यांना ट्रस्टमधून काढून टाकले जाऊ शकते. टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा, उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन आणि विश्वस्त विजय सिंह यांनी मिस्त्री यांच्या कार्यकाळाच्या वाढीला मान्यता दिलेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यामुळे टाटाच्या या प्रमुख धर्मादाय संस्थांमधील त्यांचा कार्यकाळ संपेल.
मिस्त्री यांचा कार्यकाळ वाढविण्याच्या विरोधात तीन विश्वस्तांनी मतदान केले, दोन्ही प्रमुख ट्रस्टमध्ये बहुमताने घेतलेला हा निर्णय आहे. सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) आणि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) यांचा एकत्रितपणे टाटा सन्समध्ये 51% हिस्सा आहे, तर टाटा ट्रस्टचा टाटा सन्समध्ये 66% हिस्सा आहे. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) च्या विश्वस्तांमध्ये नोएल टाटा, वेणू श्रीनिवासन, विजय सिंह, मेहली मिस्त्री, प्रमित झवेरी आणि दारियस खंबाटा यांचा समावेश आहे. सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) मध्ये नोएल टाटा, वेणू श्रीनिवासन, विजय सिंग, जिमी टाटा, जहांगीर एचसी जहांगीर, मेहली मिस्त्री आणि डेरियस खंबाट्टा हे विश्वस्त आहेत.
मेहली मिस्त्री त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या निर्णयावर मतदान करू शकत नसल्यामुळे, एसडीटीटी त्यांच्या विरोधात बहुमत आहे. एसआरटीटीमध्ये जिमी टाटा यांचेही त्यांच्या विरोधात बहुमत आहे, कारण ते सहसा ट्रस्ट बैठकींना उपस्थित राहत नाहीत. हा एक विचित्र योगायोग आहे की मेहली मिस्त्री यांना ऑक्टोबर 2016 मध्ये त्याच महिन्यात काढून टाकले जात आहे, जेव्हा त्यांचे चुलत भाऊ सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून काढून टाकण्यात आले होते.
सूत्रांनी सांगितले की, तिन्ही विश्वस्तांनी गुरुवारी रात्री उशिरा आणि शुक्रवारी सकाळी आपला निर्णय जाहीर केला. मिस्त्री यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा प्रस्ताव गेल्या शुक्रवारी टाटा ट्रस्टचे सीईओ सिद्धार्थ शर्मा यांनी मांडला होता. विश्वस्त दारियस खंबाटा, प्रमित झवेरी आणि जहांगीर यांनी आधीच त्यांची संमती दिली होती. तथापि, इतरांच्या संमतीअभावी मिस्त्रींना वगळण्यात आले. टाटा समूहासाठी हा आणखी एक वादळी ऑक्टोबर ठरला आहे.
टाटा ट्रस्टमध्ये, विश्वस्तांची नियुक्ती आणि इतर निर्णय पारंपारिकपणे एकमताने घेतले जातात. परंतु ही परंपरा 11 सप्टेंबर रोजी खंडित झाली. दीर्घकाळ विश्वस्त रतन टाटा यांच्या निधनानंतर जवळजवळ एक वर्षानंतर, विश्वस्तांनी एकमताने माजी संरक्षण सचिव विजय सिंग यांना टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर नामनिर्देशित संचालकपदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेने भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित सार्वजनिक ट्रस्टमधील अंतर्गत संघर्षांकडे राष्ट्रीय लक्ष वेधले. टाटा समूहाच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच दोन वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली.
सर दोराबजी टाटा ट्रस्टचा ट्रस्ट डीड 1932 मध्ये लिहिला गेला. त्यात असे म्हटले आहे की कोणत्याही बैठकीला किमान तीन विश्वस्त उपस्थित असले पाहिजेत. बैठकीत उपस्थित असलेल्या बहुसंख्य विश्वस्तांचा निर्णय अल्पसंख्याकांना बंधनकारक असेल. मेहली मिस्त्री हे एम. पलोंजी ग्रुप ऑफ कंपनीजचे प्रवर्तक आहेत. ग्रुपचे व्यवसाय औद्योगिक पेंटिंग, शिपिंग, ड्रेजिंग, कार डीलरशिप आणि इतर क्षेत्रांमध्ये पसरलेले आहेत. टाटाच्या अनेक कंपन्या त्यांच्या व्यवसायांशी संलग्न आहेत किंवा त्यांच्याशी भागीदारी करतात. मिस्त्री हे ब्रीच कँडी हॉस्पिटल ट्रस्टचे विश्वस्त देखील आहेत. मेहली मिस्त्री हे शापूरजी मिस्त्री आणि त्यांचे दिवंगत भाऊ आणि टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांचे चुलत भाऊ देखील आहेत. शापूरजी पलोंजी ग्रुप हा टाटा सन्सचा दुसरा सर्वात मोठा शेअरहोल्डर आहे, ज्याचा टाटा सन्समध्ये 18.37 टक्के हिस्सा आहे.