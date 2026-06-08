/पोलिसांनी दोन तास अख्खं घर शोधलं, पण काहीच सापडलं नाही; अखेर कुकरची शिट्टी वाजली अन् झाला गौप्यस्फोट, आत भातासोबत चक्क...

Crime News: एका खबरीकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी घरावर धाड टाकली. ऑपरेशन तुफान अंतर्गत ही धाड टाकत कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. पोलिसांनी धाड टाकली खरी, पण दोन तास झाले तरी त्यांना घरात काहीच सापडत नव्हतं, ज्याच्या आधारे अटकेची कारवाई केली जावी. पण याचवेळी असं काही घडलं ज्यामुळे पोलिसांना लपवलेल्या गुन्ह्याचा 'वास' आला आणि पुढच्या क्षणी पोलिसांनी आरोपीला बेड्या ठोकल्या. या कारवाईची राज्यात सध्या तुफान चर्चा सुरु आहे.
केरळ पोलिसांनी अडुप्पोट्टी येथील एका घरावर छापा टाकण्याचे ठरवलं. छापा टाकल्यानंतर दोन तास त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. नेमकी त्याचवेळी कुकरची शिटी वाजली आणि सगळा भांडाफोड झाला. याचं कारण कुकरच्या शिटीतून जो वास आला तो दुपारच्या जेवणाचा नव्हता.
बिनीश असं या आरोपीचं नाव आहे. पोलीस घरी येतान पाहून त्याने आपल्याजवळ असणारा गांजाचा साठा तांदूळ भरलेल्या प्रेशर कुकरमध्ये लपवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याची ही युक्ती अंगलट आली.
ही घटना शुक्रवारी सकाळी कुन्नमकुलममधील अडुप्पूट्टी येथे घडली. कुन्नमकुलमचे उपनिरीक्षक राकेश यांना त्या भागातील एका घरात गांजा साठवून ठेवल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांचं एक पथक त्या ठिकाणी पोहोचलं आणि त्यांनी कसून झडती घेण्यास सुरुवात केली. ही तपासणी जवळपास दोन तास चालली. याच दरम्यान, प्रेशर कुकरची शिट्टी वाजली. मात्र शिट्टी वाजल्यानंतर स्वयंपाकघरातून एक तीव्र आणि विशिष्ट प्रकारचा वास येत असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आलं.
पोलिसांनी तात्काळ कूकर ताब्यात घेतला आणि आतमध्ये काय आहे पाहिलं असता धक्काच बसला. आतमध्ये उकळत्या भातामध्ये लपवलेलं गांजाचं एक पाकीट त्यांना सापडलं. यानंतर पोलिसांनी आरोपीला तात्काळ घटनास्थळावरुन अटक केली. त्याच्याकडून 400 ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी तपास केला असता, कायद्याचं उल्लंघन करण्याची त्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. बिनीश याच्यावर यापूर्वी दोन गुन्हे दाखल आहेत. तसंच, एका वेगळ्या घटनेतही त्याला आरोपी करण्यात आलं होतंय ज्यात त्याने चाकूचा धाक दाखवून एका अबकारी निरीक्षकाला (Excise Inspector) आणि त्यांच्या पथकाला धमकावल्याचा आरोप होता.