लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्याचं निलंबन, त्याने घरी पोहोचताच पत्नीला...; खात्यात खळबळ, 'कोयत्याने वडिलांना...'

लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावरच हुंड्यासाठी छळ, घरगुती हिंसाचार, गुन्हेगारी धमकी आणि मारहाणीचे आरोप झाले आहेत. बंगळूरुमधील पोलीस उपनिरीक्षकाला त्याच्या पत्नीने केलेल्या आरोपानंतर अटक करण्यात आली आहे. पत्नीच्या आरोपांनुसार, उपनिरीक्षक असणाऱ्या पतीने तिच्या कुटुंबाकडे वारंवार 50 लाख रुपयांची मागणी केली. तसंच अनेक वर्षे तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला, धमक्या दिल्या आणि तिच्या वडिलांवर कोयत्याने हल्ला केला. आरोपीचं नाव भैरप्पा के.एस. असून तो बंगळूरु पोलीस आयुक्त कार्यालयात कार्यरत आहे. त्याची पत्नी वकील आहे. तिने पोलीस महासंचालकांकडे (डीजीपी) त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर मंगळवारी त्याला अटक करण्यात आली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे.
"एफआयआर दाखल करण्यात आला असून, आम्ही पोलीस उपनिरीक्षकाला ताब्यात घेतलं आहे. त्याला कोर्टात हजर करण्यात येईल. आरोपांची तपासणी केली जात असून, सविस्तर चौकशी केली जाणार आहे," असं एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.
या जोडप्याचे लग्न होऊन पाच वर्षे झाली असून त्यांना तीन वर्षांची एक मुलगी आहे. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिने यापूर्वी तिच्या पतीविरुद्ध तक्रार देण्यासाठी पोलीस स्टेशन गाठलं होतं. मात्र, पोलिसांनी केवळ अदखलपात्र अहवाल (NCR) नोंदवला आणि एफआयआर दाखल केला नाही, असा तिचा आरोप आहे.
तिने असा दावा केला की, पोलीस ठाण्यातील काही अधिकारी आरोपीच्याच तुकडीतील होते आणि ते त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते. कोणतीही योग्य कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत, तिने नंतर डीजीपींकडे धाव घेतली. पोलिसांनी तिची तक्रार नोंदवू नये यासाठी तिचा पती आपल्या प्रभावाचा वापर करत असल्याचा आरोपही त्या महिलेने केला आहे.
महिलेने केलेल्या आरोपांनुसार, लग्नानंतर सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये सगळं काही सुरळीत होतं. मात्र नंतर मात्र त्याच्या स्वभावात आणि वागणुकीत बदल होऊ लागले. हुंड्याची मागणी करत तिचा मानसिक आणि शारिरीक छळ होऊ लागला. लाच प्रकरणात निलंबन झाल्यानंतर त्याने तिच्या कुटुंबाकडे अधिक पैसे मागण्यास सुरुवात केली.
तिने पुढे असा आरोप केला की, लोकायुक्त लाचखोरी प्रकरणात निलंबित झाल्यानंतर त्याने आपल्याला मदत करण्यासाठी तिच्या कुटुंबाकडे 50 लाख रुपयांची मागणी केली. तिने असाही आरोप केला की, त्याच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तिच्या वडिलांनी दोन गाड्या खरेदी केल्या आणि अनेक वेळा पैसे दिले, पण छळ सुरूच राहिला.
"त्याने मला एकतर परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यास किंवा माझ्या आई-वडिलांकडून पैसे आणण्यास सांगितले. 50 लाख रुपये, एक घर आणि एका जागेची मागणी तो सतत करत राहिला आणि छळ करत राहिला," असा आरोप तिने केला.
पतीने मला अनेक वेळा मारहाण केली, छळ केला. मला आणि मुलीला घरातून बाहेर काढले आणि आमच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष केले असाही महिलेचा आरोप आहे. तिने असा आरोप केला की, त्याने तिला गुन्हेगारांकडून ठार मारण्याची धमकी दिली. तक्रारीत पुढे असे म्हटले आहे की, तो वारंवार तिच्या चारित्र्यावर निराधार संशय घेत असे. त्याने मुलीचं पितृत्व नाकारलं आणि इतर महिलांशी संबंध ठेवले.
पतीने अनेक महिलांशी संबंध ठेवले आणि त्यातील काहींना घरीदेखील आणलं होतं. लग्न झालेलं असतानाही तो त्या महिलांना लग्नाचं वचन देत होता आणि नंतर त्यांनी नकार दिल्यानंतर धमकावतही होता असा महिलेचा आरोप आहे.
महिलेच्या दाव्यानुसार, 12 जुलैला तिचे वडील कौटुंबिक वादात मध्यस्थी करण्यासाठी त्यांच्या घरी आले असता पतीने त्यांच्यावर कोयत्याने हल्ला केला. घरातील ज्येष्ठ, त्याची बहीण, भावोजी त्याला नीट वाग असं समजावत असतानाही तो मारहाण करायचा, कपडे फाडायचा.
एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी भैरप्पाला अटक केली. गेल्या वर्षी जूनमध्ये सुब्रमण्यपुरा पोलीस ठाण्यात कार्यरत असताना, एका कथित लाचखोरीच्या प्रकरणात लोकायुक्तांनी आरोप ठेवल्यानंतर त्याला यापूर्वी निलंबित करण्यात आले होते.