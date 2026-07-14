पत्नीने हात पकडले आणि नंतर पतीने त्याच्यावर...; 20 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या हत्या प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, 'अंघोळ करताना...'

गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये एका 20 वर्षीय कॉलेज विद्यार्थ्याची हत्या करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी एका विवाहित जोडप्याला अटक करण्यात आली आहे. पती-पत्नीने दुपट्टा आणि केबलच्या आधारे गळा दाबून तरुणाची हत्या केली. हत्या केल्यानंतर त्यांना पुरावे मिटवण्याच्या उद्देशान तरुणाचा मृतदेह एका पोत्यात भरला आणि घराला टाळं लावून फरार झाले. पोलिसांनी याप्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून, जोडप्याला अटक केली आहे.
आरोप आहे की, पीडित तरुणाने आरोपी महिलेचा आंघोळ करतानाचा व्हिडीओ शूट केला होता. नंतर याच व्हिडीओच्या आधारे तिला ब्लॅकमेल करत होता. ब्लॅकमेल करत तो शारिरीक संबंधांची मागणी करत होता. मृत तरुण हार्दिक जोडप्याच्या घरापासून काही अंतरावरच राहत होता. त्याने दीड दोन महिन्यापूर्वी महिलेचा आंघोळ करतानाचा व्हिडीओ शूट केला होता. याच व्हिडीओची धमकी देत तो महिलेकडे शारिरीक संबंधांची मागणी करत होता. बदनामी होण्याच्या भीतीने महिलेने हार्दिकची अट मान्य केली होती.
महिलेचा पती पंखे दुरुस्त करण्याचं आणि वायरिंगचं काम करायचा. त्यांना तीन मुलंही आहेत. हार्दिकने ब्लॅकमेल करून त्या महिलेचं लैंगिक शोषण करण्यास सुरुवात केली. एकदा पतीला आपली पत्नी हार्दिकशी मोबाईलवर बोलताना आढळली. त्यानंतर पती-पत्नीमध्ये वाद झाला आणि त्यादरम्यान पत्नीने सगळा प्रकार सांगितला.
पतीला सगळं कळलं आहे हे हार्दिकला माहिती नव्हतं. त्यामुळे, आरोपीच्या घरासमोरून जाताना तो त्या महिलेकडे एकटक पाहत असे. हार्दिकच्या या वागणुकीमुळे आणि आपल्या कृत्याबद्दल त्याला कोणतीही खंत नसल्यामुळे पतीचा संताप अनावर झाला. एका टप्प्यावर, या दाम्पत्याने सर्व काही त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला सांगण्याचा विचार केला, परंतु सामाजिक बदनामीच्या भीतीपोटी अखेरीस त्यांनी तसं करणं टाळलं.
पत्नीला ब्लॅकमेल करणाऱ्या हार्दिकला मोकळेपणाने फिरताना पाहून, आरोपी पतीने त्याला संपवण्याचा कट रचला आणि पत्नीनेही साथ देण्याचं मान्य केलं. ठरल्याप्रमाणे, आरोपी महिलेने 11 जुलैच्या सकाळी हार्दिकला त्यांच्या घरी बोलावलं. हार्दिक येण्यापूर्वीच, कामावर जात असल्याचं भासवून पती आपल्या मोटारसायकलवरून घराबाहेर पडला. सकाळी 9.10 च्या सुमारास, हार्दिकने आपल्या वडिलांशी पर्वतपुरा येथील जमीन पाहायला जाण्याबाबत चर्चा केली होती. ती जमीन पाहण्याऐवजी, पतीच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेत हार्दिक त्या महिलेला भेटण्यासाठी तिच्या घरी गेला. त्यावेळी त्या महिलेची तिन्ही मुलं शाळेत गेली होती आणि पती घरी नाही या विचाराने हार्दिक निश्चिंत होता. तो घरात आरामात पडून त्या महिलेशी संवाद साधू लागला. नेमके त्याच वेळी, पतीने गुपचूप घरात प्रवेश केला आणि हार्दिकला उठण्याची संधीही न देता त्याच्या छातीवर बसून पकडून ठेवलं.
महिलेने त्याला पकडून ठेवलं आणि हालचाल करण्यापासून रोखले. त्यानंतर पतीने ओढणीच्या साहाय्याने हार्दिकचा गळा आवळला. काही काळ धडपड केल्यानंतर हार्दिकच्या शरिराची हालचाल बंद झाली. तरीही, पतीचा राग शांत न झाल्याने त्याने पंख्याच्या तारेचा वापर करून हार्दिकचा गळा पुन्हा आवळला. त्यानंतर, त्या जोडप्याने हार्दिकचा मृतदेह एका पोत्यात भरला, घराला कुलूप लावलं आणि ते मोटारसायकलवरून निघून गेले. त्यानंतर ते शाळेत गेले, तिथून आपल्या तिन्ही मुलांना सोबत घेतलं, त्यांना महिलेच्या वडिलांच्या घरी सोडले आणि शहरातून पळून जाण्याची तयारी सुरू केली.
कलोल पोलिसांनी सांगितलं की, मृताचे वडील रमेशजी ठाकोर यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आले. या अहवालात गळा दाबल्याने मृत्यू झाल्याचं निष्पन्न झालं. पोलीस तपासात समोर आलं की, मृताने आरोपी महिलेचा एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केला होता आणि त्याद्वारे तिला लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी ब्लॅकमेल करत होता. मात्र, तपासादरम्यान ब्लॅकमेलिंग आणि पूर्वनियोजित हत्येचे कारण ठरलेला तो व्हिडिओ आरोपी महिला किंवा तिच्या पतीपैकी कोणीही कधीच प्रत्यक्ष पाहिला नव्हता. हत्या केल्यानंतर, आरोपी पतीने रागाच्या भरात हार्दिकचा मोबाईल फोन फोडला आणि वाटेत कुठेतरी फेकून दिला. पोलीस या फोनचा शोध घेत आहेत.