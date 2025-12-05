English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लग्नाच्या रिसेप्शनला आई-वडील खुर्चीवर बसले; नवरा-बायको फक्त हात जोडून माफी मागत राहिले, VIDEO व्हायरल

नवीन सरकारी नियमांना सामावून घेण्यासाठी रोस्टर प्लॅनिंगमध्ये पुरेसे बदल न केल्याने इंडिगोने या आठवड्यात देशभरातील शेकडो उड्डाणं रद्द केली आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 5, 2025, 03:04 PM IST
लग्नाच्या रिसेप्शनला आई-वडील खुर्चीवर बसले; नवरा-बायको फक्त हात जोडून माफी मागत राहिले, VIDEO व्हायरल

लग्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील असा टप्पा आहे, जो थाटामाटात साजरा व्हावा अशी इच्छा असते. मात्र एका जोडप्याला आपल्याच लग्नाच्या रिसेप्शनला ऑनलाइन हजेरी लावावी लागली. कर्नाटकातील हुबळी येथे हा अनपेक्षित प्रकार घडला. इंडिगोच्या विमानांची उड्डाणं रद्द झाल्याने त्यांना प्रवास करता आला नाही. हुबळी येथील मेधा क्षीरसागर आणि ओडिशाच्या भुवनेश्वर येथील संगमा दास यांचे रिसेप्शन गुजरात भवन, हुबळी येथे होणार होते. या जोडप्याचे 23 नोव्हेंबर रोजी भुवनेश्वर येथे लग्न झाले आणि बुधवारी वधूच्या गावी औपचारिक रिसेप्शन आयोजित करण्यात आले होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

तथापि, देशभरात पायलटच्या कमतरतेमुळे इंडिगोने अनेक उड्डाणे रद्द केल्यानंतर या रिसेप्शनमध्ये अनोखा प्रकार घडला. २ डिसेंबरसाठी भुवनेश्वर ते बंगळुरू आणि त्यानंतर हुबळी येथील तिकिटं बुक करणारे वधू-वर मंगळवारी सकाळी 9 वाजल्यापासून दुसऱ्या दिवशी पहाटेपर्यंत त्यांच्या विमानांना वारंवार विलंब होत असल्याने विमानतळावर अडकून पडले होते. अखेर 3 डिसेंबर रोजी विमान रद्द करण्यात आलं. भुवनेश्वर-मुंबई-हुबळी मार्गे प्रवास करणाऱ्या अनेक नातेवाईकांनाही प्रवास रद्द करावा लागला. 

पाहुणे आधीच जमले असल्याने आणि सर्व तयारी पूर्ण झाल्यामुळे, वधूचे पालक आत आले आणि विधींकरिता जोडप्यासाठी राखीव असलेल्या जागांवर बसले. यादरम्यान दोघेही नातेवाईकांची हात जोडून माफी मागत होते. 

दुसरीकडे वधू आणि वरानेही पूर्णपणे तयार होऊन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे रिसेप्शनला हजेरी लावली. "23 नोव्हेंबरला लग्न झालं होतं आणि आम्ही 3 डिसेंबरला रिसेप्शनचं नियोजन केले होते. पण अचानक, पहाटे 4 वाजता, फ्लाइट रद्द करण्यात आली. आम्हाला अजूनही आशा होती की ते तिथे पोहोचतील, पण ते येऊ शकले नाहीत," असं वधूच्या आईने सांगितलं आहे. 

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "आम्ही इतक्या नातेवाईकांना बोलावलं होतं. आम्हाला फार वाईट वाटत आहे. अखेरच्या क्षणी कार्यक्रम रद्द करणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे कुटुंबासोबत चर्चा केल्यानंतर आम्ही जोडपं ऑनलाइन पद्धतीने हजेरी लावेल आणि स्क्रीनवरुन ते दाखवू असं ठरवलं".

इंडिगो विमानांचं उड्डाण रद्द

नवीन सरकारी नियमांना सामावून घेण्यासाठी रोस्टर प्लॅनिंगमध्ये पुरेसे बदल न केल्याने इंडिगोने या आठवड्यात देशभरातील शेकडो उड्डाणे रद्द केली आहेत. दिल्ली, जयपूर, भोपाळ, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई आणि इतर शहरांमधील विमानतळांवर उड्डाणांवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे हजारो प्रवासी अडकले आहेत.

गुरुवारी, इंडिगो, जी दररोज सुमारे 2200 उड्डाणं करते, तिने 500 हून अधिक उड्डाणे रद्द केली, जी त्यांच्या 20 वर्षांच्या इतिहासातील एकाच दिवसातील सर्वाधिक आहेत. त्यांनी डीजीसीएला सांगितलं की, पुढील वर्षी 10 फेब्रुवारीपर्यंत विमान वाहतूक पूर्णपणे स्थिर होण्याची अपेक्षा आहे आणि उड्डाण शुल्क नियमांमध्ये तात्पुरती शिथिलता देण्याची मागणी केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून होत असलेले उड्डाण व्यत्यय हे प्रामुख्याने फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीतील चुकीच्या निर्णयामुळे आणि नियोजनातील त्रुटींमुळे आहेत हे मान्य करून, इंडिगोने 8 डिसेंबरपर्यंत आणखी उड्डाणे रद्द होतील आणि त्या दिवसापासून सेवांमध्येही कपात होईल असंही कळवलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
indigo flightइंडिगो विमान

इतर बातम्या

बँकांनी ₹10000 कोटी वाटले, तुमचीही अशी 'अनक्लेम्ड रक्क...

भारत