'आम्ही कुणाची मुलं वाढवतोय,' रुग्णालयात दाम्पत्यासह धक्कादायक प्रकार! IVF सॅम्पलच बदलले, घेतला मोठा निर्णय

IVF Sample Swapped: गुरुग्रामचे राहुल राठोड आणि त्यांची पत्नी मीनू राठोड यांनी मागच्या वर्षी 'इन विट्रो फर्टिलायझेशन' (IVF) पद्धतीचा अवलंब केला होता. जानेवारी महिन्यात मीनू यांनी जुळ्या मुलींना जन्म दिला. मात्र या मुलींचा चेहरा, रंग दोघांपैकी एकाशीही जुळत नसल्याने त्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली. त्यांना काहीतरी गडबड असल्याचं वाटल्याने त्यांनी डीएनए चाचणी कऱण्याचा निर्णय घेतला. पितृत्व सिद्ध करण्यासह अनेक कारणांसाठी केली जाणारी ही चाचणी त्यांचा आनंद धक्क्यात रुपांतर करणारी ठरली. डीएनए चाचणी निकालाने आयुष्यातील सर्वात आनंदाच्या क्षणाचे रूपांतर एका भयानक दुःस्वप्नात केले.
जोडप्याच्या म्हणण्यानुसार, चाचणीच्या निकालात त्यांचा डीएनए मुलींशी जुळला नाही, ज्यामुळे ही त्यांची मुलं नसल्याचं सिद्द झालं. त्यांचा दावा आहे की, मीनू राठोरच्या गर्भाशयात दुसऱ्याच कोणत्यातरी जोडप्याचा गर्भरोपण करण्यात आला होता. दिल्ली न्यायालयाने स्थानिक पोलिसांना गुन्हा दाखल करून या गंभीर आरोपाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राहुल राठोड यांनी सांगितले की, द्वारका येथील एका रुग्णालयाने त्यांना आयव्हीएफ (IVF) उपचारांसाठी दिल्लीतील ग्रेटर कैलास येथील एका इनफर्टिलिटी क्लिनिकला पाठवलं होतं. डॉ. शिवानी सचदेव त्यांचं प्रकरण हाताळत होत्या. जोडप्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 9 जानेवारी 2025 रोजी डॉक्टरांनी महिलेच्या आयव्हीएफ-संबंधित चाचण्या केल्या आणि त्यांचे शुक्रणू व स्त्रीबीज वापरून गर्भ (embryo) विकसित केला जाईल, अशी त्यांना खात्री दिली.
14 मे 2025 रोजी तो गर्भ महिलेच्या गर्भाशयात प्रत्यारोपित करण्यात आला. 5 जानेवारी 2026 रोजी मीनू राठोड यांनी दोन मुलींना जन्म दिला. त्यांच्या माहितीनुसार, चाचणीनंतर त्यांना मुलं जैविकदृष्ट्या त्यांची नसल्याचं समजलं. क्लिनिकने त्यांचा गर्भ दुसऱ्या जोडप्याच्या गर्भाशी अदलाबदल केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मीनू यांनी आपल्याला स्वत:चं मूल हवं असल्याचं सांगितलं आहे.
"ज्याप्रमाणे मी माझ्या बाळाचा शोध घेत आहे, तशीच ज्या मातेचे मूल माझ्याकडे आहे, ती माताही आपल्या मुलासाठी व्याकुळ झाली असेल," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
आपण या बाळांना स्तनपान करु शकलो नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. "जरी ही मुलं आमची नसली, तरीही आम्ही त्यांची काळजी घेत आहोत," असं त्या म्हणाल्या आहेत.
राहुल राठोड यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. चौकशीसाठी रुग्णालयातील आयव्हीएफ (IVF) नोंदी, भ्रूणाशी संबंधित कागदपत्रे, प्रयोगशाळेतील नोंदी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आणि सीसीटीव्ही फुटेज जपून ठेवायला हवं असं त्यांनी म्हटलं आहे.
मीनू राठोड यांनी दावा केला आहे की, त्यांना अनेक देशांमधील अशा जोडप्यांचे फोन येत आहेत ज्यांची आयव्हीएफ क्लिनिक्सद्वारे त्यांच्याप्रमाणेच फसवणूक झाली आहे. त्यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.