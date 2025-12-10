कांदा आणि लसूणच्या वादात मोडलं 11 वर्षांचं लग्न, कोर्टाने केला घटस्फोट मंजूर; तुम्ही ही चूक करत नाही ना?

Divorce over Onion Garlic: अहमदाबादमध्ये घटस्फोटाचा एक विचित्र प्रकार समोर आला आहे. लग्नाच्या 11 वर्षानंतर एका जोडप्यामध्ये जेवणात कांदा आणि लसूण घालण्यावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर घटस्फोटापर्यंत पोहोचले. पत्नी आपल्या मुलाला घेऊन निघून गेली, त्यामुळे पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. पत्नीने आहारावर टाकलेले निर्बंध असह्य असल्याचं पतीने याचिकेत म्हटलं होतं. कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. नंतर हे प्रकरण गुजरात उच्च न्यायालयात पोहोचले, जिथे न्यायालयाने घटस्फोटाला आव्हान देणारी पत्नीची अपील फेटाळून लावली.
जोडप्याने 2002 मध्ये लग्न केलं. पत्नी स्वामीनारायण पंथाची अनुयायी होती आणि म्हणूनच ती कांदा आणि लसूण खाणे पूर्णपणे टाळत होती, परंतु तिचा नवरा आणि सासू यांना त्यावर काही आक्षेप नव्हता. पण कालांतराने, अन्नाची ही निवड त्यांच्या वैवाहिक जीवनातील वादाचं कारण ठरली. काही काळानंतर घरगुती वाद वाढत गेले आणि नातेसंबंध बिघडले.
स्वामीनारायण पंथाच्या नियमांचे पालन करणारी पत्नी नियमितपणे मंदिरातील प्रार्थना आणि धार्मिक विधींना उपस्थित राहायची. तिचा पती आणि सासू-सासरे यांची त्यांच्या आहारात बदल करण्याची इच्छा नव्हती. ज्यामुळे घरी स्वयंपाकाची व्यवस्था वेगळी करण्यात आली होती. या विभाजित स्वयंपाकघरामुळे अखेर वैवाहिक नातेसंबंध संपवले आणि पत्नीने तिच्या मुलासह तिच्या पतीचं घर सोडलं.
2013 मध्ये, पतीने अहमदाबाद कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. पत्नीने अन्नासंदर्भात त्याच्याशी क्रूर वर्तन करून त्याला सोडून दिलं आहे असा दावा पतीने केला.
2024 मध्ये, कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला आणि पतीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले. यानंतर जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पत्नीच्या वकिलाने उच्च न्यायालयात सांगितले की, पतीने कौटुंबिक न्यायालयात दावा केला होता की त्याच्या पत्नीच्या धार्मिक श्रद्धा आणि कांदे आणि लसूण टाळण्याची तिची सवय संघर्ष निर्माण करत आहे आणि ती तिच्या भूमिकेवर ठाम होती.
कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचा दावा मान्य करून घटस्फोट मंजूर केला आणि पोटगीचा आदेश दिला. पतीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की त्याच्या अशिलाने आणि त्याच्या आईने त्याच्या पत्नीसाठी कांदे आणि लसूण न वापरता जेवण बनवलं. कांदे आणि लसूण खाणे हे दोघांमधील संघर्षाचे मुख्य कारण होते.
पतीने उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्याला महिला पोलिस ठाण्यात अर्ज दाखल करावा लागला होता. एका क्षणी, पत्नीने उच्च न्यायालयात सांगितले की घटस्फोटावर आता तिचा कोणताही आक्षेप नाही.
पतीने उच्च न्यायालयात उत्तर दिले की तो उर्वरित क्कम हप्त्यांमध्ये न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करेल, जी त्याच्या पत्नीला दिली जाईल. यानंतर, उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाला आव्हान देणारी पत्नीची याचिका फेटाळून लावली.