Marathi News
लष्कराच्या गणवेशात पोहोचली मुलगी; कुटुंबीयांनी गावभर थाटामाटात काढली मिरवणूक, पण सत्य समोर आल्यानंतर सगळेच हादरले

आपण लष्करात भरती झाल्याचं सांगत एक मुलगी गणवेशात घरी पोहोचली. कुटुंबीयांनी यानंतर आनंद साजरा करत गावात मिरवणूक काढली. पण सत्य समोर आल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 10, 2025, 04:03 PM IST
उत्तर प्रदेशच्या महाराजगंज जिल्ह्यातील एनसीसी विद्यार्थिनीसोबत लष्करात नोकरी देण्याच्या नावाखाली फसवणूक झाली आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरच्या महिन्यात ही घटना घडली आहे. विद्यार्थिनीला आधी गोरखपूरला बोलावण्यात आलं होतं आणि नंतर राजस्थानच्या पुष्करला नेलं. एनसीसी कॅम्पमध्ये भेटलेल्या दोन विद्यार्थ्यांनी तिला लष्करात भरती करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यांनी विद्यार्थिनीची खोटी वैद्यकीय चाचणी, शारिरीक परीक्षा घेतली आणि नंतर बनावट नियुक्तीपत्र देत 2.70 लाखांची मागणी केली. 

अशाप्रकारे केली विद्यार्थिनीची फसवणूक

डोमा येथे राहणारी नगमा कृषक इंटर कॉलेजची बारावीत शिकणारी विद्यार्थिनी आणि एनसीसी उमेदवार आहे. तिने पोलिसांना सांगितलं की, ऑगस्ट महिन्यात मठलार सलेमपूर येथे फायरिंग ट्रेनिंगदरम्यान तिची भेट धीरज नावाच्या तरुणाशी झाली होती. धीरजने तिला तुझं काम चांगलं असून, तिला लष्करात भऱती होण्यास मदत करेल असं सांगितलं.  

प्रशिक्षण संपल्यानंतर धीरजने सप्टेंबर महिन्यात तिला गोरखपूरला बोलावलं. तिथे नगमाला लष्कराचा गणवेश देण्यात आला आणि दोन दिवसांनी खोटी शारिरीक चाचणी आणि वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. तिथेत त्याने 2 लाख 70 हजारांची मागणी केली. 

राजस्थानमध्ये नेऊन दिलं बनावट नियुक्तीपत्र

पैसे देण्यास तयार झाल्यानंतर नगमाला धीरज आणि त्याचे साथीदार अंगद मिश्राची भेट घडवून देण्यासाठी राजस्थानच्या पुष्करला घेऊन गेले. अंगद मिश्राने पैसे दिल्यानंतर पक्कं नियुक्तीपत्र दिलं जाईल असं सांगितलं. विद्यार्थिनी जेव्हा बनावट नियुक्तीपत्र घेऊन घरी पोहोचली तेवल्हा नातेवाईक आणि परिसरातील लोकांनी तिचं जोरदार स्वागत केलं. तिला हार घालून, देशभक्तांची गाणी लावून आनंद साजरा करण्यात आला. तिची संपूर्ण गावात मिरवणूक काढण्यात आली. 

पण जेव्हा सत्य समोर आलं तेव्हा सगळेच हादरले. विद्यार्थिनीने निचलौल पोलीस ठाण्यात धीरज आणि अंगद मिश्राविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली आहे. हे प्रकरण संपूर्ण परिसरात चर्चेचा विषय ठरलं आहे. 

